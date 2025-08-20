Книжки, які ви встигаєте прочитати цього літа

Деякі з них подарують безцінні відчуття тепла та відпочинку, деякі розчулять, але кожна з них подарує насолоду від читання.

Смм-менеджерка та райтерка видавництва Vivat Марина Краснобока радить добірку книжок, які ви ще встигаєте прочитати і продовжити свій літній настрій.

Майк Йогансен «Ситутунга» (Видавництво Vivat)

В останній теплий період хочеться чогось особливого. Особливого відпочинку і особливої гри. Майк Йогансен ласкаво запрошує усіх розумних і дотепних у світ гумору.

Збірка сатиричних та іронічних оповідань «Ситутунга» — це найкращі літературні витівки парадоксального автора під однією обкладинкою. Короткі тексти подарують години втіхи та сміху, здивують чорним гумором та затягнуть у карколомні курйози. Легендарний роман «Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію» приголомшить вигадливими лабіринтами серед саркастичного опису лицарства та іронією сучасності. Загубитися можна, але Йогансен цього не дозволить і проведе кожного свого любого читача та читачку до феєричного фіналу.

Емілі Генрі «Щасливе місце» (Видавництво «Artbooks»)

Улюблене місце для відпочинку об’єднує людей. Особливо, якщо компанія формувалася ще з коледжу, а цей затишний куточок залишався незмінним впродовж десятиліть. Ідеальна стабільність, поки поміж друзями не з’являється незручний секрет.

Гаррієт і Вейном були чудовою парою. Розірвали стосунки вони раптово і без пояснень. Лишень забули про незмінну традицію спільного відпочинку з друзями, і щоб не розчаровувати їх, вирішили прикидатися закоханими ще тиждень. Чи зможе літнє сонце і авантюрний обман засліпити найближчих, а безтурботна відпустка прикрити проблеми?

Книжка Емілі Генрі створює чудову атмосферу відпочинку. Але з цією невимушеністю розгортаються і серйозні питання другого шансу у стосунках, спілкування з батьками та друзями, замовчування проблем та їх проживання.

Юлія Лаба «Усі персонажі вигадані. Або ні» (Видавництво «Лабораторія»)

Яскравий літній відпочинок був спланований для перезавантаження, а обернувся потребою вибору між раптовим курортним романом і розміреними стосунками, що будуються роками. Але стривайте, у цього любовного трикутника таки справді три грані. Третя — сама героїня. То кого ж вона обере?

Ліна втомилася ставати ідеальною жінкою, за версією її нареченого. Ліна втомилася бути зручною для оточення. Ліна втомилася від буденності, хоче відпочити і полюбити нарешті себе. Але ненароком закохується у привабливого капітана судна. Здається, ця пригода — натяк від Всесвіту, що кращого моменту розібратися у собі годі й чекати.

Розамунда Пілчер «Шукачі мушель» (Видавництво «РМ»)

Роки не здатні приборкати спраглу до пригод та мрій вдачу. А справжній скарб може впасти, як сніг на голову, в найнеочікуваніший момент.

Пенелопа — дочка художника. Її дитинство було сповнене богемського затишку. Молодість зустріла її буремними подіями війни та нещасливим шлюбом. А справжнє нестримне кохання залишило слід на все життя. Тепер Пенелопа має трьох дорослих дітей, прийняла їх характери та, здається, навела спокійний лад у сім’ї. Аж ось виявляється, що вона має спадок шалених статків — картину батька «Шукачі мушель». Її природна незалежність та енергійність не обіцяють затишної пенсії. Буря складних рішень вже здіймається у повітрі.

Розмірена оповідь поступово набирає обертів та затягує у вир подій. Характер героїні керує цією історією, і раптом книга для вашого відпочинку читається з небаченим захватом за лічені години.

Євгенія Кузнєцова «Драбина» («Видавництво Старого Лева»)

Толік, мабуть, теж був би не проти відпочити від усього того, що твориться в домі його мрії. Він придбав чудовий будинок в Іспанії і починав ладнати своє розмірене, лайтове життя. Не так склалося, як гадалося… Повномасштабна війна в Україні привела до Толіка усю його рідню, навіть із котами.

Буденні клопоти, суперечки, непорозуміння та побутовий хаос запанували в іспанському будинку Толіка. Він нишком поставив драбину під своє вікно, щоб не траплятися на очі родичам. Але у кожного з них простягнуто свою драбину на чотири тисячі кілометрів до рідної хати, а бажання посадити помідори — всього лише маленький щабель у прагненні дому.

Книжка починається як дотепна історія Кайдашів ХХІ століття, а розгортається щемливим співчуттям до всіх, хто опинився в сучасних реаліях. Травма еміграції, втрати домівки та намаганні побудувати колишнє життя на новому ґрунті ще досить свіжа і болісна, але потребує саме такого, простого і проникливого, розуміння.

Алі Гейзелвуд «Ненавиджу тебе кохати» (Видавництво Vivat)

Що спільного між наукою і коханням? Правильно, Алі Гейзелвуд і її майстерність притягувати протилежностей. Авторка магнетично добирає характери нових персонажів, що з кожним твором стають улюбленими.

Три подруги-науковиці мають чіткі амбіції та плани, у які почуття або не входять взагалі, або були успішно викреслені. Однак обставини грайливої і підступної долі випробовують такі чек-листи життєвими викликами. Мара мусить встояти перед дратівливим сусідом-юристом, Сейді зустрічає колишнього, а Ханну, хоч як вона тікала, кохання знайшло навіть в Арктиці.

Збірка «Ненавиджу тебе кохати» створена для того, щоб присвятити кілька літніх вечорів трьом палким історіям кохання.

Дастін Тао «Сем на зв’язку» (Видавництво Vivat)

Перед початком читання підготуйте хустинку, чи навіть кілька, бо ця зворушлива і крихка історія почуттів змусить розчулитися. Прощатися доведеться не лише з літніми днями…

Джулі і Сем кохали одне одного, планували майбутнє та літню подорож до Японії. Але Сем трагічно загинув. Біль настільки з’ятрив Джулі, що вона пропустила похорон. Дівчина у відчаї зробила останній дзвінок, щоб ще раз почути автовідповідач із голосом коханого. Але відповів сам хлопець. І як їй тепер покласти слухавку і попрощатися з ним назавжди? Серце Джулі щиро прагне триматися за це потойбічне спілкування до кінця.

«Сем на зв’язку» оголює потаємний зв’язок, що існує між закоханими. На тлі болісної травми містична ірреальність видається спасінням, полегшенням, від якого свідомо потрібно відмовитись. І від цієї несправедливості стає ще болючіше.