Красива пара: король Філіп і королева Летиція відвідали відкриття виставки в стильних образах

Цього тижня у монархів видався насичений робочий графік.
10 червня король Іспанії Філіп VI і його дружина королева Летиція відвідали місто Гранаду. Королівське подружжя побувало на відкритті виставки Odaliscas. From Entries to Picasso в Музеї образотворчих мистецтв палацу Альгамбра в Гранаді.
Після цього заходу король і королева вручили Національну нагороду за інновації і дизайн 2020 року на церемонії, яка відбулася в Палаці конгресів Гранади.
Для свого виходу королева вибрала зелену сукню від бренду Maje Paris у флорестіческій принт. Вбрання мало V-подібне декольте, асиметричний поділ і було прикрашене широкою гумкою на талії. Доповнили цей образ клатч баклажанового кольору і бежеві туфлі-човники.
Із прикрас Летиція обрала улюблений перстень, який подарували їй дочки, і сережки-гвоздики з великими аметистами. Король Філіп віддав перевагу сірому косту, який поєднав із блакитною сорочкою і краваткою в дрібний принт. Взутий він був у чорні лофери з китицями.
Нагадаємо, що 9 червня король Філіп VI і королева Летиція відвідали відкриття виставки "Берлангіано, Луїс Гарсіа Берланга (1921-2021)", яке відбулося в штаб-квартирі Королівської академії витончених мистецтв Сан-Фернандо в Мадриді. Захід проводився в рамках святкування 100-річчя від дня народження іспанського кінорежисера і сценариста Луїса Гарсіа Берланга.
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