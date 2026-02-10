ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Події
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
6 хв

Легендарне шоу повертається: на телеканалі ТЕТ покажуть "Караоке на Майдані"

Телеканал ТЕТ повертає «Караоке на Майдані» на екрани.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Легендарне шоу повертається: на телеканалі ТЕТ покажуть "Караоке на Майдані"

Проєкт, який у свій час став справжнім культурним явищем і об’єднував мільйони українців, отримує нове життя — з новими сенсами, відповідальністю та чіткою соціальною місією. Проєкт повертається як символ спільності, живих емоцій і відчуття «ми разом». У час, коли українці особливо потребують простих і чесних точок радості та єднання, спільний спів знову стає мовою, якою говорить уся країна.

Генеральна продюсерка телеканалу ТЕТ Оксана Петришин зізнається: рішення про повернення шоу було виваженим і народилося з живого досвіду. Минулого літа вона побачила, як формат працює наживо — коли в одному місці збираються сотні людей, співають разом, переживають щирі емоції й паралельно долучаються до збору коштів на допомогу.

«Тоді стало очевидно, що це шоу — про об’єднання і підтримку. Про ті самі цінності, з якими працює ТЕТ. Саме тому „Караоке на Майдані“ повертається на екрани — як проєкт, у якому розвага одразу стає допомогою. І ми вдячні партнерам, які розділяють із нами цю відповідальність», — пояснює Оксана Петришин.

За її словами, у новому сезоні благодійна складова закладена не як додаткова опція, а як фундамент проєкту. Розвага тут одразу трансформується у допомогу — з чіткою метою підтримки ветеранів, які проходять лікування та реабілітацію у центрі «Титанові».

«Ми свідомо закладаємо соціальну місію в основу проєкту. „Караоке на Майдані“ унікальне тим, що поєднує живу народну емоцію, простір для креативу й реальну користь для суспільства», — наголошує генеральна продюсерка ТЕТ.

Автор проєкту та ведучий попередніх сезонів Ігор Кондратюк переконаний: повернення шоу — це не питання ностальгії чи бажання окремих людей.

«„Караоке на Майдані“ повертається не тому, що цього хочемо ми. Це формат, який завжди належав людям і сьогодні він повертається саме тому, що людям знову потрібно це відчуття спільного голосу. Також ми бачимо, що проєкт може допомогти робити великі добрі справи», — ділиться Ігор Кондратюк.

Це підтверджує і досвід благодійних турів, із якими команда проєкту подорожувала Україною та за її межами. Аншлаги, спільний спів і значні донати стали доказом того, що людям потрібен цей формат.

«Ті, хто приходять співати або просто дивитися, — приходять за відчуттям єднання. Пісня для українців — це символ незламності. Ми співаємо і в моменти радості, і під час найважчих випробувань», — додає він.

Саме ця здатність об’єднувати різних людей робить шоу особливо актуальним під час війни. Формат працює як соціальний «клей», стираючи межі між поколіннями, містами й досвідами. Це не зіркове вокальне шоу, а відкритий народний майданчик, де важливі щирість і жива емоція.

У новому сезоні проєкт осучаснюється — з новим ведучим, оновленою подачею, інтерактивними та цифровими механіками, — але без втрати своєї суті.

«Я залишаюся у проєкті як креативний продюсер, щоб зберегти його дух і чеснісність», — запевняє Ігор Кондратюк.

Важливу роль у поверненні проєкту відіграє генеральний партнер — бренд «Королівський смак», який був поруч із шоу протягом багатьох років. Для бренду це партнерство — продовження великої спільної історії з українськими родинами.

