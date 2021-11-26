"Кліффорд", "Дракон бажань" та "Щось не так із Роном": 10 найкращих анімаційних фільмів 2021 року

Це мультфільми, які варті того, щоб усією сім'єю зібратися перед екраном та посміятися від душі.

Ми зібрали невеликий рейтинг найкращих, на нашу думку, анімаційних фільмів 2021 року, що минає, які тішили дорослих і дітей красивою анімацією, смішними жартами та пригодами. А якщо якийсь із цих мультфільмів ви і ваші діти ще не бачили, то сміливо рекомендуємо виправити цю ситуацію під час тривалих новорічних вихідних. Приємного перегляду!

1. "Родина Адамсів 2"

Традиційно ми побачимо у мультфільмі незвичайну і досить дивну сімейку Адамсів, але в цьому мультфільмі нам вирішили показати, що діти дорослішають навіть у них. Коли подружжя Гомес і Мортіша Адамсів зауважує, що їхні діти Вензді і Пагслі віддаляються від батьків і воліють проводити час без них, вирішують виправити ситуацію і возз'єднати сім'ю, вирушивши в традиційну американську пригоду — автомобільну подорож. І звичайно ж вони беруть із собою й решту членів сім'ї.

2. "Дракон бажань"

Головний герой — звичайний хлопець на ім'я Дін, але він знаходить артефакт — маленький зелений чайник і звільняє з нього стародавнього рожевого дракона, який вміє виконувати бажання. Протягом століть дракон був ув'язнений і після свого визволення йому стає дуже цікаво, як тепер влаштований світ і що в ньому змінилося. Разом із новим магічним другом героя тепер чекають на неймовірні пригоди.

3. "Лука"

Якось у невеликому прибережному італійському містечку з'являються два веселі хлопчики: Лука Пагуро та Альберто Скорфано. Герої дуже весело проводять час літніх канікул і навіть заводять нових друзів, але тільки ніхто в містечку не знає, що насправді хлопчики — нащадки міфічних істот, що мешкають у підводному світі. Щойно на Луку та Альберто потрапляє вода, у них з'являються хвости та луска.

Ніхто не знає, що герої насправді не люди, а серед місцевих існують страшні легенди про таких як вони. Тому, схоже, настав час показати світові, що підводні істоти зовсім не страшні.

4. "Рая та останній дракон"

Це нова захоплива казка від студії Disney, де нам розкажуть історію про дружбу. Але почалося все у момент, коли чарівна країна Кумандра опинилася на межі загибелі. Відважна дочка вождя на ім'я Рая вирушає на пошуки останнього дракона, адже тільки він зможе допомогти перемогти монстрів друунів, які перетворюють мешканців її країни на камінь. Але тільки є одна проблема — заволодіти драконом хочуть й інші.

5. "Мітчелли супроти Машин"

Мітчелли — дуже весела і дивна сімейка, що складається з Ріка — батька сімейства, Лінди — мами, а також їхніх дітей — дочки Кеті та сина Аарона. Якось старша Кеті вступає до кіношколи, але батько вирішує здати квитки та повезти її до коледжу автомобілем через усю країну. Все було б як у всіх, але тільки у світі відбувається повстання машин і подорож припиняє бути звичайною.

6. "Спіріт: Дикий мустанг"

Головна героїня – Лакі Прескотт – юна наїзниця, яка не лише нічого не боїться, але мріє бути як її мама. Та от тільки Лакі часто пустує, і тітка Кора, яка її виростила, відправляє дівчинку до батька до крихітного містечка, де нічого не відбувається.

У новому місті героїня знайомиться з диким мустангом на ім'я Спіріт, який такий самий непосидючий і впертий, як і Лакі. Незабаром дівчинка та кінь стають найкращими друзями.

7. "Щось не так з Роном"

Головний герой цього мультфільму – хлопчик на ім'я Барні. Він навчається у звичайній школі, багато часу проводить біля комп'ютера і мріє про незвичайного розрекламованого біоробота на ім'я Рон, який вміє рухатися, говорити, швидко підключатися до соцмереж і всіляко допомагати своєму господареві. Якось батьки дарують герою диво-пристрій, але тільки Рон виявляється бракованим і починає дивувати.

8. "Кліффорд"

Якось маленька дівчинка на ім'я Емілі стає власницею маленького червоного цуценяти, якого називає Кліффордом. Героїня настільки сильно любить свого нового друга, що з кожним днем від її почуттів щеня виростає все більшим і більшим. У результаті Кліффорд стає просто величезних розмірів і найбільшим псом Нью-Йорка. Водночас він дуже веселий, приязний та милий. Разом на друзів чекають неймовірні пригоди.

9. "Том і Джеррі"

Улюблені всіма герої повернулися до нашого життя, але тільки не зовсім мультфільмом. У цьому анімаційному фільмі з'являться як персонажі мультфільму, так і знамениті актори. Також зміниться трохи і сюжет.

Дівчина на ім'я Кайла працює в дорогому готелі та готується до святкування пишного весілля одного з найвпливовіших клієнтів. За планом дівчини все має минути ідеально, але тільки заважає хитре мишеня, тому дівчина приносить на роботу вуличного кота, який повинен вирішити "проблему". Але виявилося, що позбутися мишеняти не так то й просто.

10. "Космічний джем: Нове покоління"

Син знаменитого баскетболіста Леброна Джеймса потрапляє у віртуальну пастку, тому хоробрий батько вирушає слідом за ним. Виявляється у віртуальному світі Леброну потрібно виграти випробування, щоб забрати сина – зіграти з королем у баскетбол. Але для того, щоб брати участь у грі, спортсмену потрібна спортивна команда.

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