Junior Fashion Week: дизайнер Олексій Залевський презентує нову колекцію

Подіумом продефілюють люди з інвалідністю, незрячий хлопець, спортсмени, дівчина із синдромом Дауна, зірки шоубізнесу, юні актори та інші.

В перший день Junior Fashion Week, 22 жовтня, у КВЦ "Парковий" дизайнер Олексій Залевський презентує колекцію ZALEVSKIY "Незалежні". На подіум вийдуть 30 моделей віком 1-30 років.

Серед моделей фешншоу - люди з інвалідністю, незрячий хлопець, спортсмени, дівчина із синдромом Дауна, зірки шоубізнесу, юні актори, талановиті діти та молодь. Кожен з них – символ України та історія сьогодення, яка вже завтра стане нашою спільною історією.

ZALEVSKIY/Пресслужба

Серед учасників та учасниць показу - чемпіонка Європи з художньої гімнастки Валерія Юзьвяк, яка завершила кар’єру через онкологічну хворобу, але не полишила боротьбу за життя. Або Вероніка Дідусенко, "міс Українах-2018", яка нині займається захистом прав жінок. Її кампанія #RightToBeAMother бореться за права матерів у всьому світу. У показі візьме участь і 7-річний одеський шахист Максим Криштофор, який народився передчасно з екстремально низькою вагою, але вже у 13 років став юним гросмейстером. На подіумі з'явиться і акторка та телеведуча Стася Ровінська.

ZALEVSKIY/Пресслужба

ZALEVSKIY/Пресслужба

Залевський виступає водночас і постановником свого шоу, відтак на глядачів чекає епатажне та яскраве шоу – "візитівка" бренду ZALEVSKIY. Музичний супровід до дефіле від композитора та музиканта Євгена Хмари.

ZALEVSKIY/Пресслужба

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