"Компаньйон": в український прокат виходить науково-фантастичний трилер із Софі Тетчер і Джеком Квейдом у головних ролях

Фільм з непередбачуваним сценарієм на українських екранах з'явиться вже наприкінці січня.

В український прокат 30 січня виходить науково-фантастичний трилер "Компаньйон" від кінокомпанії New Line Cinema, яка подарувала світові стрічку "Щоденник пам’яті".

Кадри з фільму/mediapass.warnerbros.com

"Компаньйон" став першим повнометражним фільмом для режисера Дрю Генкока. Стрічка здивує своєю історією кохання, несхожою на інші.

Кадри з фільму/mediapass.warnerbros.com

У фільмі поєдналися наукова фантастика, психологічний трилер, романтика, напруженість і спалахи насильства.

Кадри з фільму/mediapass.warnerbros.com

В "Компаньйоні" зіграли Софі Тетчер ("Єретик", "Шершні", "Максін ХХХ"), Джек Квейд ("Хлопаки", "Людина-павук: Крізь всесвіт"), Лукас Ґейдж ("Усміхайся 2"), Меґан Сурі ("Закляття. Царство темряви"), Гарві Ґільєн ("Чим ми займаємось у тінях", "Синій Жук") і Руперт Френд ("Астероїд-Сіті") та інші.

Кадри з фільму/mediapass.warnerbros.com

Кадри з фільму/mediapass.warnerbros.com

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