Кінокрадіжки, які тримають у напруженні: найкращі фільми про пограбування

З нагоди виходу в український прокат кримінальної стрічки "Злодії 2: Пантера" ми підготували для вас добірку фільмів про пограбування.

В українських кінотеатрах 9 січня 2025 року стартує кримінальний екшен "Злодії 2: Пантера".

У новій частині Джерард Батлер повертається до ролі "Великого Ніка" О’Браєна, який продовжує свою небезпечну гру з кримінальною бандою. Дія фільму переноситься до Марселя, де знаходиться одна з найбільших у світі діамантових бірж. Банда планує зухвале пограбування, а "Великий Нік" намагається випередити їх, вступаючи в гру з небезпечними наслідками.

З нагоди прем'єри згадуємо найзухваліші кіноісторії про пограбування, які тримали глядачів у напруженні до останньої хвилини.

"Одинадцять друзів Оушена"

Цей фільм задав нові стандарти для кіно про пограбування. Денні Оушен, роль якого виконав Джордж Клуні, збирає команду професіоналів для крадіжки 160 мільйонів доларів із сейфів трьох казино в Лас-Вегасі. Вишуканий сценарій, дотепні діалоги та непередбачуваний фінал зробили стрічку класикою жанру.

"На гребені хвилі"

Це історія про групу серфінгістів, які грабують банки, вдягнувши маски колишніх американських президентів. Агента ФБР Джонні Юту (Кіану Рівз) відправляють на завдання під прикриттям, щоб зупинити банду. Лідер злочинців, харизматичний Боді (Патрік Свейзі) захоплює своїми екстремальними поглядами на життя, а фінальні сцени – справжній адреналіновий вибух.

"Місто злодіїв"

У центрі сюжету – банда грабіжників, які працюють у Бостоні. Їхній лідер Даг (Бен Аффлек) намагається вийти зі злочинного світу, але минуле не дає йому спокою. Один із найнапруженіших моментів – пограбування банку в костюмах черниць, яке перетворюється на стрімку втечу з поліцейською гонитвою. Реалістичність і глибина персонажів роблять цей фільм незабутнім.

"Злодії"

Стрічкає розповідає про хитросплетіння між поліцією Лос-Анджелеса та злочинною бандою, яка планує пограбування Федерального резервного банку. Джерард Батлер у ролі "Великого Ніка" приголомшує своєю харизмою й готовністю на все заради перемоги. Картина виділяється своїм напруженим сюжетом, який тримає в тонусі до останньої хвилини.

"Пограбування по-італійськи"

Це фільм про команду, яка планує вкрасти золото вартістю 35 мільйонів доларів, відрізняється не тільки детальним продуманим сценарієм, а й стильними сценами втечі на культових автомобілях Mini Cooper. Чарлі Крокер (Марк Волберг) та його спільники влаштовують справжній хаос на вулицях Лос-Анджелеса.

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