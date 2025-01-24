"Компаньйон": в український прокат виходить науково-фантастичний трилер із Софі Тетчер і Джеком Квейдом у головних ролях

Фільм з непередбачуваним сценарієм на українських екранах з'явиться вже наприкінці січня.
В український прокат 30 січня виходить науково-фантастичний трилер "Компаньйон" від кінокомпанії New Line Cinema, яка подарувала світові стрічку "Щоденник пам’яті".
"Компаньйон" став першим повнометражним фільмом для режисера Дрю Генкока. Стрічка здивує своєю історією кохання, несхожою на інші.
У фільмі поєдналися наукова фантастика, психологічний трилер, романтика, напруженість і спалахи насильства.
В "Компаньйоні" зіграли Софі Тетчер ("Єретик", "Шершні", "Максін ХХХ"), Джек Квейд ("Хлопаки", "Людина-павук: Крізь всесвіт"), Лукас Ґейдж ("Усміхайся 2"), Меґан Сурі ("Закляття. Царство темряви"), Гарві Ґільєн ("Чим ми займаємось у тінях", "Синій Жук") і Руперт Френд ("Астероїд-Сіті") та інші.
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