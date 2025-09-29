Зірки та військові відвідали презентацію нової книжки Ірени Карпи "Він повертається в неділю"

Зірки та військові видвідали читання та презентацію нової книжки Ірени Карпи «Він повертається в неділю»

У Sapience Music Bar письменниця, музикантка та громадська діячка Ірена Карпа презентувала свій новий роман — «Він повертається в неділю». Це книжка, яка писалася понад 3,5 роки, народжувалася з особистих емоцій та історій, які авторка «знімала з натури», але проживала та пропускала крізь власне серце.

Про що роман

Ірена Карпа та Оксана Кучма

«Він повертається в неділю» — це історія кохання, яке випробовується відстанню, війною і тягарем спогадів. Це розповідь про військового та жінку, яка живе на дві країни, але водночас завжди намагається залишатися «вдома» — там, де її серце. У книжці немає прикрашань або романтичних ілюзій. Є лише правда, така, якою Ірена вміє ділитися — без фільтрів, але з любов’ю.

Одна з найемоційніших сцен, як зізналася авторка, — момент, коли головний герой намагається врятувати життя товариша. Саме в таких епізодах читач відчуває, як сміх, іронія та життєва легкість у прозі Карпи раптово змінюються на біль і тривогу.

Атмосфера вечора

Презентація була особливою не лише через книжкову презентацію. Ірена Карпа читала уривки роману в супроводі живої електронної музики Артура Даніеляна. Частина музикантів гурту «Фактично самі» також була присутня, і ця синергія слова та музики дала авторам ідею створити в майбутньому формат музично-літературних перформансів.

Окрім читання, Ірена заспівала під гітару кілька своїх пісень, а наприкінці вечора пригощала гостей благодійними коктейлями власного приготування. Це зробило захід камерним і по-справжньому душевним.

Благодійна місія

Бійці ДАР ОАБр НГУ

Подія мала й важливу мету — підтримати збір для ДАР ОАБр НГУ на придбання пікапів. Під час благодійного аукціону розігрувалися книжки Ірени Карпи з автографом, а також унікальний лот — машинка з лімітованого тиражу проєкту ГеройCAR з підписом письменниці.

Гості вечора

Презентація зібрала багатьох друзів і прихильників Ірени. Серед гостей були співачка Анна Добриднєва, актори Любава Грешнова, Валентин Томусяк, Катерина Тишкевич, ведучі Наталка Тур, Мирослава Мандзюк, Марічка Довбенко, Ірина Сорока, Катерина Сташко, психологиня Олена Шершньова, а також Міс Україна-2023 Софія Шамія.

Олександра Ковтонюк та Анна Добриднєва

Валентин Томусяк, Любава Грешнова та Катерина Тишкевич

Ірена Карпа та Наталка Тур

Мирослава Мандзюк і Марічка Довбенко

Ірина Сорока, Юліан Новак та Олександра Максименко

Катерина Сташко

Олена Шершньова

Софія Шамія

«Він повертається в неділю» — книжка про нас

Ірена Карпа зізналася, що для неї цей роман був і творчим викликом, зокрема треба було створити об’ємного чоловічого персонажа, і в цьому їй неабияк допоміг друг, який скеровував емоційне забарвлення головного героя у чоловіче річище, адже як зізналася сама авторка, вона піддавалася його критиці, бо писала героя «як жінка». «Це чужі історії, але мої емоції», — підсумувала письменниця.

Світлана Павелецька

Ірена Карпа та Сашко Емолайт

Книжка «Він повертається в неділю»

Тож «Він повертається в неділю» — це не просто роман. Це книжка про кохання, втрати, війну та надію, яку варто читати повільно, а не за пʼять годин у потязі, та проживати кожен рядок.