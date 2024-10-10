Фільми для осінніх вечорів: 10 старих картин, які ви захочете подивитися

Кожен із цих фільмів потрібно дивитися під гарячий глінтвейн чи какао. Ну і ще один обов'язковий атрибут – теплий плед.

З настанням осінньої прохолоди, багато хто з нас все більше часу проводять вдома і ніщо так не дарує затишку та спокою, як хороший фільм. У нашій новій добірці ви знайдете десять досить старих картин, які, напевно, вже бачили, але саме зараз чудовий час, щоб переглянути їх ще раз.

1. "Коли Гаррі зустрів Саллі", 1989 рік

Події цієї картини відбуваються не лише восени, але її атмосфера та романтика роблять цей фільм осіннім на всі сто відсотків. У ньому розповідається історія двох друзів, які розуміють, що вони ідеальна пара лише через багато років після знайомства.

2. "Вам лист", 1998 рік

Добра і романтична комедія про часи, коли ще не було Instagram та Facebook. Герої фільму ведуть анонімне листування в Інтернеті та не знають, що у реальному житті вони справжні вороги.

3. "Розумник Вілл Гантінґ", 1997

Головний герой — молодий хлопець Вілл Гантінґ, який працює прибиральником у Массачусетському технологічному університеті. Одного разу один із професорів університету залишив для своїх студентів на дошці дуже складну задачу, і кожен охочий міг спробувати свої сили у її вирішенні. Але розв'язав її той самий прибиральник — Вілл. Виявляється, що він має феноменальну пам'ять і приголомшливі математичні здібності.

4. "Товариство мертвих поетів", 1989 рік

Дія фільму відбувається у приватній консервативній американській школі-інтернаті, куди приходить на роботу викладач англійської словесності. Він посвячує своїх учнів у таємне Товариство мертвих поетів.

5. "Осінь у Нью-Йорку", 2000 рік

Успішний бізнесмен знайомиться з 22-річною Шарлоттою — молодою та симпатичною дівчиною, яка годиться йому в доньки. Між парою зароджуються почуття, але одного разу Шарлотта повідомляє герою, що їй залишилося жити приблизно рік — через хворобу серця.

6. "Посмішка Мони Лізи", 2003 рік

Вчителька Кетрін Енн Вотсон залишає свого хлопця в Лос-Анджелесі, щоб викладати в консервативному приватному жіночому коледжі історію мистецтв. Однак серед її колег переважають патріархальні погляди на роль жінки у цьому світі. Кетрін вступає у боротьбу за рівноправність статей і намагається вселити своїм студенткам, що вони вільні робити зі своїми життями все, що захочуть.

7. "Солодкий листопад", 2001 рік

Рекламний агент-трудоголік Нельсон випадково зустрічає Сару — милу і трохи божевільну. Вони закохуються і проводять багато часу разом, поки дівчина одного разу його не кидає.

8. "Мачуха", 1998 рік

Головна героїня виходить заміж за чоловіка з дітьми і має навчитися ладнати з його колишньою дружиною, яка невиліковно хвора.

9. "Практична магія", 1998 рік

Ідеальна картина, щоб подивитися її перед Геловіном, адже тут зібрано романтику, містику та фентезі. У ній розповідається про двох сестер-відьом, які зіштовхнулися з родовим прокляттям.

10. "Запах жінки", 1992 рік

У фільмі розповідається про відставного полковника, який вирішив зробити собі подарунок на День подяки – поїхати до Нью-Йорка. Однак він має проблему – він сліпий на обидва ока. Родичі головного героя вирішують найняти йому провідника, яким стає молодий студент на ім'я Чарлі Сіммз.

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