Кінець епохи: історія життя та правління королеви Єлизавети II

Королева Єлизавета II була однією з монархів, що правили найдовше в історії. Вона перевершила в цьому свою прапрабабусю королеву Вікторію, яка правила 64 роки. Прожила Єлизавета II також довше. Про її довге життя, сім'ю і корону, яку вона носила довгі 70 років, розповідаємо далі.

Дитинство юної принцеси

Королева-консорт Єлизавета з принцесами Єлизаветою та Маргарет / Фото: Getty Images

Принцеса Єлизавета народилася 21 квітня 1926 року в сім'ї Єлизавети Боуз-Лайон та принца Альберта, герцога й герцогині Йоркських. Вона з'явилася на світ у лондонському районі Мейфер, в резиденції графа Стратмор на Бретон-стріт, будинок № 17. Наразі цього будинку більше не існує, на його місці розташований китайський ресторан, а на його стіні встановлено меморіальну дошку, де зазначається, що тут народилася Єлизавета ІІ.

В родині принцесу Єлизавету ласкаво називали Лілібет. Першою її так почала називати принцеса Маргарет, молодша сестра майбутньої королеви, яка не могла вимовити її повне ім'я Елізабет і називала її просто Лілібет. Цим ім'ям протягом усього життя королеву називав її чоловік принц Філіп, герцог Единбурзький, який пішов із життя 2021 року – на півтора роки раніше за королеву. Принцеса здобула домашню освіту під керівництвом своєї матері, а також гувернантки Меріон Кроуфорд і ректора Ітонського коледжу сера Генрі Мартіна. З юних років принцеса любила коней, займалася верховою їздою і обожнювала собак.

Принцеса Єлизавета / Фото: Associated Press

Наслідна принцеса

Коли принцеса Єлизавета народилася, вона була лише третьою в лінії наслідування престолу і практично не розглядалася на цю роль. Після смерті її діда, короля Георга V, новим королем мав стати його старший син – принц Едуард, дядько Єлизавети. Але Едуард VIII, який посідав трон 10 місяців, так і не був коронований – він публічно зрікся корони для того, щоб одружитися із розлученою американкою Волліс Сімпсон. Його молодший брат Георг VI був коронований 12 травня 1937 року в день, на який була призначена коронація Едуарда VIII.

Король Едуард VIII та принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

А старша донька Георга VI – принцеса Єлизавета – стала спадкоємицею трону. На той час принцеса залишалася у статусі "передбачуваного спадкоємця", оскільки, якби у Георга та Єлизавети Боуз-Лайон народився ще син, трон успадкував би він. Коли принцесі виповнився 21 рік, вона виступила по радіо і урочисто пообіцяла присвятити своє життя служінню Британській імперії. У її заяві йшлося: "Я хочу зараз зробити одну заяву. Дуже просту. Я заявляю перед усіма вами, що все моє життя, чи буде воно довгим або коротким, буде присвячене служінню вам і тій великій імперії, до якої ми всі належимо".

Король Георг VI та його дочка принцеса Єлизавета / Фото: Associated Press

Весілля з грецьким принцом

Принцеса Єлизавета і принц Філіп познайомилися 1934 року – їй тоді було 8, а йому – 13 років. Це сталося на весіллі грецької принцеси Марини у Вестмінстерському абатстві. Наступна їхня зустріч відбулася на коронації батька Єлизавети – їй тоді було 11, а ще за два роки – у 13 років – принцеса усвідомила, що закохалася в красеня Філіпа, якому на той час вже виповнилося 18. Принц навчався в Королівському військово-морському коледжі в Дартмуті, де опинився завдяки своїм родичам, які мешкали у Великій Британії.

Принцеса Єлизавета та принц Філіп, 1947 рік / Фото: Associated Press

Принц Філіп був сином грецького принца Андрія, сина короля Греції Георга I та молодшого брата короля Костянтина I. Від народження він носив титул принца Грецького й Данського. Його діда, короля Греції Георга I, було вбито 1913 року, дядька – повалено з престолу. Батько Філіпа після втрати всіх регалій разом із сім'єю змушений був тікати з Греції до Парижа. Батьки Філіпа розлучилися, якийсь час хлопчик жив із матір'ю Алісою, а коли вона втратила розум, батько забрав його до себе і незабаром відправив жити до родичів до Великої Британії.

Принц Філіп з Єлизаветою II та дітьми / Фото: Associated Press

Філіп та Єлизавета були далекими родичами, чотириюрідними братом і сестрою – у них була спільна прапрабабуся Вікторія. Але ні цей факт, ні жоден інший не змогли вплинути на їхнє рішення одружитися. 20 листопада 1947 року у Вестмінстерському абатстві відбулося весілля 21-річної принцеси Єлизавети та 26-річного Філіпа Маунтбеттена – офіцера британського флоту, учасника Другої світової війни, члена грецької і датської королівських сімей та праправнука короля. 9 липня 1947 року було офіційно оголошено про їхні заручини. Напередодні весілля з принцесою Філіп отримав титул герцога Единбурзького.

