Королівські конфузи року: засмага Меган Маркл, незграбність Чарльза та помилка принцеси Марії-Шанталь

У році, що минає, члени королівських сімей традиційно багато з'являлися на публіці і, звичайно ж, не минулося без конфузних ситуацій, про які ми розповімо сьогодні.

Меган Маркл і золота сукня

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекська давала багато приводів поговорити про себе 2023-го. Але публіці запам'яталося кілька особливих моментів, пов'язаних із її вбраннями чи діями. На церемонії Women of Vision Awards, де їй вручили нагороду за її глобальну пропаганду розширення прав та можливостей жінок і дівчаток, герцогиня з'явилася в золотій сукні-міді без бретельок Johanna Ortiz із розрізом спереду та невеликим ромбоподібним вирізом у зоні декольте. Не врахувала Меган, що засмага та сліди від купальника будуть надто помітні за світла софітів.

Меган та недоречна брошка

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Вдруге герцогиня Сассекська осоромилася на заході, присвяченому Дню ветеранів у США. Мабуть, за старою звичкою Меган одягла макову брошку на жакет цього дня, але не врахувала, що червоний мак є знаком поваги до Дня пам'яті, але це нічого не означає для Дня ветеранів у Сполучених Штатах. Повідомлялося, що деякі ветерани були розлютовані від такої кричущої неповаги.

Принцеса Марі-Шанталь та її орден

Принцеса Марі-Шанталь із чоловіком принцом Павлосом / Фото: Getty Images

Грецька принцеса Марі-Шанталь осоромилася на прийомі данської королівської родини, який був організований на честь 18-річчя принца данського Крістіана. До палацу Крістіансборг жінка приїхала в пудрово-рожевій сукні від Mary Katrantzou зі складками на подолі та в срібній тіарі грецької королеви Софії. Також принцеса одягла орден Святих Ольги та Софії з темно-синім поясом, який повісила на ліве плече замість правого, порушивши таким чином давню традицію. Пізніше принцеса помітила, що одягла орден неправильно і пересунула пояс на праве плече.

Король Чарльз III мало не впав під час візиту до Кенії

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Монарх відвідав Кенію разом із дружиною королевою Каміллою восени. Ппісля приїзду на цвинтар Комісії Співдружності з військових поховань у Найробі Чарльза вели від однієї доріжки зі штучною травою до іншої, як раптом монарх мало не впав, спіткнувшись об рулон цієї штучної трави. На мить король навіть втратив рівновагу, а його дружина Камілла одразу спохватилася йому допомогти. На щастя, минулося без падіння, король Чарльз оговтався і одягнув сонцезахисні окуляри, продовжив свій маршрут.

Королева Камілла, вітер і капелюх

Королева Камілла та король Чарльз III у Франції / Фото: Getty Images

А ось під час візиту до Франції у вересні вже з королевою Каміллою стався невеликий конфуз. Коли 76-річна Камілла спускалася трапом літака в рожевій сукні-пальті Fiona Clare та капелюсі Philip Treacy, повіяв сильний вітер і ледь не зірвав аксесуар з голови Її Величності. На щастя, королева швидко зорієнтувалася і притримала капелюха рукою. І потім всю дорогу їй довелося робити те саме, оскільки вітряна погода нікуди не поділася.

Королева Камілла та король Чарльз III у Франції / Фото: Getty Images

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