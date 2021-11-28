"Гра в кальмара", "Локі" та "Покоївка": 20 найкращих серіалів 2021 року

Цього року шоуранери нас тішили подорожами у космосі, трилерами та захопливими детективами.

2021 рік добігає кінця, але ми за ним трохи сумуватимемо, адже він подарував глядачам стільки нових приголомшливих серіалів. Тому ми вирішили традиційно підбити підсумки та згадати 20 найкращих закордонних серіалів, які полюбилися багатьом.

У цій добірці ми спробували зібрати серіали з високим рейтингом за версією Internet Movie Database (IMDb).

1. "Гра у кальмара"

Це найгучніший серіал 2021 року, але якщо раптом ви його ще й досі не бачили, то історія розповідає про групу людей, які грають у гру на смерть, приз у якій — величезна сума грошей.

2. "Вбивства в одній будівлі"

Комедійний детектив з відомими акторами розповість історію про трьох сусідів, які люблять детективи та подкасти. Якось у будівлі, де вони мешкають, трапляється страшний злочин і герої щосили намагаються з'ясувати, що трапилося, і записати про це свій власний подкаст.

3. "Сцени з подружнього життя"

Цей мінісеріал є ремейком однойменного фільму 1973 року, але лише дія в ньому відбувається в сучасній Америці. Серіал розповідає про подружню пару, яка вирішує розлучитися після десяти років спільного життя, але їхні почуття спалахують із новою силою.

4. "Мейр із Істтауна"

Мінідетектив з Кейт Вінслет у головній ролі, розповість історію про жінку на ім'я Мейр Шієн — детективку поліції з невеликого міста, в якому трапляється загадкове вбивство молодої дівчини. Під час розслідування героїня стикається віч-на-віч із власним горем.

5. "Чергування"

У центрі сюжету серіалу – Емі Сілва – старша інспекторка карного розшуку. Якось жінка отримує нове завдання: розслідувати зникнення шотландського рибальського траулера та загадкову смерть на борту атомного підводного човна. Головна героїня підозрює, що між цими подіями є зв'язок, який загрожує ядерній безпеці Великої Британії.

6. "Змій"

Серіал розповідає історію одного з найневловиміших злочинців і серійних вбивць 20 століття — Чарльза Собхраджа, який орудував "стежкою хіпі" в Індії, Непалі та Таїланді, і довгий час залишався на волі.

7. "Джинні й Джорджія"

Ексцентрична Джорджія, її дочка Джинні та син Остін переїжджають до нового міста, щоб почати життя з чистого аркуша. Мама і дочка — дуже близькі, пори це, юна Джинні почувається зрілішою і відповідальнішою, ніж її легковажна мама. Але це лише вуаль, за яким Джорджія ховається, насправді жінка набагато розумніша і просто намагається втекти від свого минулого, про яке її діти нічого не знають.

8. "Ласун"

Якось у світі народжується особливий малюк на ім'я Баз, але лише його поява збігається ще з двома факторами: невідомою хворобою і народжуваністю дітей-гібридів. Багато хто вважає, що у всьому винні всі ці діти-гібриди і починають на них полювання. Баз — хлопчик з оленячими рогами — мешкає з батьком, але після його смерті малюк вирушає у подорож, щоб знайти свою маму.

9. "Голстон"

Серіал розповідає про американського модельєра Роя Голстона, який одягав найзнаменитіших жінок Голлівуду, серед яких була і перша леді США Джекі Кеннеді. Серіал торкнеться періоду життя Голстона від початку кар'єри і до повного її краху, а також покаже, як він став частиною авангардної культури Америки.

10. "Ванда/Віжн"

Головні герої Ванда та Віжн — персонажі всесвіту Marvel. Ванда має телекінетичний дар, а Віжн — андроїд. Але також вони ідеальна подружня пара, яка мешкає в милому містечку Веств'ю і намагається приховати свою сутність.

