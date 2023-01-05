Хаяо Міядзакі - 81 рік: згадуємо 5 найкращих робіт легендарного мультиплікатора

5 січня свій день народження святкує один із найвідоміших режисерів-аніматорів з Японії — легендарний Хаяо Міядзакі. Сьогодні аніматору виповнюється 81 рік.

Попри почесний вік, Міядзакі продовжує творити і, за чутками, 2023 року на нас чекає новий фільм його авторства "Як ти живеш?", деталі якого зберігаються в секреті. Але поки нова картина не вийшла, ми пропонуємо згадати п'ять культових робіт японця, які увійшли до історії мультиплікації та надихнули мільйони молодих художників працювати у цій галузі.

Кожен із цих аніме відрізняється добротою, гарним сценарієм і приголомшливими промальовуваннями. Якщо ви не бачили ці фільми – рекомендуємо до перегляду, адже деякі з них змусять вас усміхнутися, деякі пустити сльозу та в результаті викличуть бажання переглянути всі роботи знаменитого мультиплікатора.

"Вітер дужчає"

Це історія, яка не залишить байдужим нікого. У мультфільмі розповідається про Дзіро — молодого хлопця, який стає успішним авіаконструктором. На шляху до успіху він зустріне багато цікавих людей, переживе Великий землетрус у Токіо, війну та знайде кохання всього свого життя.

"Мандрівний замок"

Головна героїня фільму – Софі – співробітниця капелюшної лавки, яка через дивні обставини постаріла за один день. Дівчина біжить зі свого міста в ліс і там натрапляє на мандрівний будинок із заліза, господарем якого є Хаул — маг, красень та нечупара. Зачарована дівчина влаштовується в магічний замок домопрацівницею.

"Віднесені привидами"

Це найвідоміший фільм мультиплікатора, який мав успіх як у прокаті, так і в критиків. У ньому розповідається історія Тихіро, десятирічної дівчинки, яка таємниче потрапляє в пастку світу духів. Тепер вона має знайти спосіб звільнити свою сім'ю та повернутися у людський світ. Це аніме стало першим неангломовним фільмом, який отримав премію "Оскар" у категорії "Найкращий анімаційний фільм".

"Мій сусід Тоторо"

Це зворушлива історія про сестер Сацукі та Мей, які переїжджають разом із татом у сільський будинок. Якось дівчатка виявляють, що по сусідству з ними живуть лісові духи повелителем яких є великий та добрий Тоторо. Поступово лісовий дух стає другом дівчаток.

"Рибка Поньо на кручі"

Цей милий мультфільм оповідає про дружбу двох дітей - п'ятирічного хлопчика Сосуке та рибки Поньо, дочки чаклуна та морської богині. Найбільша мрія Поньо — стати людиною і це бажання втягне рибку в захопливу пригоду.

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