Інтригує: вийшов перший офіційний трейлер сиквелу "Джокер" з Гоакіном Феніксом і Леді Гагою

У Мережі з'явився перший офіційний трейлер фільму "Джокер: Божевілля на двох" (Joker: Folie à Deux) від кінокомпанії Warner Bros. Pictures, у якому головні ролі зіграли Гоакін Фенікс (Артур Флек) і Леді Гага (Гарлі Квінн). Режисером знову виступив Тодд Філліпс.

Стрічка, у якій буде багато музики, є сиквелом "Джокера" 2019 року, який заробив у світовому прокаті 1 мільярд доларів і став найкасовішим у рейтингу R в історії світового кінопрокату. Психологічна драма була висунена в 11 номінаціях на премію "Оскар", але перемогу отримала лише у двох: "Найкраща чоловіча роль" (Гоакін Фенікс) і "Найкраща музика до фільму" (композиторка Гільдур Гуднадоттір).

Із трейлера ми дізнаємось, що Артур Флек (Гоакін Фенікс) знайомиться з лікаркою Гарлі Квінн (Леді Гага) у психіатричній лікарні Аркхем, куди він потрапив наприкінці першої стрічки. Вони закохуються і тікають із божевільні. Пара опиняється на вулицях Готема.

В український прокат фільме вийде 3 жовтня.

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