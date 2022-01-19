Гарні і привабливі: учасники шоу "Холостячка-2" відвідали прем'єру комедії "Любов і блогери"

Знамениті чоловіки опинилися у центрі уваги світського заходу.
Учора, 18 січня, у кінотеатрі "Оскар" відбулася гучна прем'єра української комедії "Любов і блогери". На заході яблуку не було де впасти: велика кількість зірок, блогерів та інфлюенсерів.
Прем'єру також відвідали учасники другого сезону шоу "Холостячка", яких найбільше обговорюють: Максим Тарапата, Роман Васильєв, Андрій Задворний, Олег Плахотнюк та Роман Свечкоренко.
Хлопці з радістю погодилися поговорити з нами та сфотографуватися для нас.
Вони мали дуже привабливий вигляд: красиві, стильні та з променистими усмішками. Ну яка дівчина залишиться байдужою до таких красенів?
Максим, Роман та Андрій обрали для прем'єри піджаки, Олег – лонгслів, а Роман – худі та куртку-сорочку.
До речі, Роман Свечкоренко зіграв у фільмі "Любов і блогери". Це його перша роль у повнометражному фільмі, із чим колеги з проєкту "Холостячка" його і привітали.
Нагадаємо, у романтичній комедії "Любов і блогери" йдеться про містечко Кагаплик напередодні місцевих виборів, до якого приїжджають зірки соцмереж, щоб виправити "репутацію мера". На блогерів чекають тут цікаві пригоди.
Фільм виходить на великі екрани 20 січня.
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