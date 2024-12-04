Королівські немовлята та вагітні принцеси: яким видався 2024 рік для монарших сімей

Справжнього бебібуму цього року, що минає, не сталося, але в деяких королівських сім'ях з'явилися діти, а також стало відомо про вагітність ще кількох принцес.

Принцеса Раджва вперше стала мамою

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва з дочкою принцесою Іман / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

3 серпня 2024 року принцеса Йорданії Раджва та її чоловік кронпринц Хусейн (майбутній король) уперше стали батьками. У них народилася дочка, яку назвали принцесою Іман (так само звати молодшу сестру принца Хусейна). Дівчинка здобула титул Її королівської Високості та титул принцеси. Але, згідно з конституцією Йорданії, королівський престол переходить до спадкоємців чоловічої статі, тому дитина спадкового принца Хусейна та принцеси Раджви не увійде до лінії престолонаслідування, оскільки це дівчинка. Її батько Хусейн, як і раніше, посідає перше місце в черзі на престол, а за ним слідує його молодший брат принц Хашим.

Пара не стала приховувати від публіки новину і одразу ж поділилася відео та фотографіями. Вся родина кронпринца приїхала до медичного центру короля Хусейна, де Іман і з'явилася світ.

Принцеса Люксембургу Олександра народила первістка

Олександра Люксембурзька та Ніколя Багорі / Фото: Getty Images

Наприкінці 2023 року принцеса Люксембурзька Олександра та її чоловік Ніколя Багорі оголосили, що чекають на первістка, який має народитися навесні 2024 року. У травні народилася дочка, яку назвали Вікторією.

14 травня Великий герцогський двір оголосив, що в єдиної дочки великого герцога Анрі та великої княгині Марії Терези та її чоловіка народився первісток.

"Великий герцог і Велика княгиня з великою радістю повідомляють про народження онучки Вікторії, першу дитину їхньої дочки Олександри та зятя Ніколя, яка народилася у вівторок, 14 травня, в Парижі", — йдеться у заяві.

Від того часу новин від люксембурзької пари більше не надходило.

Принцеса Беатріс чекає на другу дитину

У жовтні 2024 року принцеса Йоркська Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці оголосили, що чекають на другу дитину. Пара вже виховує спільну дочку Сієнну, якій 3,5 роки, а також Едо має сина Крістофера від попередніх стосунків, який живе з батьком і своєю мачухою Беатріс.

Тепер сімейство готується до поповнення. Новину про другу вагітність принцеси повідомили навіть в акаунті короля Чарльза III.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

"Її Королівська Високість принцеса Беатріс і пан Едоардо Мапеллі-Моцці дуже раді повідомити, що вони чекають на другу дитину на початку нового року. Брата або сестру для Вольфі і Сієнни".

Принцеса чудово почувається і часто з'являється нині у світському суспільстві, а також продовжує працювати.

Принцеса шведська Софія теж знову вагітна

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

Багатодітна мама принцеса Софія, герцогиня Вермландська, готується у першій половині нового 2025 року народити четверту дитину. Вони з чоловіком – шведським принцом Карлом Філіпом – вже виховують трьох дітей – Олександра, Габріеля та Джуліана. Тепер їхня родина поповниться ще однією дитиною, але хто це буде – знову хлопчик чи, можливо, цього разу все ж таки дівчинка, дізнаємося вже скоро.

Читайте також: