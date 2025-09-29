ТСН у соціальних мережах

Зірки та військові відвідали презентацію нової книжки Ірени Карпи "Він повертається в неділю"

У столиці відбулася читацька подія, яка поєднала благодійність, щирість і мистецтво.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Зірки та військові видвідали читання та презентацію нової книги Ірени Карпи «Він повертається в неділю»

Зірки та військові видвідали читання та презентацію нової книжки Ірени Карпи «Він повертається в неділю»

У Sapience Music Bar письменниця, музикантка та громадська діячка Ірена Карпа презентувала свій новий роман — «Він повертається в неділю». Це книжка, яка писалася понад 3,5 роки, народжувалася з особистих емоцій та історій, які авторка «знімала з натури», але проживала та пропускала крізь власне серце.

Про що роман

Ірена Карпа та Оксана Кучма

«Він повертається в неділю» — це історія кохання, яке випробовується відстанню, війною і тягарем спогадів. Це розповідь про військового та жінку, яка живе на дві країни, але водночас завжди намагається залишатися «вдома» — там, де її серце. У книжці немає прикрашань або романтичних ілюзій. Є лише правда, така, якою Ірена вміє ділитися — без фільтрів, але з любов’ю.

Одна з найемоційніших сцен, як зізналася авторка, — момент, коли головний герой намагається врятувати життя товариша. Саме в таких епізодах читач відчуває, як сміх, іронія та життєва легкість у прозі Карпи раптово змінюються на біль і тривогу.

Атмосфера вечора

Атмосфера вечора

Презентація була особливою не лише через книжкову презентацію. Ірена Карпа читала уривки роману в супроводі живої електронної музики Артура Даніеляна. Частина музикантів гурту «Фактично самі» також була присутня, і ця синергія слова та музики дала авторам ідею створити в майбутньому формат музично-літературних перформансів.

Окрім читання, Ірена заспівала під гітару кілька своїх пісень, а наприкінці вечора пригощала гостей благодійними коктейлями власного приготування. Це зробило захід камерним і по-справжньому душевним.

Благодійна місія

Бійці ДАР ОАБр НГУ

Бійці ДАР ОАБр НГУ

Подія мала й важливу мету — підтримати збір для ДАР ОАБр НГУ на придбання пікапів. Під час благодійного аукціону розігрувалися книжки Ірени Карпи з автографом, а також унікальний лот — машинка з лімітованого тиражу проєкту ГеройCAR з підписом письменниці.

Гості вечора

Презентація зібрала багатьох друзів і прихильників Ірени. Серед гостей були співачка Анна Добриднєва, актори Любава Грешнова, Валентин Томусяк, Катерина Тишкевич, ведучі Наталка Тур, Мирослава Мандзюк, Марічка Довбенко, Ірина Сорока, Катерина Сташко, психологиня Олена Шершньова, а також Міс Україна-2023 Софія Шамія.

Олександра Ковтонюк та Анна Добриднєва

Олександра Ковтонюк та Анна Добриднєва

Валентин Томусяк, Любава Грешнова та Катерина Тишкевич

Валентин Томусяк, Любава Грешнова та Катерина Тишкевич

Ірена Карпа та Наталка Тур

Ірена Карпа та Наталка Тур

Мирослава Мандзюк і Марічка Довбенко

Мирослава Мандзюк і Марічка Довбенко

Ірина Сорока, Юліан Новак та Олександра Максименко

Ірина Сорока, Юліан Новак та Олександра Максименко

Катерина Сташко

Катерина Сташко

Олена Шершньова

Олена Шершньова

Софія Шамія

Софія Шамія

«Він повертається в неділю» — книжка про нас

Ірена Карпа зізналася, що для неї цей роман був і творчим викликом, зокрема треба було створити об’ємного чоловічого персонажа, і в цьому їй неабияк допоміг друг, який скеровував емоційне забарвлення головного героя у чоловіче річище, адже як зізналася сама авторка, вона піддавалася його критиці, бо писала героя «як жінка». «Це чужі історії, але мої емоції», — підсумувала письменниця.

Світлана Павелецька

Світлана Павелецька

Міцний партнер події San Mare

Міцний партнер події San Mare

Ірена Карпа та Сашко Емолайт

Ірена Карпа та Сашко Емолайт

Книжка «Він повертається в неділю»

Книжка «Він повертається в неділю»

Тож «Він повертається в неділю» — це не просто роман. Це книжка про кохання, втрати, війну та надію, яку варто читати повільно, а не за пʼять годин у потязі, та проживати кожен рядок.