«Попереднє партнерство з „Караоке на Майдані“ це не просто сторінка в історії бренду «Королівський смак», це частина життя мільйонів українських родин. Ми добре пам’ятаємо, як колись разом з усією країною збиралися біля екранів, і сьогодні ми повертаємося, бо справжня історія не має закінчуватися. ​Для нас це про тяглість поколінь: колись цю програму дивилися батьки, а сьогодні її будуть дивитися їхні діти. Ми відчуваємо відповідальність за те, щоб цей ланцюжок щирості та єдності не переривався. Наша місія — продовжувати цю добру історію, адже саме такі спільні традиції роблять нас сім’єю, а народ — нацією. Це повернення до джерел, де живе наша сила», — коментує керівник напрямку маркетингу ТМ Королівський смак Дмитро Аксьоненко.

У компанії підкреслюють: для них партнерство — це не про рекламу, а про спільну справу й спільну відповідальність.

«Для нас статус головного партнера — це не про рекламу, це про місце за спільним столом у великій українській родині. Ми вважаємо це справжньою дружбою, яка гартувалася роками. Ми не просто присутні в кадрі — ми разом із проєктом переживаємо кожен зліт, кожну щиру емоцію та кожен виклик.​У нашому розумінні, партнерство — це коли бренд і проєкт стають єдиним цілим у бажанні підтримати свого глядача. Це відповідальність бути поруч не лише в моменти радості, а й тоді, коли потрібно підставити плече. Ми відчуваємо себе не просто партнером, а частиною тієї великої сили, що дарує людям позитивні емоції. Адже справжня спільна справа — це коли кожен твій крок робиться заради того, щоб рідні обличчя навколо раділи, а наша спільна історія продовжувала жити», — додає керівник напрямку маркетингу ТМ Королівський смак Дмитро Аксьоненко.

Особливого значення цього разу набуває благодійна місія. У «Королівському смаку» наголошують: у нинішніх умовах бренди не можуть залишатися осторонь.

«Сьогодні час диктує нам умови, коли нікому не можна стояти осторонь. Для нас благодійність не є чимось новим це частина того самого фундаменту, який ми закладали разом із «Караоке на Майдані» ще з 2014 року. Коли бренд називає себе народним і сімейним, він бере на себе відповідальність бути зі своєю родиною і в радості, і в біді. Ми переконані: у сучасному світі будь-яка спільна справа має сенс лише тоді, коли вона приносить реальну допомогу. Сьогодні ми працюємо заради того, щоб підтримувати справжній смак життя в кожній українській домівці. Щоб попри тривоги та виклики, наші люди відчували ми поруч, ми не зламалися і ми продовжуємо дбати один про одного. Для нас благодійність це не просто цифри, це кожна врятована доля, кожна усмішка та впевненість у тому, що наше завтра обов’язково настане. Благодійна місія це те світло, яке ми маємо підтримувати разом, адже саме в допомозі тим кому це потрібно проявляється справжній український дух і та сама незламність», — зазначає Дмитро.

Важливою складовою нового сезону стане й пряма інтеграція ветеранів у випуски шоу. Засновник реабілітаційного центру «Титанові» Вʼячеслав Запорожець наголошує: для поранених військових надзвичайно важливо відчувати, що життя після травми триває.

«Унікальність „Титанових“ — у теплій, дружній атмосфері. Коли військові потрапляють до нас, вони бачать, що майбутнє існує», — пояснює він.

За його словами, участь у такому масштабному та водночас легкому для сприйняття проєкті має і фінансову, і глибоку емоційну цінність.

«Спільний спів — це теж частина реабілітації. Це можливість відчути радість, побути серед людей, знову відчути себе живим», — додає Вʼячеслав Запорожець.

Оновлене «Караоке на Майдані» — це більше, ніж телевізійний проєкт. Це повернення символу спільності, довіри та живої емоції. Формат, що говорить з усією країною, знову стає простором, де спільна пісня перетворюється на реальну підтримку та спосіб бути разом. Це проєкт із впізнаваною історією, мільйонною аудиторією й сучасними інструментами взаємодії з глядачем. І водночас — приклад партнерства, де розвага стає інструментом реальних змін, а спільна пісня — способом підтримати країну та її захисників.

Дата публікації
Кількість переглядів
78
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie