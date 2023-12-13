Королівські весілля року: пари, які одружилися 2023-го

Рік, що минає, був не дуже щедрим на королівські весілля. Але кілька церемоній все ж таки відбулося. Згадуємо пари, які 2023 року сказали одне одному заповітне "так".

Принцеса Йорданії Іман і Джаміль Терміотіс

Весілля принцеси Іман і Джаміля Терміотіса / Фото: Getty Images

Старша донька королеви Ранії та короля Абдалли II – принцеса Іман – вийшла заміж 12 березня через вісім місяців після заручин. До вівтаря наречену вів її старший брат кронпринц Хусейн. Принцеса була в пошитій на замовлення білій сукні від Dior із довгими рукавами з мереживними манжетами та мереживною вставкою на декольте.

Принцеса Іман / Фото: instagram.com/dior

Свій образ вона доповнила тіарою Chaumet, яка колись належала її бабусі по батьківській лінії, принцесі Муні Аль Хусейн, і довгій фаті, прикрашеній квітами. Весілля відбулося в сімейному колі і без зайвої помпезності.

Кронпринц Хусейн і Раджва Аль-Саїф

А ось старшому синові королева Ранія та король Абдалла II організували пишне весілля з безліччю гостей, зокрема й королівських. І все тому, що Хусейн – майбутній король Йорданії, спадкоємець трону. Весілля відбулося 1 червня в Аммані. Хусейн і Раджва пов'язали себе узами шлюбу після дев'ятимісячних заручин на ісламській церемонії одруження у палаці Захран.

Кронпринц Хусейн і принцеса Раджва / Фото: instagram.com/alhusseinjo

Наречена була у білій сукні з довгими рукавами, асиметричним вирізом і драпованим ліфом від Elie Saab, взута була в балетки. Її голову прикрашала тіара та біла фата. Наречений був у військовій формі. Незважаючи на всю помпезність, на церемонії одруження були присутні лише 140 гостей, включно зі членами королівських сімей з усього світу.

Кронпринц Хусейн і принцеса Раджва / Фото: Instagram королеви Ранії

Увечері після церемонії відбувся урочистий весільний бенкет. На ньому принцеса Раджва з'явилася в білій сукні з пишною спідницею у поєднанні з високими рукавичками від Dolce & Gabbana та з тіарою на голові.

Людвіг, принц Баварії, та Софі-Олександра

40-річний принц Баварії Людвіг узяв за дружину 33-річну уродженку Сінгапуру Софі-Олександру у травні цього року. Церемонія вінчання відбулася у старовинній церкві Святого Каєтана в Мюнхені. Наречена була в елегантній мереживній сукні від Reem Acra, зшитій на замовлення, та у фаті від українського бренду WONÁ Concept.

Людвіг, принц Баварії, та Софі-Олександра / Фото: Getty Images

Також голову нареченої покривала сапфірова квіткова тіара, яка була позичена родиною її чоловіка. Від весільних подарунків пара відмовилася, натомість попросила жертвувати гроші для України. Під час церемонії вінчання пари наречена від хвилювання знепритомніла. До тями її привели за допомогою ковтка кока-коли.

Людвіг, принц Баварії, та Софі-Олександра / Фото: Getty Images

Принцеса Люксембурзька Олександра і Ніколя Багорі

Олександра – єдина донька Великого герцога Люксембурзького Анрі та Марії-Терези Местре. У квітні у пари відбулася цивільна реєстрація шлюбу в мерії Люксембургу. Цього дня наречена одягла блузу з довгими рукавами, штани-палацо високого посадження і кейпнакидку від бренду Valentino, а взута була в туфлі-човники.

Принцеса Люксембурзька Олександра і Ніколя Багорі / Фото: Getty Images

29 квітня у Соборі Святого Трохима в Борм-ле-Мімозі у Франції відбулася церемонія вінчання пари.

Наречена йшла до вівтаря у сукні з V-подібним вирізом на декольте, короткими рукавами та цікавим декором у зоні грудей від Elie Saab. На голові у неї була діамантова тіара-кольє великої герцогині Жозефіни Шарлотти, до якої кріпилася довга фата.

Принцеса Люксембурзька Олександра і Ніколя Багорі / Фото: Getty Images

У вухах в Олександри були лаконічні перлинні сережки, на зап'ясті – браслет із перлів, а макіяж на обличчі був максимально натуральним.

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