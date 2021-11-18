Фільми 2021 року, на які всі дуже чекають

Фільми 2021 року, на які всі дуже чекають

Кінець 2021 потішить усіх кіноманів захопливими новинками зі знаменитими акторами. Розповідаємо про найцікавіші фільми листопада-грудня.

"Не дивіться нагору"

Фільм обіцяє бути феєричним, ну у всякому разі, так здається через акторський склад, адже в картині з'являться Леонардо Ді Капріо, Меріл Стріп, Кейт Бланшетт, Тімоті Шаламе, Джона Гілл та Дженніфер Лоуренс.

Сюжет розповідатиме про двох астронавтів, які виявляють, що у бік Землі летить величезний метеорит і через шість місяців він знищить усе людство. Мета головних героїв – попередити людство про небезпеку.

"Людина павук"

У цій частині улюбленої всіма історії про Пітера Паркера ми побачимо продовження попередньої лінії, адже після того, як Містеріо розкрив усьому світу таємницю особистості Людини-павука, життя та репутація головного героя перебуває під загрозою. За допомогою герой звертається до Доктора Стенджа, але план супергероїв зазнає краху і трапляється розриви у Мультивсесвіті. Традиційно Павук має усіх урятувати.

"Дім Gucci"

Цей фільм Рідлі Скотта розповість про один із найгучніших злочинів 90-х років — вбивство бізнесмена Мауріціо Гуччі, який очолював всесвітньо відомий Модний дім. У фільмі ми побачимо неймовірний акторський склад: Леді Гагу, Джареда Лето, Аль Пачіно та Сальму Гаєк.

Читайте також: