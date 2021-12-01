Книжки під ялинку: що подарувати на Новий рік

Автори цих книжок розповідають історії для всіх, кому вже у холодному листопаді була потрібна ця атмосфера свят. Які, нагадаємо, наближаються, і тому варто придбати і подарувати близьким щось легке для відпочинку та гарного настрою.

Форден Сара Ґей. Дім Ґуччі. – Х.: Фабула, 2021

Підзаголовок книжки відомої письменниці та журналістки Сари Форден говорить сам за себе — це насправді сенсаційна історія про вбивство, божевілля, розкіш та пожадливість. Авторка майстерно переплела два споріднені сюжети: драматичну історію родини Ґуччі, сповнену розбрату, судової тяганини, взаємних непорозумінь і на додачу обтяжену замовним убивством, і оповідь про злети та падіння уславленого бренду Gucci й безпрецедентні успіхи, яких зрештою досягнув цей видатний виробник предметів розкоші й товарів класу люкс. Сповнена справжнього драматизму, ця книжка протягом кількох років залишалася бестселером у Європі та США, і недарма італійська преса, згадуючи відомий серіал, назвала "Дім Ґуччі" "по-справжньому новою “Династією”. На початку 1970-х Ґуччі виробляли продукцію в діапазоні від ланцюжка для ключів за п’ять доларів до паска-рабіци з 18-каратного золота масою майже у два фунти і вартістю в кілька тисяч доларів. Упродовж наступних десяти років розмаїття товарів від Gucci продовжувало зростати у запаморочливому темпі. "Ніхто не міг залишити крамницю Gucci з порожніми руками, бо вони мали щось для всіх і за будь-яку ціну,— згадував Роберто. — У них були які завгодно товари, окрім білизни, щоби вдягти людину з голови до ніг для будь-якого випадку — від домашнього відпочинку до походу на рибалку, верхової їзди, катання на лижах, гри в теніс або поло, навіть для дайвінгу! Ми мали на той час більше двох тисяч різних продуктів".

Меґґі Нокс. Обмін на Різдво. – К.: Книголав, 2021

У цій книжці – чудовому подарунку на новорічні свята – нам розповідають романтичну, драматичну, веселу і не без пригод історію для всіх, кому вже у холодному листопаді потрібна ця атмосфера свят, що наближаються, щось легке для відпочинку та хорошого настрою. Близнючки Чарлі та Касс Ґудвіни захоплюються кулінарією та кондитерським мистецтвом. Чарлі мешкає в Лос-Анджелесі та знімається в популярному кулінарному шоу "Солодке та Солоне". А Касс керує сімейною пекарнею "Вудберн" у рідному містечку Старлайт Пік. За 12 днів до Різдва, коли у обидвох сестер найгарячіший робочий період в році, одна з них отримує травму та втрачає смак і нюх. Інша сестра вирушає на допомогу і обмінюється місцями зі своєю близнючкою. Ці 12 днів будуть насиченими та перевернуть все їхнє життя з ніг на голову, на них чекають випробування, нові знайомства і навіть почуття. Чим все завершиться? Чи вдасться їм уникнути наслідків через свій обмін та віднайти рецепт святкового настрою?

Тет Федоренко. Експат, або Олені на крижині. – К.: Фенікс, 2021

За сюжетом цього незвичайного роману, сорокарічний швед із комплексом середнього віку і телефонними звітами мамі працює в Києві у міжнародній корпорації на посаді топменеджера. Надворі двотисячні, у клубах вродливі дівчата, в таксі водії-здирники, а в голові думки про кінець тижня і пиятику з друзями-англійцями. Не дивно, що вир такого життя закручує гостя столиці, щоразу підкидаючи йому пригоду за пригодою, стежити за якими і смішно, і сумно, бо до сексуального злочину, виявляється, недалеко. "– Це ти, Бреде? Ти живий? – радісно констатувала вона у формі питання. – Ні, дзвоню з того світу, – гумор потроху почав повертатися до хворого експата, але у дещо похмурій формі. – І як там? – спитала вже з усмішкою в голосі. Як же він за нею скучив! – Трохи нудно, тому вирішив повернутись поспівати у вас там в караоке". Тож не дивно, що фінал для скромного шведа, який не на жарт розгулявся у гостинному Києві, буде точно не нудний. Ну, й навчить українського життя, яке кризу будь-якого віку розв’язує. - Може, вона мене пробачить? – бідкається наприкінці. Пробачили ж українці Олега, який убив їхніх князів Аскольда і ... як там другого звали? Ще й пісню якусь там про нього склали. Дуже дивно, але факт. Бачиш, експати дещо знають про вашу культуру".

Надійка Гербіш, Ярослав Грицак. Велика різдвяна книжка. – К.: Портал, 2021

Знайомлячись з цієї унікальною книжкою, згадуєш, що Різдво — свято з особливою атмосферою надії та дива. Наприклад, в історії чимало зворушливих прикладів, як-от перемир'я під час Другої світової, коли по обидва боки фронту звучала та сама колядка. Цього разу Голоси двох авторів переплітаються, щоразу додаючи нових смислів та інтонацій у розмову про найсвітліше свято. Історичні факти, роздуми про народження Бога, традиційні та комерційні символи, Різдво в маскультурі - мозаїка тем, що витворює особливе різдвяне співзвуччя. "Що і звідки ми знаємо про Різдво?", "Різдвяні поштівки", "Тварини на Різдво", "Тварини на Різдво", "Різдво в СРСР", "Різдвяні історії за Сталіна" і навіть "The Beatles" і Різдво" - ось назви далеко не всіх розділів цієї книжки. Також унікальність видання - це складники, що допомагають дорослим знайти правильні слова для обговорення психологічних моментів з дітьми та глибшого розуміння історичного контексту: друкована книжка і детальний бекґраунд за QR-кодом

Лорен Мартін. Книга настроїв. – К.: Yakaboo Publishing, 2021

Авторка цієї книжки пропонує згадати, скільки разів у житті ви ловили себе на тому, що, попри сприятливі обставини, настрій у вас не дуже? Чи відчували тільки-но після пробудження, що день уже не залагодився? Тож наразі нам радять глибше зануритися у це почуття й ретельніше дослідити чинники, що провокують поганий настрій. Ще п’ять років тому сама авторка була впевнена, що з нею щось не так. Вона мала чудову роботу в Нью-Йорку, комфортне житло в Брукліні, нареченого, однак кожного дня боролася з відчуттям неповноцінності, тривоги і дратівливості. Після розмови з чарівною незнайомкою, яка зізналася, що теж відчуває подібне, авторка книжки здійснила дивовижне відкриття: чимало жінок відчуває подібне, байдуже, успішні вони чи ні. Це спонукало її дослідити своє життя та розібратися, чому жінки схильні до емоційних гойдалок. Крізь призму власного сприйняття, залучаючи літературу, філософію, гумор та науку, авторка розбирається в причинах перепадів настрою та показує спосіб, як приборкати негативні емоції та повернути радість життя.

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