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Фільми 2021 року, на які всі дуже чекають

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Фільми 2021 року, на які всі дуже чекають

Credits

Кінець 2021 потішить усіх кіноманів захопливими новинками зі знаменитими акторами. Розповідаємо про найцікавіші фільми листопада-грудня.

"Не дивіться нагору"

Фільм обіцяє бути феєричним, ну у всякому разі, так здається через акторський склад, адже в картині з'являться Леонардо Ді Капріо, Меріл Стріп, Кейт Бланшетт, Тімоті Шаламе, Джона Гілл та Дженніфер Лоуренс.

Сюжет розповідатиме про двох астронавтів, які виявляють, що у бік Землі летить величезний метеорит і через шість місяців він знищить усе людство. Мета головних героїв – попередити людство про небезпеку.

"Людина павук"

У цій частині улюбленої всіма історії про Пітера Паркера ми побачимо продовження попередньої лінії, адже після того, як Містеріо розкрив усьому світу таємницю особистості Людини-павука, життя та репутація головного героя перебуває під загрозою. За допомогою герой звертається до Доктора Стенджа, але план супергероїв зазнає краху і трапляється розриви у Мультивсесвіті. Традиційно Павук має усіх урятувати.

"Дім Gucci"

Цей фільм Рідлі Скотта розповість про один із найгучніших злочинів 90-х років — вбивство бізнесмена Мауріціо Гуччі, який очолював всесвітньо відомий Модний дім. У фільмі ми побачимо неймовірний акторський склад: Леді Гагу, Джареда Лето, Аль Пачіно та Сальму Гаєк.

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