Фіналіст нацвідбору на "Євробачення" YAKTAK виступить із сольним концертом у Києві

Український співак YAKTAK виступить із великим сольним концертом у Києві, який відбудеться 15 червня у Stereo Plaza.

Артист виконає всіма улюблені пісні: "Порічка", "Чекає вдома", "Не мовчи", "Ти така вродлива", "В пустій кімнаті", "Уночі", "Нижча зростом" та інші.

YAKTAK також потішить шанувальників новими премʼєрами та зірковими гостями.

Частину коштів із концерту виконавця передадуть ЗСУ. На концерті також відбудеться збір на автівку для сил спеціальних операцій, повідомили організатори VINIL Concert agency.

Подія відбудеться у межах концертного туру YAKTAK містами України, докладно про який ви можете дізнатися на сторінці артиста в Instagram.

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