Фільми та серіали про жертв домашнього насильства

У цій добірці ви знайдете кілька непростих фільмів та серіалів, які змінять ваш світогляд.

З нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, започаткованого активістками ще 1991 року, традиційно запускається кампанія "16 днів проти насильства", яка завершиться 10 грудня у Міжнародний день прав людини. Кампанія має доброчесну мету — заклик до запобігання та викорінення насильства щодо жінок і дівчаток, адже в усьому світі майже кожна третя жінка бодай раз у житті стикалася з фізичним чи сексуальним насильством і, пори невпинну роботу, цей показник за останні десятиліття не змінився.

Ми ж зі свого боку, хочемо приєднатися до руху та привернути увагу до проблеми насильства в сім'ях, жорстокого поводження з дітьми, торгівлі людьми та захисту прав жінок, простим способом – через кіно. У цій добірці ви знайдете кілька непростих фільмів та серіалів, які змінять ваш світогляд, а також нагадають, що в Україні досі не ратифіковано Стамбульську конвенцію — міжнародний договір, який допомагає запобігти та боротися з насильством, а також захищати постраждалих та карати тих, хто вчинив насильство.

1. "Газове світло", 1944 рік

У фільмі розповідається про Вікторіанську Англію та милу дівчину на ім'я Пола. Після смерті тітки, героїні дістається у спадок будинок у Лондоні, куди вона переїжджає з новим чоловіком. Але в маєтку постійно відбуваються дивні речі, і дівчина поступово починає думати, що вона божеволіє. Проте насправді пастки їй підлаштовує її корисливий чоловік. Зараз це називається газлайтинг.

2. "У ліжку з ворогом", 1991 рік

У цій картині розказана історія про милу на вигляд пару — Лорі і Мартіна. Вони одружені вже чотири роки, і оточення думає, що вони є ідеальною парою, але насправді ніхто не знає, що Лора боїться увійти до власного будинку і залишитися з чоловіком наодинці. Насправді Мартін — агресивний, прискіпливий жінконенависник і тиран. Єдиний вихід для героїні – втекти, інсценувавши свою загибель.

3. "З мене досить", 2002 рік

Головна героїня молода та приваблива жінка на ім'я Слім. Якось вона знайомиться з чоловіком своєї мрії – бізнесменом Мітчем. Пара закохується, одружується у них з'являється дочка. Але лише через деякий час дівчина розуміє, що чоловік їй зраджує.

Зрозумівши, що секрет розкритий, Мітч більше не приховує коханок і показує дружині своє справжнє нутро – жорстокого та ненависного чоловіка. Слім, не в змозі більше терпіти насильство, забирає доньку і намагається втекти від чоловіка.

4. "Візьми мої очі", 2003 рік

У центі сюжету цієї картини – жінка на ім'я Пілар. Вона – жертва домашнього насильства, яка забирає дитину та втікає з дому. Пілар знаходить притулок у будинку сестри і влаштовується на роботу касиркою, але весь цей час чоловік намагається знайти її та повернути додому.

5. "Тиха гавань", 2013 рік

Кеті багато років страждала через жорстокість чоловіка — поліцейського на ім'я Кевін. Якось вона наважується втекти від тирана і знаходить притулок у маленькому спокійному південному містечку. Але колишні, на думку героїні, стосунки її не відпускають – чоловік має намір знайти її. Скориставшись службовим становищем, Кевін оголошує дружину в розшук.

6. "Дівчина в потягу", 2016 рік

Щодня Рейчел їздить потягом. Дорогою вона бачить гарний будинок, у якому мешкає ідеальна, на перший погляд, пара з дитиною. Але одного разу дівчина, яка мешкає у тому будинку, загадково зникає і єдина, хто її бачив останньою – пасажирка потягу Рейчел.

7. "Прибиральниця", 2021 рік

Мінісеріал знятий на основі мемуарів Стефані Ленд, які стали бестселером за версією New York Times. Він розповідає історію виживання та стійкості молодої матері – жертви домашнього насильства. Героїня на ім'я Алекс знаходить сміливість і тікає з дому з дитиною. Вона влаштовується прибиральницею і просто намагається вижити, прогодувати себе та свою дочку.

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