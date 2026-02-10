Легендарне шоу повертається: на телеканалі ТЕТ покажуть "Караоке на Майдані"

Реклама

Проєкт, який у свій час став справжнім культурним явищем і об’єднував мільйони українців, отримує нове життя — з новими сенсами, відповідальністю та чіткою соціальною місією. Проєкт повертається як символ спільності, живих емоцій і відчуття «ми разом». У час, коли українці особливо потребують простих і чесних точок радості та єднання, спільний спів знову стає мовою, якою говорить уся країна.

Генеральна продюсерка телеканалу ТЕТ Оксана Петришин зізнається: рішення про повернення шоу було виваженим і народилося з живого досвіду. Минулого літа вона побачила, як формат працює наживо — коли в одному місці збираються сотні людей, співають разом, переживають щирі емоції й паралельно долучаються до збору коштів на допомогу.

«Тоді стало очевидно, що це шоу — про об’єднання і підтримку. Про ті самі цінності, з якими працює ТЕТ. Саме тому „Караоке на Майдані“ повертається на екрани — як проєкт, у якому розвага одразу стає допомогою. І ми вдячні партнерам, які розділяють із нами цю відповідальність», — пояснює Оксана Петришин.

За її словами, у новому сезоні благодійна складова закладена не як додаткова опція, а як фундамент проєкту. Розвага тут одразу трансформується у допомогу — з чіткою метою підтримки ветеранів, які проходять лікування та реабілітацію у центрі «Титанові».

«Ми свідомо закладаємо соціальну місію в основу проєкту. „Караоке на Майдані“ унікальне тим, що поєднує живу народну емоцію, простір для креативу й реальну користь для суспільства», — наголошує генеральна продюсерка ТЕТ.

Автор проєкту та ведучий попередніх сезонів Ігор Кондратюк переконаний: повернення шоу — це не питання ностальгії чи бажання окремих людей.

«„Караоке на Майдані“ повертається не тому, що цього хочемо ми. Це формат, який завжди належав людям і сьогодні він повертається саме тому, що людям знову потрібно це відчуття спільного голосу. Також ми бачимо, що проєкт може допомогти робити великі добрі справи», — ділиться Ігор Кондратюк.

Це підтверджує і досвід благодійних турів, із якими команда проєкту подорожувала Україною та за її межами. Аншлаги, спільний спів і значні донати стали доказом того, що людям потрібен цей формат.

«Ті, хто приходять співати або просто дивитися, — приходять за відчуттям єднання. Пісня для українців — це символ незламності. Ми співаємо і в моменти радості, і під час найважчих випробувань», — додає він.

Саме ця здатність об’єднувати різних людей робить шоу особливо актуальним під час війни. Формат працює як соціальний «клей», стираючи межі між поколіннями, містами й досвідами. Це не зіркове вокальне шоу, а відкритий народний майданчик, де важливі щирість і жива емоція.

У новому сезоні проєкт осучаснюється — з новим ведучим, оновленою подачею, інтерактивними та цифровими механіками, — але без втрати своєї суті.

«Я залишаюся у проєкті як креативний продюсер, щоб зберегти його дух і чеснісність», — запевняє Ігор Кондратюк.

Важливу роль у поверненні проєкту відіграє генеральний партнер — бренд «Королівський смак», який був поруч із шоу протягом багатьох років. Для бренду це партнерство — продовження великої спільної історії з українськими родинами.

«Попереднє партнерство з „Караоке на Майдані“— це не просто сторінка в історії бренду «Королівський смак», це частина життя мільйонів українських родин. Ми добре пам’ятаємо, як колись разом з усією країною збиралися біля екранів, і сьогодні ми повертаємося, бо справжня історія не має закінчуватися. ​Для нас це про тяглість поколінь: колись цю програму дивилися батьки, а сьогодні її будуть дивитися їхні діти. Ми відчуваємо відповідальність за те, щоб цей ланцюжок щирості та єдності не переривався. Наша місія — продовжувати цю добру історію, адже саме такі спільні традиції роблять нас сім’єю, а народ — нацією. Це повернення до джерел, де живе наша сила», — коментує керівник напрямку маркетингу ТМ Королівський смак Дмитро Аксьоненко.

У компанії підкреслюють: для них партнерство — це не про рекламу, а про спільну справу й спільну відповідальність.

«Для нас статус головного партнера — це не про рекламу, це про місце за спільним столом у великій українській родині. Ми вважаємо це справжньою дружбою, яка гартувалася роками. Ми не просто присутні в кадрі — ми разом із проєктом переживаємо кожен зліт, кожну щиру емоцію та кожен виклик.​У нашому розумінні, партнерство — це коли бренд і проєкт стають єдиним цілим у бажанні підтримати свого глядача. Це відповідальність бути поруч не лише в моменти радості, а й тоді, коли потрібно підставити плече. Ми відчуваємо себе не просто партнером, а частиною тієї великої сили, що дарує людям позитивні емоції. Адже справжня спільна справа — це коли кожен твій крок робиться заради того, щоб рідні обличчя навколо раділи, а наша спільна історія продовжувала жити», — додає керівник напрямку маркетингу ТМ Королівський смак Дмитро Аксьоненко.

Особливого значення цього разу набуває благодійна місія. У «Королівському смаку» наголошують: у нинішніх умовах бренди не можуть залишатися осторонь.

«Сьогодні час диктує нам умови, коли нікому не можна стояти осторонь. Для нас благодійність не є чимось новим — це частина того самого фундаменту, який ми закладали разом із «Караоке на Майдані» ще з 2014 року. Коли бренд називає себе народним і сімейним, він бере на себе відповідальність бути зі своєю родиною і в радості, і в біді. Ми переконані: у сучасному світі будь-яка спільна справа має сенс лише тоді, коли вона приносить реальну допомогу. Сьогодні ми працюємо заради того, щоб підтримувати справжній смак життя в кожній українській домівці. Щоб попри тривоги та виклики, наші люди відчували — ми поруч, ми не зламалися і ми продовжуємо дбати один про одного. Для нас благодійність — це не просто цифри, це кожна врятована доля, кожна усмішка та впевненість у тому, що наше завтра обов’язково настане. Благодійна місія — це те світло, яке ми маємо підтримувати разом, адже саме в допомозі тим кому це потрібно проявляється справжній український дух і та сама незламність», — зазначає Дмитро.

Важливою складовою нового сезону стане й пряма інтеграція ветеранів у випуски шоу. Засновник реабілітаційного центру «Титанові» Вʼячеслав Запорожець наголошує: для поранених військових надзвичайно важливо відчувати, що життя після травми триває.

«Унікальність „Титанових“ — у теплій, дружній атмосфері. Коли військові потрапляють до нас, вони бачать, що майбутнє існує», — пояснює він.

За його словами, участь у такому масштабному та водночас легкому для сприйняття проєкті має і фінансову, і глибоку емоційну цінність.

«Спільний спів — це теж частина реабілітації. Це можливість відчути радість, побути серед людей, знову відчути себе живим», — додає Вʼячеслав Запорожець.

Оновлене «Караоке на Майдані» — це більше, ніж телевізійний проєкт. Це повернення символу спільності, довіри та живої емоції. Формат, що говорить з усією країною, знову стає простором, де спільна пісня перетворюється на реальну підтримку та спосіб бути разом. Це проєкт із впізнаваною історією, мільйонною аудиторією й сучасними інструментами взаємодії з глядачем. І водночас — приклад партнерства, де розвага стає інструментом реальних змін, а спільна пісня — способом підтримати країну та її захисників.