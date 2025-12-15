Фільми під ялинку: нові комедії для приємного сімейного вечора

Фільми на зимові свята / © Credits

Цього року на багатьох стримерах вийшло багато нових фільмів, тому ви легко можете влаштувати кіномарафон.

«Труднощі із шампанським»

Головна героїня фільму хоче відзначитись роботі, тому, коли їй випадає можливість поїхати до Франції та укласти угоду про придбання бренду шампанського, вона вирішує нею скористатися. Там вона дозволяє собі одну ніч огляду визначних пам’яток і зрештою проводить чарівну ніч з французом, який виявляється сином власника бренду шампанського.

«Мерв»

Коли пара розлучається, вони починають вирішувати, як поділити час зі своїм собакою Мервом. Зрозуміло, що Мерв важко переживає розрив, тому пара зрештою вирушає у ще одну спільну сімейну подорож.Дорогою вони починають сумніватися у своєму рішенні розійтися.

«Зірка не того масштабу»

Зірка кіно приголомшений, коли його успішну франшизу скасовують, тому він розбитий через занепад своєї кар’єри вирушає до Англії, аби грати театрі в Лондоні. Однак він опиняється у затишному англійському селищі, де йому дісталася роль у місцевій різдвяній виставі — традиційному дійстві, що поєднує пісні, танці, смішні сценки та активну участь глядачів. Генрой оточений колоритними місцевими жителями, серед яких він знаходить і нове кохання.

«Радість для світу»

Головна героїня — експертка зі способу життя, яка вчить людей, як провести ідеальне свято вдома з родиною. Однак є проблема — вона насправді завжди вдавала, що має чоловіка та дітей. Коли телеканал приїжджає знімати Святвечір у її будинку, героїня звертається за допомогою до сусідів та красивого найкращого друга, щоб він зіграв її коханого.