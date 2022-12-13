Королівські конфузи року: Меган та прапор України, незграбні моменти Летиції та публічні лайки Чарльза

Рік, що минає, був багатим на різні конфузні ситуації серед членів королівських сімей. Ми вирішили пригадати ті, що запам'яталися нам найбільше.

Королева Іспанії Летиція спіткнулася на доріжці

Дружина короля Філіпа VI 2022 року тішила публіку своїми численними виходами. Ми із захопленням розглядали її образи, але також звернули увагу на кілька конфузних ситуацій, що сталися з королевою-консортом.

У листопаді Летиція разом із чоловіком Філіпом була присутня на церемонії Jaume I у Lonja de los Mercaderes у Валенсії. Цього дня вона сяяла в білій сукні в дрібний горох від Emporio Armani з широким чорним поясом на талії і була взута в чорні слінгбеки на підборах Carolina Herrera.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

З королевою сталося одразу дві незручні ситуації на заході. Її сукня просвічувалася за світла спалахів (не вперше Летиція не враховує цей момент, підбираючи вбрання для виходу), а ще вона спіткнулася, спускаючись сходами. На щастя, Летиція не впала на цей червоний килим, утримавши рівновагу. Але незворушне обличчя її чоловіка на цій фотографії здивувало всіх.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Ще один конфуз стався з королевою на аудієнції із учасниками щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО. Того дня Летиція з'явилася на заході в костюмі від Рertegaz, що складався з укорочених штанів та жакету з пір'ям на рукавах. Образ красивий, але загальне враження зіпсували штани, які, судячи з фото, були вкорочені неоднаково. Права штанина була на кілька сантиметрів довша за ліву, що, на жаль, було дуже помітно.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Королева-консорт Камілла мало не втратила капелюха

Цього року дружина короля Чарльза III здобула новий титул і стала королевою-консортом. Звичайно, уваги до Камілли тепер прикуто ще більше, оцінюють та розглядають буквально кожен її крок. За час перебування на троні її чоловіка сама Камілла вже встигла кілька разів опинитися в кумедних ситуаціях і вийти з них із гордо піднятою головою.

На заході в Аскоті вітер зіграв злий жарт із Каміллою. Цього дня погода була дуже вітряною — королеві постійно доводилося притримувати капелюха, щоб він не відлетів. І вітру таки вдалося зірвати головний убір королеви з її голови. Камілла, щоправда, не розгубилася і швидко підхопила його. Відео опублікувало видання Daily Mail. А ми показуємо вам, як витончено Її Величність викрутилася.

Так само Камілла вийшла із ситуації, яка трапилася з нею через тиждень після смерті королеви Єлизавети II. 75-річна Камілла супроводжувала свого чоловіка короля Чарльза на молебні у соборі Лландафф під час першого візиту монарха до Кардіффа. Коли вони йшли проходом, королева-консорт спіткнулася і мало не впала. Але швидко зреагувала на ситуацію та показала оточенню, що все гаразд. Король Чарльз, що йшов попереду, навіть обернувся, щоб звернути увагу на дружину і допомогти їй за необхідності.

Король Чарльз III у стресі не міг упоратися з ручкою

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

За це коротке правління короля Чарльза ми дізналися, що Камілла також готова протягнути йому руку допомоги, якщо цього вимагає ситуація. З королем стався навіть не конфуз, а скандал, і це у перші два тижні його правління. Перший раз Чарльз вступив у протиборство з чорнильницею просто на церемонії оголошення його королем, а другого під час візиту до Північної Ірландії з ручки почало текти чорнило і король забруднився. Тоді публіка вперше почула, як Чарльз лається. "Я не можу виносити цю чортову штуку ... кожен смердючий раз!" - промовив тоді король. Камілла як могла згладила ситуацію, а наступного візиту пари до Шотландії, коли монарх приїхав вже зі своєю ручкою, підписуючи гостьову книгу в Данфермлін у Файфі, сказав, передаючи її дружині: "Ці речі такі темпераментні". Камілла мило усміхнулася і взяла протягнуту їй ручку.

