Гамбіт королеви: стала відома дата виходу на широкі екрани історичного трилера з Алісією Вікандер та Джудом Лоу

Стрічка розкриє маловідомі сторінки історії епохи Тюдорів.
Вже цього літа, 13 червня, на великі екрани вийде історичний трилер "Гамбіт королеви" з Алісією Вікандер і Джудом Лоу у головних ролях.
Англія Тюдорів – епоха крові та інтриг. Королева Кетрін Парр (Алісія Вікандер) – шоста та остання дружина жорстокого англійського монарха Генриха VIII (Джуд Лоу), залишається регентом Англії та наставницею майбутньої королеви Єлизавети, аж допоки з війни не повертається постійно підозрілий король.
Він переслідує радикальних протестантів, однією з яких таємно є його дружина. Коли її подругу дитинства спалюють на вогні – Кетрін опиняється за крок до прірви. Усі чекають: чи зробить королева помилку, чи вчинить Генріх криваву розплату? Заради виживання та сподівань на краще майбутнє Кетрін має грати у небезпечну гру, де ставка – її власне життя.
Королеву у напруженому трилері грає володарка премії "Оскар" Алісія Вікандер. Найбільш неочікувану роль у кар'єрі отримав номінант на премії "Оскар" та "Золотий Глобус" Джуд Лоу. Актор, відомий як один з найголовніших красенів і секссимволів сучасного кіно, “приміряє” на себе роль жорстокого Генріха VIII, в якому на момент шлюбу з Парр, не було й краплі привабливості.
До дуету суперзірок приєдналися Едді Марсан, Сем Райлі і донька голлівудської легенди і володарки "Оскара" Кейт Вінслет – Міа Тріплтон.
Режисером стрічки виступив Карім Айноуз, який отримав головний приз секції "Особливий погляд" на Каннському кінофестивалі 2019 року за картину "Невидиме життя Евридіки Гужман".
Сценарій фільму є адаптацією міжнародного бестселера Елізабет Фрімантл із однойменною назвою – "Гамбіт королеви".
Стрічку вперше показали в основній програмі Каннського кінофестивалю, де вона отримала загальне визнання критиків і преси.
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