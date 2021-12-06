"Дюна", "Не час помирати" та "Круелла": 15 найкращих фільмів 2021 року

"Дюна", "Не час помирати" та "Круелла": 15 найкращих фільмів 2021 року

Ми традиційно підбиваємо підсумки та розповідаємо про найкращі фільми, які приголомшували глядачів цього року.

2021 добігає кінця, а це означає, що потрібно підбивати підсумки, тим паче, що приголомшливих фільмів за цей час вийшло дуже багато. У цій добірці ми постаралися зібрати картини з високим рейтингом та позитивними відгуками критиків. Тому якщо якийсь із цих фільмів ви не бачили — додавайте до закладок і обов'язково подивіться.

1. "Дюна"

Важко знайти того, хто б не чув 2021 року про цей фільм, але якщо раптом ви не встигли подивитися цю екранізацію знаменитого роману американського письменника Френка Герберта – ми щиро вам рекомендуємо.

У "Дюні" розказано історію про світ де більше немає комп'ютерів і роботів, а головну цінність становить меланж (також відомий як спайс, або прянощі). Головний герой фільму — спадкоємець дому Атрейдесів Пол вирушає разом із батьком і матір'ю на одну з найнебезпечніших планет у Всесвіті — Арракіс. На планеті немає нічого, окрім піску, гігантських черв'яків, того найціннішого меланжу та корінного населення планети — фременів.

Внаслідок зради та захоплення влади герой змушений тікати з палацу, ховатися та приєднаєтися до лав опору. Мета Пола – принести мир на Арракіс.

2. "Фінч"

Будь-який фільм, де знімається Том Генкс, — приречений на успіх, тому не проґавте можливості подивитися його нову роботу — науково-фантастичний фільм постапокаліпсис.

Сюжет картини розповідає про час, коли після спалаху на Сонці сталася глобальна катастрофа, і більшість людей на Землі загинула. Одним із тих, хто вижив, був винахідник Фінч. Герой смертельно хворий, і оскільки в нього нікого не залишилося, він створив робота Джеффа, завдання якого — доглянути улюбленого пса винахідника, коли того не стане.

3. "Не час помирати"

Це остання робота Деніела Крейга у ролі знаменитого британського шпигуна Джеймса Бонда. За сюжетом головний герой після неприємної події подає у відставку і вирушає жити на тропічний острів. Але спокійне життя героя змінюється, коли старі друзі просять допомогти знайти вченого, який розробив страшну біологічну зброю.

Під час нової справи Бонд знову зустрічається з Мадлен Свонн, а також знайомиться з новим агентом 007, який зайняв його місце.

4. "Персонаж"

Це кумедний фільм для всієї родини, який розповідає про незвичайну людину, точніше навіть не людину, а вигаданого персонажа — неігрового героя комп'ютерної гри на ім'я Хлопець, який якось виходить з-під контролю та починає кардинально змінювати свій світ. Особливого видовища фільму надають жарти, а також чудова гра Раяна Рейнольдса та Джоді Комер.

5. "Круелла"

Нова версія знаменитої історії від Disney, в якій нам докладно розповідають, чому знаменита Круелла стала тією, якою ми її бачили у попередніх історіях про далматинців.

Головна героїня фільму – юна Естелла Міллер – творча дівчинка з талантом до моди, але схильна до жорстокості. Коли дівчинку виганяють із чергової школи, вона з мамою вирушає до Лондона, дорогою трапляється нещасний випадок, який кардинально змінює життя Естелли.

6. "Гнів людський"

Фільм складається з прологу та чотирьох розділів. Головний герой картини — містер Ейч — загадковий тихий чоловік, який працює в інкасаторській компанії. Але ось усередині Ейч не такий простий, адже в ньому вирують пристрасті та бажання помсти – він хоче помститися банді грабіжників, які нападали на інкасаторські машини.

У фільмі також деякі моменти показані у різному хронологічному порядку та з позиції різних персонажів.

7. "Мавританець"

Захопливий британо-американський трилер, літературною основою якого стали мемуари Мохаммеда Ульда Слахи під назвою "Щоденник Гуантанамо". У фільмі розповідається про мавританця, який потрапив під підозру американської влади після теракту 11 вересня.

