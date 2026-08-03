Книжки, які надихають: що почитати про силу слова, творчість і життя

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Зоя Нікітюк, журналістка та упорядниця сімейних спогадів у формі мемуарів, підготувала надихаючу добірку для ТСН.ua.

«Анатомія письменниці. Як творити живі тексти», колектив авторів, Creative Women Publishing

«Анатомія письменниці. Як творити живі тексти»

До цієї книжки повертаюсь час від часу. Здебільшого з двох причин: коли не можу змусити себе сісти за текст або терміново потребую натхнення. Британська письменниця Вірджинія Вульф казала: «У кожної жінки, якщо вона збирається писати, повинні бути гроші і своя кімната». Не посперечаєшся. Але що ще?

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В «Анатомія» 15 українських сучасних письменниць поділились власним «а що ще?». Як придумують сюжет і як виглядає їх робочий режим? Що роблять, коли писати не хочеться? Як вдається досягнути щирості у тексті? Де ті місця сили, які дарують натхнення? Читаєш і розумієш, що «коли ми готові підхопити м’ячик, який кине нам уява, то ідеї приходять одна за одною». Поруч з порадами сучасниць існує «Історія на полях» — історії письменниць-класиків. Олена Пчілка, Леся Українка, Ольга Кобилянська, Уляна Кравченко, Євгенія Ярошинська тощо.

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«Голос автора у книжці — те саме, що камера в кіно». Ця збірка історій письменниць навчає і надихає звучати цей голос сильніше та вправніше. А ще «Анатомія» — неймовірно гарне видання, чудовий подарунковий варіант.

«Мої думки про кіно. Як перекласти життя на сценарій», Антоніо Лукіч, Stretovych

«Мої думки про кіно. Як перекласти життя на сценарій»

Чесно зізнаюсь — не бачила жодного фільму цього 34-річного режисера родом з Ужгорода. Але на книгу вперше звернула увагу завдяки військовому у метро. Він читав і усміхався, притримуючи ногою величезний рюкзак, що стояв на підлозі. Пригадую, ледь не пропустив зупинку «Вокзальна». «Хм, напевно цікава книга», — подумала тоді. Минув рік і нарешті прочитала цей «конспект українського сценариста».

До написання сценаріїв не маю жодного стосунку. Втім як же мені було цікаво зануритись у це видання (до речі вже третій наклад за два роки). «Творчість — це подорож у погоні за власною цікавістю», — каже автор. «Мої думки про кіно» корисна не тільки сценаристам, але й усім, хто пов’язаний зі словом. До того ж написана з почуттям гумору (тепер розумію, чому військовий у метро усміхався).

Дізналась не тільки про кухню створення фільмів, методи багатьох режисерів, які допомагають їм знімати картини. Але головне для кожного із них нагадування: «Інформативним для нас є те, що нас дивує». Крім того, завдяки книзі склала список фільмів, які хочу подивитись, бо автор про них дуже тепло згадував. Втім спершу нарешті подивлюсь «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча.

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«Діва», Дейзі Гудвін, «Ще одну сторінку»

Не могла відірватись від цього роману про одну з найвідоміших оперних співачок ХХ століття. Гарний переклад, цікава історія. Британська письменниця у передмові зазначає, що у творі вистачає художнього домислу. Проте більшість — правда. «Діва» написаний про Марію Каллас. Навіть якщо ви не поціновувач оперного мистецтва, то знаєте це прізвище завдяки історії кохання. Багато у чому — трагічній. Бо з нарцисами та аб’юзерами зрідка буває інакше.

Її роман з мільярдером Арістотелем Онассісом (той, який одружувався з вдовою Кеннеді) — одна з головних ліній твору. Від знайомства і до розставання через десять років. Дейзі Гудвін вдається передати, як дуже талановиту, гарну, працьовиту жінку може зруйнувати вправний маніпулятор.

«Діва» розповідає про складні взаємини з матір’ю, про те, як Каллас вдалось досягнути усіх можливих висот в оперному мистецтві, про період, коли вона перестала виходити на сцену й померла самотньою жінкою. Втім твір також про те, що за наявності таланту, працьовитості й цілеспрямованості можна досягнути багато чого. Незалежно від умов, в яких ти народився і виховувався.

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