Фаворитки: топ-5 скандалів воєнного часу з посадами, нагородами й подарунками

Останнім часом у суспільно-політичному просторі України прогриміло чимало гучних скандалів, у яких фігурують привабливі жінки та їхні таємні чи явні покровителі. Ми зібрали п'ять найяскравіших із них.

Бажання кинути все до ніг жаданої красуні старе, як світ, і зламало за час існування цього самого світу не одну кар'єру. Королі, герцоги, військові начальники, президенти, політики та рядові чиновники часто робили божевільні вчинки заради дам серця, які згодом дорого їм коштували.

Українські навколовладні чоловіки теж вчиняють заради жінок безумства, які все частіше стають надбанням громадськості.

Втім, не у всіх історіях журналістам вдалося знайти романтичну складову, можливо, деякі кар'єрні злети відбувалися й без участі впливових покровителів чи громадськість просто про них недостатньо обізнана.

Олеся Ілащук — сексологія, гемологія та дипломатія

Фото: Facebook Олеся Ілащук

Один із найгучніших скандалів стався, коли послом до Болгарії — країни, критично важливої для України, яка воює, через наявність там величезної кількості зброї радянського зразка та водночас сильних проросійських настроїв — призначили Олесю Ілащук, яка не має профільної освіти у галузі міжнародних відносин і відповідного досвіду.

Біографію Олесі Ілащук з цікавістю вивчали всі. Вона розпочала свою кар'єру з асистентки, а потім і вчительки англійської, спробувала себе в журналістиці. Далі вивчала гемологію в Антверпені, тож можна з упевненістю сказати, що в "найкращих друзях дівчат" Олеся розбирається. Однак 2018 року вона раптово відкрила приватну практику психотерапевтки, гештальт-терапевтки та сексологині, не отримавши водночас професійної вищої медичної освіти.

МЗС роз'яснило, що у пані посла України в Болгарії Олесі Ілащук є диплом з відзнакою за спеціальністю "Країнознавство" кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету. Мабуть, це мало всіх заспокоїти.

Звісно, така своєрідна і далека від дипломатії кар'єра і, головним чином, її стрімкий зліт викликали в громадянському суспільстві підозри, що за цією жінкою хтось стоїть, але знайти таємничого покровителя нового посла поки що нікому не вдалося.

Після того, як вибухнув скандал, Олеся Ілащук закрила деякі свої сторінки в соціальних мережах, написала кілька емоційних звернень до журналістів та пообіцяла найближчим часом почати ділитися подробицями свого досвіду, умінь та навичок, які, за її словами, вдалося отримати під час навчання на історичниму факультеті та в роки взаємодії з чиновниками інших країн і глибокого вивчення традицій та звичаїв друзів з Болгарії, а також інших країн і культур світу.

Ми ж знайшли старий профіль Олесі, в якому майбутня пані посол та представниця глибокого вивчення традицій і звичаїв інших країн одинадцять років тому поділилася своїм настроєм.

Сподіваємося, що зараз такі настрої відвідують дипломатку нечасто. Принаймні не під час ухвалення життєво важливих для України рішень.

Юлія Каждан — кіно та кінофобія

Юлія Каждан

Торік у листопаді черговий скандал стався в галузі культури. На посаду виконувачки обов'язків генерального директора Національного центру Олександра Довженка замість Олени Гончарук, яка була раптово відсторонена, призначили Юлію Каждан.

Журналістам вдалося з'ясувати у відкритих джерелах, що Юлія Каждан жодним чином не пов'язана з мистецтвом кіно чи культурою загалом, а є керівницею кінологічного центру "Ерсте Хунд", а також інших, так само далеких від кінематографа компаній.

Коли вибухнув скандал, Юлія закрила свої сторінки в соціальних мережах, але до цього, за твердженням журналістів "Слідство інфо", жінка в соцмережах активно пропонувала консультації з гіпнотерапії та психосоматики. Також стверджувала, що може допомогти впоратися з кінофобією — страхом перед собаками.

На сторінці в Instagram вона позиціонує себе як кризову психологиню та фахівчиню з роботи з емоціями, також Каждан обіцяла "глибоке опрацювання вашої проблеми".

Команда Довженко-Центру нове призначення зустріла багнетами, крім того, суспільний резонанс від призначення кінологині в кіноцентр був дуже сильний, тож незабаром Юлія Каждан змушена була звільнитися з посади, так і не опрацювавши проблеми Національного центру Олександра Довженка досить глибоко.

Варто визнати, що цей раптовий, але короткочасний кар'єрний зліт не мав рушійної сили. Ми не знаємо, чи стала Юлія Каждан керівницею центру з чиєїсь волі, чи з власної ініціативи, чи призначення сталося внаслідок плутанини та гри слів "кіно-кінологія".

Іванна Плантовська — за межею розумного

Іванна Плантовська

Пресофіцерка Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванна Плантовська, як то кажуть, прокинулася знаменитою після того, як розмістила фотографії розкішної зустрічі Нового року в Парижі на тлі Ейфелевої вежі.

У фотоблозі пресофіцерки знайшлося також багато фотографій розкішного життя й курортів.

Керівник Іванни Плантовської — начальник Південного регіонального управління Держприкордонслужби Сергій Мул — у коментарі для ТСН.ua про низку новин про себе та підлеглу відповів нам так:

"Що тут коментувати? У нас зараз завдання одне — перемогти. Ми воюємо. Що там хтось пише, підіймає той бруд із колін — це його проблеми. Все це — елемент информаційної війни. Час усе розставить на свої місця. Весь цей процес — маячня".

Іванна Плантовська

З посади дівчині довелося піти, але на курорти їздити вона не припинила і знову вирушила за кордон, не забувши потішити нас новими фото.

Ксюша Манекен — груди її в медалях

Ксюша Манекен / Фото: instagram.com/maneken007

Все розпочалося з того, що відома блогерка та колишня ескортниця Ксюша Манекен похвалилася нагородою, яку начебто отримала від Головного управління розвідки України на зустрічі з радником голови Офісу президента Михайлом Подоляком.

Потім з'ясувалося, що на зустрічі з Подоляком Ксюша Манекен отримала лише "дозу мотивації", а медаль була отримана від ГУР ще торік у жовтні "за сприяння військовій розвідці України".

Фото: instagram.com/maneken007

Скандал палахкотів яскраво. Блогерці пригадали все: від відмови перейти на українську — до схвалення анексії Криму, оскільки Ксюша Манекен заявляла, що "неважливо, чий півострів, головне — що там мирно".

Як результат, дівчині довелося перепрошувати, що вона зробила "оптом" і перед усіма.

Ми ж чекаємо, що Ксюша після нашої перемоги розповість, як і обіцяла, за що отримала орден. Бажано з усіма подробицями.

Василина Софранюк — перепустка в нікуди

Василина Софранюк (Федюк)/Фото: vasylyna_fediuk у Instagram

Найбільш показа історія, в якій є все — злочин, покарання, жіноча довірливість і чоловіча підступність — сталася у Львові з Василиною Софранюк, яка необачно похвалилася в Мережі, що її коханий — начальник Управління патрульної поліції у Львівській області Роман Пилипенко — подарував їй перепустку на проїзд пішохідною площею Ринок у Львові.

Василина Софранюк / Фото: ТСН.ua

Проте одразу після того, як історія стала надбанням громадськості, вона набула несподіваного повороту. Перепустка на проїзд до центру Львова, подарована дівчині, виявилася недійсною.

Після гучного скандалу з перепусткою Романа Пилипенка пообіцяли звільнити з посади та перевести працювати на нижчу посаду до іншої області.

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