11. "В її очах"

Головна героїня — самотня мати Луїза, яка виховує 7-річного сина Адама. Жінка працює неповний день асистентом у психіатричній клініці та зав'язує роман зі своїм начальником Девідом. Справи набувають ще дивнішого оберту, коли вона втягується в малоймовірну дружбу з його дружиною Адель. Далі все те, що відбувається з життям Луїзи, більше схоже на заплутані ігри розуму.

12. "Постоялець з космосу"

Головний герой серіалу – інопланетянин, присланий на Землю, щоб знищити людство та підготувати планету до заселення своїм народом. Але тільки трапляється невелика помилка — його космічний корабель зазнав аварії. Злий прибулець тепер змушений залишитися на землі, доки повністю не полагодить корабель, а щоб його ніхто не розсекретив, краде особистість доктора Гаррі Вандершпігеля, що мешкає біля озера, неподалік від маленького містечка Пейшенс в американському штаті Колорадо.

13. "Покоївка"

Серіал знятий на основі мемуарів Стефані Ленд, які стали бестселером за версією New York Times, та розповідає історію виживання та стійкості молодої матері. Героїня на ім'я Алекс знаходить сміливість і втікає з дому із дитиною. Вона знаходить роботу покоївкою і просто намагається вижити, прогодувати себе та свою дочку.

14. "Локі"

У цьому серіалі ми знову побачимо улюбленого персонажа з Marvel Comics – Локі – бога бешкетування та обману. Але тільки під час однієї зі своїх витівок герой потрапляє в таємничу організацію "Управління часовими змінами", яка існує поза простором і часом. Тут Локі має відповісти за свої злочини перед судом або допомогти у боротьбі з більшою загрозою.

15. "Клікбейт"

Серіал розповідає про загадкове зникнення Ніка Брюєра – сім'янина та брата. У день зникнення Ніка у Мережі з'являється відео, на якому герой тримає табличку з написом: "Я жорстоко поводжуся з жінками. Якщо це відео набере 5 мільйонів переглядів, я помру". Пошуками брата починає займатися його сестра Піа та детектив поліції, але під час розслідування рідні дізнаються про героя багато дивних "брудних" фактів. Єдина, хто не вірить усьому — сестра Ніка.

16. "Привиди"

Молодій парі дістається у спадок великий маєток, але тільки є одна проблема — в ньому мешкають привиди з різних епох. Спочатку герої їх не бачать і вирішують зробити з величезного старого будинку затишний готель, але через нещасний випадок головна героїня починає бачити своїх "сусідів", і її з чоловіком життя вже ніколи не буде колишнім.

17. "Леонардо"

Серіал присвячений життю знаменитого італійського художника та вченого Леонардо да Вінчі, тому кожна з восьми серій розповідає про найвідоміші досягнення героя у певній галузі мистецтва чи науки, а також покаже, що стоїть за великими відкриттями і як працював мозок генія. Але тільки не все показане, правда — частина сюжету все ж художня вигадка.

18. "Це гріх"

Дія серіалу відбувається у Лондоні у 80-ті роки. Троє 18-річних друзів Річі, Роско та Колін переїжджають до столиці Англії, де по вуха занурюються у галасливі вечірки та безладні зв'язки. У результаті кожен із хлопців стикається з проблемою СНІДу.

19. "Фундація"

Це науково-фантастичний серіал, знятий за мотивами однойменного циклу романів Айзека Азімова. Дія історії відбувається в далекому майбутньому, де вчений на ім'я Гері Селдон пророкує загибель своєї держави, тому створює організацію "Фундація", яка має після страшної катастрофи відродити цивілізацію.

20. "Ритміка"

Сюжет серіалу розвивається у 80-х роках. Головна героїня – жінка на ім'я Шейла – звичайна американська домогосподарка із Сан-Дієго та дружина. Але також героїня — дуже скромна і сором'язлива жінка, яка страждає від одноманітності життя і булімії. Якось Шейла знаходить заняття до душі – аеробіку. Воно так подобається жінці, що вона планує перетворити його на успішний бізнес.

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