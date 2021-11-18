Фільми 2021 року, на які всі дуже чекають

Кінець 2021 потішить усіх кіноманів захопливими новинками зі знаменитими акторами. Розповідаємо про найцікавіші фільми листопада-грудня.
"Не дивіться нагору"
Фільм обіцяє бути феєричним, ну у всякому разі, так здається через акторський склад, адже в картині з'являться Леонардо Ді Капріо, Меріл Стріп, Кейт Бланшетт, Тімоті Шаламе, Джона Гілл та Дженніфер Лоуренс.
Сюжет розповідатиме про двох астронавтів, які виявляють, що у бік Землі летить величезний метеорит і через шість місяців він знищить усе людство. Мета головних героїв – попередити людство про небезпеку.
"Людина павук"
У цій частині улюбленої всіма історії про Пітера Паркера ми побачимо продовження попередньої лінії, адже після того, як Містеріо розкрив усьому світу таємницю особистості Людини-павука, життя та репутація головного героя перебуває під загрозою. За допомогою герой звертається до Доктора Стенджа, але план супергероїв зазнає краху і трапляється розриви у Мультивсесвіті. Традиційно Павук має усіх урятувати.
"Дім Gucci"
Цей фільм Рідлі Скотта розповість про один із найгучніших злочинів 90-х років — вбивство бізнесмена Мауріціо Гуччі, який очолював всесвітньо відомий Модний дім. У фільмі ми побачимо неймовірний акторський склад: Леді Гагу, Джареда Лето, Аль Пачіно та Сальму Гаєк.
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