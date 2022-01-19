Коли реальність перевершила мрію: нові груди Анни Трінчер не помістилися в її сукню

Коли реальність перевершила мрію: нові груди Анни Трінчер не помістилися в її сукню

20-річна акторка, співачка та блогерка вперше після мамопластики відвідала світський захід.

Учора, 18 січня, у кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра української комедії "Любов та блогери". Захід відвідала Анна Трінчер, яка зіграла у стрічці. Дівчина майже тиждень тому зробила мамопластику і вперше після цього вийшла у світ.

Красуня постала в ефектному образі. На ній була коротка чорна сукня з пір'я від бренду Semenenko, яка ідеально підкреслила її стрункі ноги, із сріблясто-чорним поясом та із закритою зоною декольте. Вбрання вона поєднала з білими босоніжками на шпильках та чорною сумкою Yves Saint Laurent на золотому ланцюжку.

Анна Трінчер

Волосся знаменитість розпустила і зробила ніжний макіяж із чорними стрілками.

Анна Трінчер

Оскільки після операції минуло зовсім небагато часу, Анна ще носить бандаж, який демонструвала своїм друзям та зірковим колегам, які жартома просили її показати нові груди.

Оцінив нові форми акторки і Павло Зібров. Він підтримав Анну та сфотографувався з нею.

Анна Трінчер та Павло Зібров

Анна Трінчер та Павло Зібров

Анна Трінчер та Павло Зібров

Реальність перевершила мрію Трінчер — її новий бюст третього розміру все-таки не вліз у її вбрання. Про що сама співачка жартома напасала в Instagram Stories.

Ганна Трінчер / Instagram Анни Трінчер

Співачка чудово трималася на публіці і мужньо витримала весь захід, хоч їй, мабуть, і було важко після операції. Розкішна сукня Анни або не сходилася ззаду, або вона її розстебнула через те, що та дуже стискала груди. Але, тим не менше, Трінчер мала прекрасний вигляд цього вечора.

Анна Трінчер

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