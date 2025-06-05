Фантастичні світи та пристрасне кохання: топ-5 книжок у жанрі роментезі, які вразять від перших сторінок

5 книжок у жанрі роментезі / © lady.tsn.ua

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SMM-менеджерка та райтерка видавництва Vivat Марина Краснобока радить добірку книжок у жанрі роментезі, які перехоплюють подих надприродним шаленством пристрастей.

Марґарет Роджерсон «Таємниці маєтку шипів» (Видавництво Vivat)

Навіть у фантастичних світах усе може вийти з-під контролю, а магія — просто зламатися. А ще ситуацію страшенно ускладнює час, брак якого тисне з невимовною силою на можливості героїв. Сильніше за час їм заважають лише почуття.

Елізабет і Натаніель стають заручниками магічного маєтку Торнів. Замість захисту чари починають діяти як ув’язнення. Закохані намагаються подолати цей незрозумілий збій, однак повернення Сайлеса, пікантні подробиці колишнього роману та безліч несподіваних таємниць, що вилазять на поверхню, стають суттєвою загрозою для тендітних стосунків дівчини з Натаніелем.

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Напруженість і динамізм зашкалюють: вона не може зосередитися та працювати злагоджено, бо думає лише про його вуста, бажаний момент постійно відтягують чари, а часу для звільнення з пастки залишається все менше. Читачам доведеться добряче понервувати, перш ніж кульмінація нарешті досягне свого піку.

RuNyx «Готикана» (Видавництво «КСД»)

Роман між учителем та ученицею — троп, який обіцяє напружену історію. А тепер перенесемо цей драматизм до надзвичайно таємничого місця — темного університету Вернмор, оповитого мороком, загадками та смертями.

Корвіна завжди була відлюдькуватою, а після смерті матері залишилася ще й цілковито самотньою. Вернмор стає знаком Всесвіту та променем надії. Але дівчина навіть не уявляла, що тут їй судилася значно більша роль, ніж звичайної учениці. А пристрасні погляди найбільшої загадки цього місця, професора Вада, переростають у заборонене і вкрай небезпечне почуття.

«Готикана» — це ідеальна суміш чуттєвих сцен і сюжету, який тримає в напруженості та приковує увагу від першої до останньої сторінки.

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А. К. Малфорд «Річка золотих кісток» (Видавництво «Лабораторія»)

Історія, яка проведе вас крізь вовчі королівства, страшні прокляття та чаклунські переслідування до глибин власного серця. Це загадкове роментезі змусить не лише розгадувати таємничі місця сюжету, а й замислитися над самопізнанням.

Близнючки Браяр і Келла — останні з роду золотих вовків. Їхнє життя — це постійна втеча від чаклунки, яка полює на Браяр, адже про існування Келли не знає ніхто, крім сестри та її нареченого. Дівчина стала тінню і запасним варіантом для збереження роду, однак усе змінюється, коли Браяр потрапляє в пастку. Келла виходить зі звичних їй схованок на порятунок сестри і водночас починає вперше замислюватися, як воно — жити самостійно й повноцінно.

«Річка золотих кісток» подарує справжню насолоду від фантастичного сюжету, де почуття перевертнів стануть дуже людськими, знайомими та близькими, жорстокі сцени випробують нервову стійкість читачів, а еротичні сцени даватимуть змогу перевести подих у вирі подій.

Дженніфер Бенкау «Зіткана з тіні» (Видавництво «РМ»)

Часто кохання буває оманливим, а вибір — фатальною помилкою. Але незворотне виправити неможливо. Доводиться лише рухатися далі та маневрувати між викликами долі.

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Цього навчається Мейлін, якій судилося стати королевою чарівної країни Ляскі. Попри найвищу ціну — життя, дівчина прагне врятувати свого коханого. Вона марить видіннями, де він страждає і потребує її допомоги. Однак дівчина помиляється в його щирості. Зважившись на відчайдушний вчинок, майбутня королева заручається підтримкою сміливого воїна, серце якого все ще страждає за нею. Доля наче навмисно випробовує ще раз, натякаючи на помилку минулого, та чи зможе розгледіти ці знаки засліплена оманливим коханням Мейлін?

Події роментезі вирують у фантастичному королівстві, однак дуже відгукуються реалістичністю ситуацій, випробувань брехнею і зрадою та прозрінь після заплутаних почуттів.

Кейті Роберт «Двір королеви вампірів» (Видавництво Vivat)

Ця книжка здатна підвищити градус не лише в тілі, а й в усьому приміщенні. Таких гарячих сцен та експериментів, від яких стає млосно й ніяково водночас, ви ще точно не читали в жодному роментезі. «Двір королеви вампірів» подарує вам такий досвід.

У жилах Міни тече змішана кров: людська й вампірська. Вона втомилася бути під тиском свого впливого батька та прагне знайти своє місце між двома світами. Ставши власністю найстрашнішого чистокровного вампіра Малахія Сіона, дівчина проходить шлях дорослішання і стійкості. Припинивши боятися, вона починає хотіти. Залишаючи сумніви, вона набуває неабиякої впевненості та цілеспрямованості. А час, проведений з Малахієм і ще двома чоловіками, стає найбажанішою хіттю, палкішою за кохання.

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Кейті Роберт запрошує провести незабутній вечір з книжкою, від якої ви просто не захочете відриватися. Темне роментезі, сповнене містики, таємниць і надзвичайно еротичних сцен, відкриє ще й багатошарові наративи про впевненість, довіру та відчуття.