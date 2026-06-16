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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Події
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71
Час на прочитання
5 хв

Коли оповідач бреше: 6 психологічних трилерів, які водять за ніс до останньої сторінки

6 атмосферних романів, де головні герої приховують правду, а розгадка шокує навіть найприскіпливіших любителів детективів.

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6 психологічних трилерів

6 психологічних трилерів

Уявіть, що ви розплутуєте складний детективний клубок, аж раптом усвідомлюєте: той, хто веде вас цим слідством, — і є головний брехун. Коли оповідач бреше (або просто не пам’ятає істини), книга перетворюється на небезпечну психологічну гру. Маніпулятори, диваки, люди з амнезією чи актори, які загралися в реальне життя — перед вами п’ятірка романів, які майстерно тримають напругу і змусять вас затамувати подих аж до фінальної крапки.

«Клойстерс», Кеті Гейс

«Клойстерс»

«Клойстерс»

Юна Енн Стілвелл вирушає до Нью-Йорка, розраховуючи на літнє стажування в знаменитому Музеї мистецтва Метрополітен. Проте доля розпоряджається інакше, і її направляють працювати помічницею куратора в Клойстерс — відомий своєю готичною архітектурою музей-сад, що зберігає унікальні шедеври Середньовіччя та Ренесансу. У цих стінах Енн стає частиною закритого товариства ексцентричних та привабливих науковців. Вона знайомиться з очільником досліджень Патриком Роландом та його натхненницею й асистенткою Рейчел Мондрей. Окрім них, дівчину інтригує постать Лео Бітбурґа — місцевого садівника, який опікується специфічним ботанічним садом музею.

Усіх цих людей об’єднує спільна пристрасть — старовинне мистецтво пророкувань. Намагаючись здобути авторитет у новому колективі, Енн швидко усвідомлює, що інтерес колег до окультизму, і особливо до карт Таро, є набагато серйознішим і небезпечнішим, ніж банальне захоплення. Коли за загадкових обставин раптово гине людина, звичний лад руйнується, а під підозрою опиняється кожен із команди.

«Мертва Віта», Анна Стаднік

«Мертва Віта»

«Мертва Віта»

Буденність Віти — це безкінечне та нудне замкнене коло: виснажливі зміни на касі, гуртожитська кімната з картонними стінами й жахливими сусідами, м’ятні смоктунці та… регулярна смерть. Щомісяця її життя обривається, а наступного ранку вона знову воскресає. Ціна такого повернення — втрачена частина пам’яті та повна дезорієнтація у власному майбутньому.

Віта вже майже звикла до постійного забуття та фатальних фіналів, аж поки навколо неї не починають загадково гинути ті нечисленні люди, яких вона щойно встигла впустити у своє життя. Дівчина розуміє: це не збіг, хтось навмисно заманює її у пастку. Вона фізично відчуває цей моторошний подих за спиною. Він вивчив кожен її крок. І він уже підібрався впритул.

«Ніби ми злодії», М. Л. Ріо

«Ніби ми злодії»

«Ніби ми злодії»

Олівер Маркс виходить на волю після десяти років ув’язнення за вбивство близького друга — злочин, якого він, можливо, і не скоював. Його зустрічає детектив Колборн, який колись і запроторив Олівера за ґрати. Перед виходом на пенсію Колборн прагне нарешті дізнатися правду про те, що сталося десятиліття тому.

Ще під час вивчення Шекспіра в академії Олівер помітив, що його талановиті однокурсники грають ті самі ролі в житті, що й на сцені: лиходія, героя, тирана чи спокусниці. Сам він завжди залишався на другому плані. Та коли викладачі змушують студентів помінятися амплуа, дружнє суперництво переростає в потворні сутички, а театральні сюжети оживають. Зрештою стається трагедія — одного з компанії знаходять мертвим. Тепер перед шістьма друзями постає найскладніше акторське завдання: переконати поліцію та самих себе у власній невинності.

«Прекрасно-потворний», Еліс Фіні

«Прекрасно-потворний»

«Прекрасно-потворний»

Одного вечора письменник Ґрейді Ґрін дізнається чудові новини і відразу телефонує своїй дружині Еббі Ґолдман, яка саме повертається додому на авто. Раптовий вереск гальм перериває розмову — жінка помічає когось на нічній трасі та вирішує зупинитися, щоб допомогти. За мить Еббі безслідно зникає, наче розтанувши у повітрі. У порожньому салоні залишаються лише її мобільний і лячна іграшка із зашитим ротом.

Жахлива невідомість руйнує життя Ґрейді: втрата найдорожчої людини позбавляє його залишків сил, і він більше не може створити жодного рядка. Намагаючись витягнути згорьованого автора із творчої кризи, його агентка Кітті Ґолдман відправляє його на віддалений і затишний острів Емберлі, сподіваючись, що повна ізоляція від інтернету та зв’язку поверне йому натхнення для нового роману. Однак це відірване від світу місце готує письменнику не лише творче відродження, а й моторошні таємниці, які острів роками ховав від чужих очей.

«Покоївка», Ніта Проуз

«Покоївка»

«Покоївка»

Моллі Грей суттєво відрізняється від решти: їй важко збагнути логіку оточуючих, а загальноприйняті суспільні норми здаються їй чужими. Після нещодавньої втрати єдиної опори — улюбленої бабусі — дівчина рятується від самотності в роботі покоївки. Для неї це справжня віддушина, адже вона обожнює доводити готельні номери до ідеального блиску та розчинятися в коридорах ще до появи мешканців.

Проте звичний світ Моллі руйнується вмить, коли в одній із кімнат вона натрапляє на бездиханне тіло впливового і заможного Чарльза Блека, який був постійним гостем. Через свою дивакуватість вона миттєво перетворюється на ключову підозрювану вбивства. Тепер, щоб докопатися до істини й розплутати цей складний детективний клубок, Моллі змушена самотужці шукати відповіді та ключі до розгадки.

«Любе дитя», Ромі Гаузманн

«Любе дитя»

«Любе дитя»

У глибоких лісових хащах, у хатині із заколоченими вікнами, ізольовано мешкає Лена разом із двома дітьми. Їхній побут підпорядкований суворому графіку: обіди, гігієна та уроки відбуваються чітко за годинами. Усім керує батько — він забезпечує їх провізією, нібито оберігає від зовнішніх загроз і жорстко контролює, щоб жінка бездоганно виконувала роль турботливої матусі. Але настає день, коли Лені вдається вирватися на волю.

Проте свобода не приносить спокою. Тюремник не готовий відпускати свою «власність» і починає полювання, щоб повернути все назад. Чи реальна ця загроза, що дихає у спину, чи це лише відлуння пережитої травми? І головне — чи є ця жінка тією самою Леною, яка загадково зникла чотирнадцять років тому? Поки правоохоронці та шоковані родичі по крихтах збирають факти, перед ними відкривається картина справжнього кошмару.

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