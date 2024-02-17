Ефектні сукні, об'ємна квітка і пір'я: стильні луки інфлюенсерок на бранчі у Києві

На івенті поговорили про флірт і зваблення.

У столичному ресторані Biarritz відбувся бранч із сексологинею Устиною Диковенко на тему "Флірт та зваблення – окремі повноцінні переживання нашої сексуальності".

Устина Диковенко/Фото Андрій Піддубняк

Під час лекції сексологиня розповіла про стереотипи і шаблонний погляд на флірт і зваблення, який є у нашій культурі. Спікерка зазначила, що флірту не можна навчитися технічно. Це те, що є в середині кожної людини.

Устина Диковенко/Фото Андрій Піддубняк

Устина Диковенко з'явилася на заході у кокетливому образі total black. На ній був жакет, кроптоп і мереживна спідниця міді. Сексологиня зробила гарну зачіску з локонами і одягла на шию перлинне намисто.

Устина Диковенко/Фото Андрій Піддубняк

На івенті були присутні інфлюенсерки: Анжеліка Симоненко, Аліса Каленюк, Тетяна Карікова, Юлія Єрмолаєва, які продемонстрували стильні образи.

Анжеліка Симоненко, Юлія Єрмолаєва, Тетяна Карікова, Аліса Каленюк/Фото Андрій Піддубняк

Анжеліка Симоненко підкреслила струнку фігуру темно-коричневою сукнею в рубчик довжини міді з пікантним вирізом і розрізом спереду. Вбрання вона скомбінувала з чорними гостроносими чоботами на шпильках та елегантними золотими прикрасами.

Анжеліка Симоненко та Аліса Каленюк/Фото Андрій Піддубняк

Аліса Каленюк обрала для свого виходу чорний штанний костюм, жакет якого прикрасила об'ємною червоною квіткою з шовку від українського бренду Mint. Лук вона доповнила лаконічними сережками-цвяшками і чорними ботильйонами з розділеним мисом – табі.

Анжеліка Симоненко, Устина Диковенко та Аліса Каленюк/Фото Андрій Піддубняк

Тетяна Карікова червону сукню у білизняному стилі поєднала з чорним жакетом оверсайз, чорними гостроносими ботильйонами та екстравагантною чорною сумочкою з шовковими квітами. Волосся вона зібрала у низький хвіст і прикрасила його червоною шовковою хусткою. Аутфіт Тетяна завершила масивними сережками у вигляді квітів і золотистим ланцюжком на шиї.

Тетяна Карікова/Фото Андрій Піддубняк

Юлія Єрмолаєва з'явилася на заході у чорному оверсайз-жакеті з широкою лінією плечей і манжетами з білого пір'я, білому топі і чорних щільних колготах. Свій образ вона доповнила червоними замшевими туфлями, чорною сумкою від Yves Saint Laurent та елегантними золотими сережками з камінням.

Юлія Єрмолаєва/Фото Андрій Піддубняк

Анжеліка Симоненко, Юлія Єрмолаєва та Аліса Каленюк/Фото Андрій Піддубняк

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