Принцесу Уельську підвели штани та сукня

Така здавалося б дрібниця, штани трохи довші, ніж потрібно, але не для принцеси Уельської. Кетрін приїхала до них на стадіон "Коппер Бокс Арена" в Лондоні, поєднуючи чорні штани Roland Mouret, які практично волочилися землею з вінтажним синім жакетом від Chanel 1995 року. Найімовірніше, це була хиба її стилістів.

Принцеса та принц Уельські / Фото: Getty Images

Багато галасу було й навколо зеленої сукні, в якій принцеса разом із принцом Вільямом приїхала на церемонію Earthshot Prize 2022, засновану принцом. На принцесі була яскраво-зелена сукня від бренду Solace, яку вона взяла на прокат за близько 90 доларів. Вбрання саме собою непогане, але все зіпсував його колір. Красива сукня за відтінком дуже нагадувала хромакей для знімань і відповідно миттєво стала полотном для творчості користувачів Twitter. Про Кейт написали, що вона повторила колись помилку Меланії Трамп.

Кейт та Вільям у США / Фото: Getty Images

Кронпринцеса Мері та королева Максима обрали невдалі штани

Обидві королівські особи також були помічені у дуже довгих штанах. Данська кронпринцеса одягла їх на кінні перегони Hubertus Hunt у поєднанні зі стьобаною курткою.

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

А королева Нідерландів Максима не вгадала з довжиною штанин, підібравши для візиту до школи в Гарлемі костюм від улюбленого бренду Natan Couture. Але задля справедливості варто сказати, що це чи не єдиний конфуз королеви-консорта за весь рік та її численні появи на публіці.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Меган Маркл та український прапор

Герцогиня Сассекська тепер назавжди залишиться в історії України як перша королівська особа, яка тримала український прапор неправильно. Відвідуючи Invictus Games і зустрівшись там із дітьми, Меган сіла помалювати разом із ними та написала слово "мир" на жовто-блакитному тлі, який, мабуть, має символізувати прапор України. Однак на фото добре видно, що жовта смуга розташована на малюнку над блакитною, а не навпаки, як це слід зробити. Ця прикра помилка засмутила українських шанувальників герцогині, особливо з огляду на те, що Меган і Гаррі підтримують нашу країну в цій кривавій війні з Росією. А на церемонії відкриття Invictus Games принц Гаррі та Меган віддали належне хоробрості збірної України, а герцогиня вигукнула: "Слава Україні!".

A very special moment in the @UKinNL tent on Sunday as Meghan, the Duchess of Sussex joined #TeamUK families for @nl_British's story hour! Team UK's James Stride read 'Hairy Maclary from Donaldson's Dairy'@InvictusGamesNL #IG22 @HelpforHeroes

Chris Allerton @WeAreInvictus pic.twitter.com/JpXj3e3HnD — UK in NL (@ukinnl) April 19, 2022

Модний конфуз принцеси Беатріс і Бріжит Макрон

Дві знаменитості потрапили у конфузну ситуацію на похороні королеви Єлизавети II. Перша леді Франції Бріжит Макрон напередодні похорону з чоловіком відвідала прийом, влаштований королем Чарльзом III у Букінгемському палаці для глав держав та офіційних закордонних гостей. На нього Бріжит приїхала у чорній сукні від Louis Vuitton.

Бріжит Макрон та Емманюель Макрон / Фото: Associated Press

А наступного дня – день похорону монархині – у такій самій сукні на церемонії прощання з'явилася принцеса Йоркська Беатріс, онука королеви. На щастя, це сталося не одного дня, а образибули не дуже схожими, оскільки до них були підібрані різні аксесуари.

Принцеса Євгенія та принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Сара Йоркська та колготки

Мама принцеси Беатріс – Сара Йоркська – також відзначилася. Минулого року вона вийшла на публіку у вечірній сукні з мокрим подолом, а цього – прийшла на світську церемонію до музею Вікторії та Альберта у Лондоні зі стрілкою на її чорних колготах. Цього дня вручали премії у галузі дизайну. Сарі пощастило, що в її total black look цей маленький нюанс не дуже впадав у вічі.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми згадували, які знакові події сталися 2022 року у королівських сім'ях.

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