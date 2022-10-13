Коронація британських монархів у фотографіях: від Єлизавети II до короля Едуарда VII

Днями Букінгемський палац офіційно оголосив, що король Чарльз III буде коронований 6 травня 2023 року. Примітно, що цей день випадає на день народження його онука Арчі – сина герцога та герцогині Сассекських.

Через цю дату шанувальники Меган і Гаррі розлючені. Невідомо тепер, чи зможе відвідати подружжя коронацію короля, адже якщо так, їм доведеться або взяти з собою до Великої Британії дітей, або залишити сина Арчі в його день народження з мамою Меган чи нянею.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Коронація короля має назву операція "Золота сфера". Служба традиційно відбудеться у Вестмінстерському абатстві, але до її формату будуть внесені істотні зміни. Докладніше про них ми вже розповідали раніше.

Також відомо, що коронуватися цього ж дня буде і дружина Чарльза – королева Камілла, яка одягне корону з найзнаменитішим алмазом у світі.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Ми вирішили згадати, як 2 червня 1953 року відбувалася коронація королеви Єлизавети II, на якій, до речі, був присутній маленький Чарльз, якому тоді було лише п'ять років.

Коронація королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Коронація королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Коронація королеви Єлизавети ІІ, на фото маленький принц Чарльз / Фото: Getty Images

Коронація королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Коронація королеви Єлизавети II: королева-мати Єлизавета, принц Чарльз та принцеса Маргарет / Фото: Getty Images

А 1937 року 11-річна принцеса Єлизавета спостерігала за церемонією коронації свого батька, короля Георга VI, який зійшов на престол після того, як 10 грудня 1936 року брат короля Едуард VIII підписав маніфест про зречення від трону.

Коронація короля Георга VI / Фото: Getty Images

Коронація короля Георга VI / Фото: Getty Images

Дідусь королеви Єлизавети II – король Георг V - коронувався 22 червня 1911 року у Вестмінстерському абатстві. І разом з ним коронувалась і королева Марія (відома, як Марія Текська). Марія, до речі, дуже любила своїх онучок – принцес Єлизавету та Маргарет, і коли Єлизавета стала королевою 1952 року, перед своєю смертю Марія Текська просила, щоб коронацію Єлизавети II 1953 року не переносили у зв'язку з її смертю. Померла королева Марія 24 березня 1953 року, а коронована королева Єлизавета II була 2 червня того ж року.

Коронація короля Георга V та королеви Марії / Фото: Getty Images

А прадід Єлизавети — король Едуард VII - був коронований 9 серпня 1902 року разом зі своєю дружиною королевою Олександрою.

Коронація короля Едуарда VII та королеви Олександри / Фото: Getty Images

Царювання Едуарда почалося у січні 1901 року після смерті матері – королеви Вікторії. До сходження на престол принц Уельський був більше відомий під своїм першим ім'ям Альберт (його називали Берті, так само, як потім називали і батька Єлизавети II), а мати (на згадку про покійного чоловіка) бажала, щоб син царював під ім'ям Альберт-Едуард I. Але через те, що королів Великої Британії з ім'ям Альберт не було (і, що важливіше, це ім'я багато англійців вважали німецьким) і не було прецедентів використання подвійних імен, тронним ім'ям наступника Вікторії стало друге ім'я – Едуард.

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