Принц Філіп та королева Єлизавета II зі своїми правнуками / Фото: Getty Images

У шлюбі у них народилося четверо дітей: принц Чарльз (новий король Великої Британії), єдина донька – принцеса Анна, і ще двоє синів – принци Ендрю та Едвард. У королівського подружжя – дванадцять правнуків. 29 грудня 2010 року народилася перша правнучка – Саванна Філліпс, онука принцеси Анни, доньки королеви. У шлюбі вони прожили 74 роки – принц Філіп помер 9 квітня 2021 року, лише три місяці не доживши до свого 100-річного ювілею.

Королева Єлизавета II та принц Філіпп / Фото: Associated Press

Коронація Єлизавети II та роки правління

Батько принцеси Єлизавети, король Георг VI, помер 6 лютого 1952 року. В цей час вона разом із чоловіком Філіпом перебувала на відпочинку в Кенії. Через два дні після смерті короля – 8 лютого 1952 року – Єлизавета II, у супроводі принца Філіпа, прийняла присягу Таємної ради та підписала клятву престолонаслідування. Офіційно про вступ Її Величності Єлизавети II на престол було оголошено за годину герольдмейстером з балкона Сент-Джеймського палацу з останніми його словами "Боже, бережи королеву!". Всі прапори Лондона, приспущені після смерті короля, одночасно піднялися на честь нової королеви Великої Британії.

Королева Єлизавета II у день коронації / Фото: Associated Press

Коронація Єлизавети II відбулася 2 червня 1953 року у Вестмінстерському абатстві. І стала першою коронацією британського монарха, яка транслювалася телебаченням. Її побачили 27 мільйонів людей у всьому світі. 15 червня 1953 року в Портсмуті відбувся військово-морський парад з нагоди сходження на престол Єлизавети II. Після цього монархиня вирушила у шестимісячне турне державами Співдружності, яке тривало до травня 1954 року. Єлизавета II стала першою з монархів, хто відвідав Австралію та Нову Зеландію, вона побувала також на Фіджі, Тонга, Ямайці, Бермудських островах, у Панамі і загалом пройшла шлях у 64 000 кілометрів. Початок її правління ознаменувався підйомом оптимістичних настроїв у Великій Британії та країнах Співдружності – після Другої світової війни нова "Єлизаветинська епоха" була, як ковток свіжого повітря.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

За роки свого правління від 1952-го до 2022 року королева Єлизавета II зустрічалася з величезною кількістю людей, президентів, голів урядів та інших важливих осіб. Багато речей королева робила вперше, наприклад, 25 грудня 1957 року вона стала першою британською монархинею, яка привітала підданих із Різдвом на телебаченні (раніше це завжди робили по радіо). 15 липня 1961 року Єлизавета II приймала у Букінгемському палаці першого космонавта Юрія Гагаріна. А 26 березня 1976 року вона першою серед голів держав скористалася електронною поштою, надіславши першого електронного листа. Саме Єлизавета II написала листа своєму синові принцу Чарльзу та його дружині принцесі Діані із закликом розлучитися, а за стриманість і відсутність будь-якої реакції на загибель колишньої невістки на адресу монархині посипалося найбільше критичних зауважень.

Королева Єлизавета II на похороні принцеси Діани, 6 вересня 1997 рік / Фото: Getty Images

2012 року було затверджено закон, що змінює порядок престолонаслідування, згідно з яким чоловіки-спадкоємці втрачають пріоритет над жінками. Цього ж року відсвяткували діамантовий ювілей Єлизавети ІІ – 60 років на троні. Ще за три роки Єлизавета II стала правителем, що править найдовше у Британії за всю її історію.

У лютому 2017 року королева відсвяткувала Сапфіровий ювілей – 65 років правління, а 20 листопада цього ж року Єлизавета II та її чоловік принц Філіп стали першим королівським подружжям, яке відсвяткувало платинову річницю свого весілля – 70 років. Їхній королівський шлюб став найдовшим у світовій історії. Після смерті Філіпа 2021 року Єлизавета II стала першою британською монархинею від часів королеви Вікторії, яка вдовувала, посідаючи трон. У червні 2022 року королева масштабно відсвяткувала платиновий ювілей – 70 років правління.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Похорон королеви Єлизавети II

Державний похорон королеви Єлизавети II відбудеться на 10-12-й день після її смерті. Її тіло перебуватиме у Вестмінстерському абатстві до моменту похорону, щоб люди могли прийти і попрощатися. Після прощальної служби в абатстві, куди буде запрошено близько двох тисяч гостей, труна з тілом монархині буде доправлена до Віндзорського замку, де Єлизавета II буде похована в каплиці Святого Георгія поряд зі своїм батьком, матір'ю Єлизаветою і сестрою – принцесою Маргарет. Після цього до цієї ж каплиці буде перепоховано тіло її чоловіка – принца Філіпа.

Меморіальна каплиця Георгія VI у каплиці Святого Георгія у Віндзорі / Фото: Getty Images

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