Головному герою не було висунуто звинувачень в організації теракту, але він шість років провів за ґратами у в'язниці Гуантанамо і не мав права на захист адвоката. Представляти мавританця в суді погоджується захисниця Ненсі Голандер, вона точно не знає, чи він винен у смерті тисяч людей, але впевнена, що суд над Мохаммедом має вестися за законом.

8. "Ніхто"

Американець Гатч Менселл — звичайний сім'янин, який веде тихе і досить нудне життя в передмісті і працює на фабриці. Після того, як будинок героя грабують злодії, він втрачає самовладання і робить все, щоб повернути вкрадене майно, але за дивним збігом обставин, ця погоня за грабіжниками приводить його до кривавої війни з російським кримінальним авторитетом.

9. "Палмер"

Джастін Тімберлейк виконав у цьому фільмі головну роль, зігравши чоловіка на ім'я Едді Палмер. Колись Едді був зіркою шкільного футболу, але через травму ноги та пограбування зі зламом втратив кар'єру та 12 років життя, які провів у в'язниці. Після звільнення герой повертається до рідного міста, де бабуся знайомить його з маленьким сусідським хлопчиком на ім'я Сем.

Мама Сема не часто з'являлася вдома, тому доглядала його бабуся головного героя, коли ж її не стає, Едді сам доглядає дитину і стає його наставником.

10. "Електричне життя Луїса Вейна"

Біографічний фільм з Бенедиктом Камбербетчем, який розповідає про життя та творчість знаменитого британського художника Луїса Вейна, який наприкінці 19 століття прославився на весь світ своїми незвичайними картинами із зображенням антропоморфних котів, кішок та кошенят. У фільмі нам показують, як казкові малюнки Вейна з кішками поступово все більше замінювали реальний світ.

11. "Розкоп"

Фільм заснований на однойменному романі письменника Джона Престона. Дія картини відбувається 1939 року і розповідає про виявлення та реальні розкопки курганного некрополя Саттон-Гу, який, можливо, став найзначнішою та найбільшою археологічною знахідкою в історії Великої Британії.

Історія розповідається з погляду вдови Едіт Претті, яка, підозрюючи, що на її землі є скарби, організовує археологічні розкопки.

12. "12 дужих сиріт"

Дія фільму розгортається в роки Великої Депресії — часу, коли в США через економічну кризу також значно збільшилася кількість безпритульних і сиріт. Відповідно суспільство їх сприймає негативно.

Головний герой — ветеран Першої світової війни Расті Рассел, а також тренер з футболу отримує призначення в притулок Техасу. Тут він створює із хлопців у притулку футбольну команду, а його мета – привести їх до перемоги на місцевому чемпіонаті. Але особливістю його нового місця роботи є те, що в цьому притулку герой виріс колись сам.

13. "Останній лист від твого коханого"

У фільмі переплетено два періоди: 60-ті роки та наші дні. Починається історія з випадкового виявлення журналісткою Еллі Геворт таємних листів, із яких вона дізнається про роман двох закоханих, які через різні життєві обставини та драми не могли бути разом.

Дівчина вирішує написати статтю про їхню історію кохання і відшукати пару, щоб віддати їм листи. У результаті Еллі не лише дізнається причину їхнього розставання, а й за час свого розслідування знаходить кохання.

14. "Земля"

Головна героїня фільму Едді Матіс – жінка, якої торкнулося страшне горе, – вона втратила свою родину. Більше сенсу у своєму житті вона не бачить, а оточення лише нагадує їй про життя, яке в неї було. Едді впадає в депресію і вирішує поїхати до Вайомінгу і оселитися в відокремленій хатині, розташованій просто посеред гір.

Життя на природі виявляється не таким простим і жінка навіть зіштовхується зі справжнім ведмедем, але залишається живою. Місцевий охоронець вирішує допомогти героїні набути усіх навичок, щоб мати можливість подбати про себе в суворих умовах дикої природи.

15. "Французький вісник"

Комедійний фільм розповідає про редакцію вигаданого американського щотижневого журналу The French Dispatch of Liberty, Kansas Evening Sun, офіс якого розташований у Франції та історії, надруковані у ньому.

Фільм створений режисером та сценаристом Весом Андерсоном, який є великим шанувальником журналу The New Yorker, тому деякі персонажі та події у його фільмі запозичені із реальних статей, опублікованих колись у цьому виданні.

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