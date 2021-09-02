"Дюна", "Спенсер" і "Холодний розрахунок": 7 фільмів Венеційського кінофестивалю, на які усі чекають

Всі ці картини є обов'язковими до перегляду.

78-й Венеційський кінофестиваль відбудеться цього року від 1 до 11 вересня і потішить глядачів величезною кількістю нових приголомшливих картин. Ми вибрали сім фільмів, на які усі дуже чекають цього року, і саме у Венеції цими днями вони будуть показані вперше.

"Дюна"

Науково-фантастичний фільм режисера Дені Вільнева знятий за однойменним романом Френка Герберта 1965 року. У фільмі буде показана історія про Пола — сина із знатного і могутнього роду, який вирушає з батьком на пустельну планету Арракис, також відому як Дюна.

На планеті немає нічого, окрім піску, величезних чудовиськ і меланжу — найціннішої речовини у Всесвіті, наркотику, який подовжує людське життя, забезпечує неймовірний рівень мислення і робить міжсвітові подорожі реальністю. В результаті захоплення влади Пол змушений тікати і ховатися, і це стає початком його епічної подорожі на Дюні.

"Спенсер"

Художній фільм Пабло Ларраіно про принцесу Діану, головну роль у якому зіграє акторка Крістен Стюарт. Дія у картині буде відбуватися протягом трьох днів — на Різдво на початку 1990-х років, в королівському маєтку Сандрінгем в Норфолку. Саме у цей період принцеса Діана вирішує розлучитися з чоловіком, принцом Чарльзом.

"Остання дуель"

Історичний трилер режисера Рідлі Скотта розповість про нормандського лицаря, який після повернення з війни дізнається, що його дружину зґвалтував найкращий друг. Король Франції вирішує, що долі всіх причетних повинні вирішитися в чесному смертельному двобої.

"Минулої ночі в Сохо"

Фільм жахів режисера Едгара Райта, в якому розповісться незвичайна історія — молодої дизайнерки одягу Елойс. Героїня несподівано переміщається в минуле — в 1960-ті роки. Там дівчина усвідомлює, що вона насправді інша людина — сліпуча співачка на ім'я Сенді. Перебуваючи в тілі Сенді, Елойс починає роман із милим хлопцем, але поступово межі минулого і майбутнього руйнуються.

"Сила собаки"

Вестерн режисера Джейна Кемпіона, заснований на однойменному романі 1967 року американського письменника Томаса Севіджа. Картина розповість про двох братів Філа і Джорджа Бербенків, які володіють найбільшим ранчо в Монтані. Коли Джордж одружується із вдовою на ім'я Роуз, Філ почувається зрадженим і вирішує цей шлюб зруйнувати.

"Холодний розрахунок"

Триллер Пола Шредера, в якому головний герой — колишній військовий, який став гравцем у покер. Він навчився у в'язниці рахувати карти, тому не програє. Але, попри успіх, герой страждає від свого минулого.

"Паралельні матері"

Іспанський драматичний фільм режисера і сценариста Педро Альмодовара. У головній ролі з'явиться акторка Пенелопа Крус.

У картині буде розказана історія про двох жінок: Джаніс і Терезу, що стали матерями в один день. Їхні життя будуть перебігати паралельно, поки вони виховують дітей і змінюються під впливом часу та обставин.

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