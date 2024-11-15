"Глядачі потраплять в епічний світ, де магія стає можливою": творці "Wicked: Чародійка" розповіли про створення фільму

Вже зовсім скоро, 21 листопада, в український прокат вийде захоплива і чарівна кінопригода "Wicked: Чародійка". У ній лауреатка премії "Еммі" Синтія Еріво зіграла роль Ельфаби – зеленошкірої чаклунки-вигнанниці, а володарка мультиплатинової премії "Греммі" і суперзірка Аріана Гранде перевтілилась у молоду та амбітну Глінду. Це неймовірна історія кохання, суперництва та магії, яка розкриє неповторний світ країни Оз.

Кадри з фільму

Кадри з фільму

Напередодні прем'єри розповідаємо вам історію цього фентезійного мюзиклу.

У 1995 році, майже через століття після того, як класична книжка Лаймена Френка Баума "Чарівник країни Оз", вперше з’явилася на полицях книгарень у 1900 році, романіст Грегорі Магвайр переосмислив цей світ у своєму бестселері "Wicked". Роман розповідає історії, які залишилися нерозказаними, про відьом країни Оз і розгортається за кілька років до того, як туди потрапила Дороті. Книжка стала літературною сенсацією. Через кілька років, у 2003-му, "Wicked" дебютував на Бродвеї як яскрава музична постановка, головні ролі в якій виконували Крістін Ченовет і Ідіна Менцель. Вистава отримала 10 номінацій на премію "Тоні", зокрема номінацію за найкращий мюзикл, і швидко стала культурним феноменом для цілого покоління.

Кадри з фільму

Постановка, створена продюсерами Марком Платтом і Девідом Стоуном, сценаристкою Вінні Голцман і композитором Стівеном Шварцом, уже понад 20 років збирає повні зали на Бродвеї й захоплює глядачів у всьому світі. Це одна з рідкісних театральних постановок в історії мюзиклів, яка фокусується на дружбі між двома жінками. "Wicked" принесла понад 6 мільярдів доларів прибутку по всьому світу, ставши шалено популярною в Японії, Кореї, Сінгапурі, Австралії, Великій Британії, Німеччині, Нідерландах, Бразилії, Мексиці та багатьох інших країнах. Подібно до "Чарівника країни Оз" Лаймена Френка Баума, "Wicked" увійшов у нашу колективну свідомість, впливаючи на наші мрії та сприйняття світу й одне одного.

Кадри з фільму

На перший погляд, "Wicked" – це історія про те, як Ельфаба стала Злою Відьмою Заходу, а Галінда Апленд – Гліндою Доброю. Це розповідь про несподівану дружбу між двома жінками – однією вигнанницею, іншою улюбленицею, і про те, як нереалізована сила однієї з них змінить їхні життя та весь Оз назавжди. Але під цією сюжетною лінією прихована темна, глибока історія.

Кадри з фільму

Кадри з фільму

"Wicked" також є історією про тихе й підступне зародження фашистського руху, який намагається демонізувати розумних тварин, які говорять, країни Оз, і звинуватити їх у всіх суспільних проблемах і буквально позбавляти їх голосу. Згадуючи підйом Третього рейху в Німеччині 1930-х років, мюзикл показує, як харизматичний лідер може настільки ефективно брехати своїм громадянам, що вони здатні робити немислимі вчинки і зраджувати своїх близьких через страх і ненависть. Іншими словами, це історія, яка гостро зачіпає кожне покоління, зокрема й наше.

Кадри з фільму

Протягом багатьох років продюсер Марк Платт отримував пропозиції адаптувати сценічний мюзикл для кіноекранів. Час завжди здавався невдалим, але, коли зорі зійшлися, Платт зрозумів, що час дати Ельфабі та Глінді злетіти. Фільм, за словами Марка, дозволяє розширити й поглибити всесвіт "Wicked" у спосіб, який неможливий на сцені.

Кадри з фільму

"Що захоплює у перенесенні "Wicked" на екран, так це можливість повернутися до багатьох ідей, тем і сюжетів, які довелося вирізати під час створення сценічної версії. У театрі ми обмежені часом, тому частину ми залишали на розсуд уяви глядача або скорочували сюжет", – розповів Марк Платт.

Кадри з фільму

Додаткові обмеження театру полягають у тому, що погляд аудиторії не може охопити всі місця, які може показати уява чи камера. Сцена може продемонструвати світ, але не здатна занурити у нього так, як це робить фільм.

Кадри з фільму

Кадри з фільму

"Фільм дозволяє нам глибше дослідити теми сценічної постановки. Ми можемо відтворити різні світи: країну Мунчкінів, університет Шіз, гуртожитки та аудиторії, оселі тварин, чудове Смарагдове Місто та тронну залу Чарівника. У фільмі ми можемо оживити ці місця – від польотів із мавпами до величних панорам країни Оз", – додав Платт.

Кадри з фільму

Фільм "Wicked" оживляє країну Оз у великому, деталізованому та магічному світі. Створення двох частин дозволило творчій команді подарувати глядачам усе, на що вони сподіваються, і навіть більше.

"Ми розповіли цю історію у двох частинах. У першій показано, як Ельфаба стала Злою Відьмою Заходу, а в другій – як її найкраща подруга Глінда стала по-справжньому доброю", – зазначив продюсер.

Кадри з фільму

Передусім творці прагнули дати фанатам сценічної постановки все, про що вони мріяли побачити у фільмі. Жодну пісню чи персонажа не було вирізано. Жодну сцену не було виключено. Замість цього візія розширила та поглибила світ.

Кадри з фільму

"Наше завдання – перенести суть того, що так задовольняє в театрі, і подарувати аудиторії щось більше. Познайомити глядачів із тим, що вони знають, але показати їм те, чого вони не могли собі уявити. Глядачі потраплять в епічний світ, де мавпи літають, відьми злітають на мітлах і магія стає можливою", – підсумував Платт.

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