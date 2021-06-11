Красива пара: король Філіп і королева Летиція відвідали відкриття виставки в стильних образах

Цього тижня у монархів видався насичений робочий графік.

10 червня король Іспанії Філіп VI і його дружина королева Летиція відвідали місто Гранаду. Королівське подружжя побувало на відкритті виставки Odaliscas. From Entries to Picasso в Музеї образотворчих мистецтв палацу Альгамбра в Гранаді.

Королева Летиція і король Філіп / Getty Images

Після цього заходу король і королева вручили Національну нагороду за інновації і дизайн 2020 року на церемонії, яка відбулася в Палаці конгресів Гранади.

Королева Летиція і король Філіп / Getty Images

Для свого виходу королева вибрала зелену сукню від бренду Maje Paris у флорестіческій принт. Вбрання мало V-подібне декольте, асиметричний поділ і було прикрашене широкою гумкою на талії. Доповнили цей образ клатч баклажанового кольору і бежеві туфлі-човники.

Королева Летиція і король Філіп / Getty Images

Із прикрас Летиція обрала улюблений перстень, який подарували їй дочки, і сережки-гвоздики з великими аметистами. Король Філіп віддав перевагу сірому косту, який поєднав із блакитною сорочкою і краваткою в дрібний принт. Взутий він був у чорні лофери з китицями.

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Нагадаємо, що 9 червня король Філіп VI і королева Летиція відвідали відкриття виставки "Берлангіано, Луїс Гарсіа Берланга (1921-2021)", яке відбулося в штаб-квартирі Королівської академії витончених мистецтв Сан-Фернандо в Мадриді. Захід проводився в рамках святкування 100-річчя від дня народження іспанського кінорежисера і сценариста Луїса Гарсіа Берланга.

Королева Летиція / Getty Images

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Тіари королеви Летиції (9 фото)

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