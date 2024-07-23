Класика, яка захоплює: 5 найкращих книжок від українських авторів

Ми звикли, що класика — це те, що вивчають у школі на уроках української літератури. Це дійсно так, але не зовсім.

На жаль, не всі твори українських класиків можуть увійти до шкільної програми, бо на всі не вистачить часу. Тому велику кількість творів наших канонічних і неканонічних класиків ми мусимо читати поза чи після школи і відкривати своїх авторів з геть нового, неочікуваного боку.

Олена Лисенко, комунікаційниця видавництва Vivat, книжкова оглядачка і літературна критикиня, розповідає про 5 творів українських письменників, що закохають вас в українську класику. Видавництва пропонують серії класики, які можна читати і колекціонувати.

Валерʼян Підмогильний "Невеличка драма", видавництво "Vivat"

Вже всі, здається, прочитали "Місто" Валерʼяна Підмогильного і час познайомитися з іншими його творами. Наприклад, з романом "Невеличка драма". Назва трохи обманює читача, бо автор розказує про велику драму в житті юної дівчини.

Марта Висоцька мешкає у Києві на Жилянській вулиці, вона зразкова працівниця, сусідка і дівчина, у яку закохуються чоловіки. Проте сама вона не закохується, хоча дуже мріє про це. Марта хоче драми, почуттів, емоцій. Напевно, саме тому одного дня до її дому заходить чоловік, який назавжди змінить життя Марти і вкраде її спокій. Його спокій теж буде порушено, звісно, але кому цікаве щасливе кохання?

Валерʼян Підмогильний створює повнокровних героїв: вони чуттєві, суперечливі, часом огидні і меркантильні, часом відчайдушні. Недарма Підмогильний був одним із перших екзистенціалістів у світовій літературі. Він вловив нерв життя і зумів наділити ним своїх персонажів. А як бонус подарував читачам ще один текст про українську столицю, який не залишає читачів байдужими.

Агатангел Кримський "Андрій Лаговський", видавництво "Віхола"

Феномен Агатангела Кримського полягає у тому, що він був не лише поліглотом, здібним і яскравим науковцем, а й талановитим письменником. Його "Андрій Лаговський" — це важливий класичний твір для філософських пошуків сенсу життя, відчуття власної ідентичності та усвідомлення своєї сексуальності.

Головний герой — українець Андрій Лаговський, це звичайний хлопець, не дуже багатий, проте дуже вразливий. Він отримує завдяки старанням своєї матері блискучу освіту і рано стає професором математики. Він починає приятелювати з сімʼєю не надто приємних інтелігентів і їде з ними на відпочинок до Туапсе. Там Андрія очікують пригоди, багато щасливих розмов і прогулянок з друзями і почуття.

Те, що головний герой відчуває потяг до представників своєї статі, — правда. І це вдвічі цікавіше, адже автор нам пропонує зазирнути у душу гея, який живе на початку ХХ століття у суспільстві, яке не сприймає подібного. Він і сам не сприймає власної гомосексуальності, тому відмовляється спілкуватися з жінками і живе самітником.

"Андрій Лаговський" — перший роман про одностатеве кохання в українській літературі, роман-дорослішання і пошук відповідей на філософські питання життя, власного призначення, совісті і щастя. Він захопливий, моментами неочікуваний і дивакуватий та дуже колоритний.

В. Домонтович "Доктор Серафікус", видавництво "Vivat"

Авторський стиль українських класиків легко можна впізнати. Уважний читач ніколи не сплутає письмо Володимира Винниченка і Валерʼяна Підмогильного, Павла Тичину і Миколу Зерова. Так само і Віктор Петров (Домонтович) відзначається яскравими, "своїми" персонажами. Його чоловіки завжди такі ж насуплені і серйозні, трохи ведмежуваті, як і сам Петров на фото. Його жінки завжди яскраві, сильні і незалежні, викличні і переможні.

У романі "Доктор Серафікус", який був написаний на початку 20-х років минулого століття і вийшов друком аж через багато років, автор розповідає історію такого собі Василя Комахи — Серафікуса, як його називає один-єдиний друг. Цей Комаха складний персонаж, проте чимось дуже схожий на Андрія Лаговського: теж професор, теж самітник і жінок уникає так само.

Проте у житті Комахи-Серафікуса стається фатальна жінка Вер. Вона — людина свого часу, має чоловіка у Харкові, але знайомиться і спілкується з чоловіками у Києві. Вер ходить купатися на Дніпро з художником Корвиним (хіба ж не романтично?), закохується у Комаху-Серафікуса і навіть вирішує побудувати з ним стосунки.

Найцікавіше у цьому виданні — фінал, бо він тут є. Два фінальні розділи роману опубліковані вперше за багато років, до цього твір просто обривався, а автор соромʼязливо зазначав — це кінець першої частини. Другої частини читачі так і не дістали, тому ці два фінальні розділи закривають гештальт спраглого читача і відповідають на запитання: то що ж між ними сталося далі?

Іван Нечуй-Левицький "Хмари", видавництво "Ще одну сторінку"

Коли йдеться про шкільну класику, то всі одразу згадують Івана Нечуя-Левицького і його "Кайдашеву сімʼю". Ця повість чудова, колоритна і весела, проте вона трохи набила оскому українським читачам. Для таких є "Хмари" Нечуя-Левицького — велика сімейна сага про злам століття ХІХ - ХХ століття і побут українців у Києві.

Виявляється, "Місто" Валерʼяна Підмогильного не перший урбаністичний твір про Київ, бо в нього був попередник — "Хмари".

Іван Нечуй-Левицький цікаво і дуже реалістично описав переїзд хлопців з села до міста і своєрідне "підкорення" його — одруження з двома досить заможними сестрами. А потім починається їхнє розмірене життя у місті з усіма радостями, печалями, перемогами і випробуваннями. Найважче, виявляється, видати заміж власних доньок, щоб покращити своє фінансове становище.

Цей великий роман оповідає про безґрунтянство, яке згодом буде розвивати у своїй творчості Домонтович. Йдеться про те, що люди покидають рідні села, свої хати і старих батьків, їдуть до міста за кращим життям і наче обривають своє коріння, втрачають ґрунт. А над ними скупчуються хмари епохи — насувається війна і страшна революція, після якої Україна буде окупована багато років совєтами.

Ольга Кобилянська "Valse mélancolique. Вибрані твори", видавництво "РМ"

Ольга Кобилянська — цікава феміністична авторка, яка в школі була представлена своїм романом "Земля" про українських Каїна і Авеля. Цей твір непоганий, але підтверджує стереотипи про українську літературу, як літературу про селян.

Ольга Кобилянська відкрила нові грані літератури: вона почала писати про жінок, які стають "самі собі ціллю", не потребують чоловіка поруч, щоб реалізуватися у карʼєрі і житті. Героїні "Valse mélancolique" ("Меланхолійного вальсу") живуть втрьох, кожна з них має власне життя і захоплення. Проте одна здатна горіти і спопеляти все довкола своєю енергією, а інша — грітися біля неї і направляти у правильне русло.

До цієї книжки увійшли й інші твори Ольги Кобилянської — "Царівна" та "Impromptu phantasie", вони показують авторку із зовсім іншого боку, розкривають її як одну з найпотудніших феміністок.

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