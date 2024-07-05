Літні ромкоми: 5 найкращих книжок для відпустки

Літо — ідеальний час для відпочинку і читання, яке дарує гарний настрій та позитивні емоції. А романтичні комедії — ідеальний вибір для тих, хто хоче провести час із книжкою, занурившись у світ кохання, пригод і гумору.

2020 карантинного року ромкоми стали мегапопулярними і не втрачають актуальності серед читачів і досі. Олена Лисенко, комунікаційниця видавництва Vivat, книжкова оглядачка і літературна критикиня, підготувала для вас добірку з п’яти найкращих романтичних комедій, які зроблять ваше літо яскравішим і піднімуть вам настрій.

"Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці" Емілі Генрі, видавництво "ArtBooks"

Обкладинки книжок Емілі Генрі такі ж яскраві, як і сюжети її романів. "Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці" — легка і романтична історія про дружбу, подорожі й кохання.

Сюжет розгортається навколо хлопця і дівчини, які раніше були найкращими друзями і щоліта вирушали в захопливі подорожі разом. Але два роки тому сталося дещо, що поставило крапку в їхньому спілкуванні.

Авантюрна і відкрита Поппі намагається виправити помилку минулого і пропонує Алексу ще одну спільну подорож. Попри те, що хлопець мріє про стабільність і спокій, він погоджується на цю авантюру. А читачі насолоджуються захопливою подорожжю героїв, пригодами і романтикою.

"Кохання в мозку" Алі Гейзелвуд, видавництво "Vivat"

Гумор, наука і справжнє кохання — три складники роману "Кохання в мозу" Алі Гейзелвуд,авторки бестселера New York Times "Гіпотеза кохання".

Головна героїня, нейробіологиня Бі Кенігсвассер, повністю присвятила себе карʼєрі і науковим дослідженням. Тому, коли NASA пропонує їй очолити проєкт з нейроінженерії — мрію Бі, вона без сумнівів погоджується. Але на шляху до карʼєрного щастя стає пихатий і дуже гарний Леві, з яким дівчина разом навчалася на аспірантурі.

Тепер їм доведеться працювати разом, і головна героїня вже готується до постійних сутичок з "колегою", але все швидко змінюється. Здається, талановитій нейробіологині доведеться зіштовхнутися з новим для себе феноменом — коханням.

"Остання бібліотека" Фрея Семпсон, видавництво "Лабораторія"

Коли любовна атмосфера переплітається з книжковою — стає ще й дуже затишно і спокійно. Але навіть книжкам і бібліотекам може загрожувати небезпека.

Джун Джонс — тридцятирічна бібліотекарка, яка не любить виходити на люди, спілкуватися з іншими і займатися якимось активностями. Найкраще для неї — замкнутися серед стелажів книжок і читати. Але бібліотека, у якій вона проводить майже увесь свій час, під загрозою закриття. Лише Джун і такі ж небайдужі до книжок місцеві починають боротися проти закриття бібліотеки.

Допомогти їй береться Алекс Чен — колишній однокласник Джун, а тепер успішний адвокат. Він такий щирий і добродушний, що дівчина починає сумніватися в його щирості. Але турбота й уважність Алекса зрештою мають розтопити її серце.

"Краще, ніж у фільмах" Лінн Пейнтер, видавництво "Vivat"

Покоління, яке виросло на романтичних фільмах і серіалах, мріє, що у житі все буде так само. Зазвичай усе менш яскраво і весело, а іноді навіть краще, ніж у фільмах!

У цьому переконалася Ліз Баксбаум, яка завжди вірила, що після школи на неї чекає казкове майбутнє. Цього року вона випускниця і це найбільш хвилюючий час — випускний, іспити, коледж і кохання.

Але її ідилію постійно псує навʼязливий і жахливий сусід Вес Беннет. Вони ворогують від дитинства через різні дрібниці, зараз їхні сварки точаться навколо парковання, бо вони його ніяк не можуть поділити. Але у Веса є друг-красунчик, із яким мріє піти на випускний Ліз. Вона мусить вмовити свого сусіда підлаштувати їй романтичну зустріч з хлопцем її мрії. Але в цій історії щось точно може піти не так…

"Поки бувай" Кейт Бромлі, видавництво #книголав

Римські канікули — це особливий вид насолоди і захвату, особливо, коли у цій атмосфері розвиваються стосунки двох впертих і дуже харизматичних людей.

Віолетта приїжджає до Рима через конкурс для молодих дизайнерів. Вона мріє працювати у сфері моди і, здається, здатна на все, щоб втілити свою мрію у життя.

У перший же день в цьому прекрасному місті їй не щастить — вона виливає на ноутбук якогось хлопця каву. Виявляється, це син її професорки. Він, зверхній, саркастичний і просто нестерпний для Віолетти. А вона ще й мусить провести з ним усе літо. Як це витримати?

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