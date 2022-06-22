Любить дорогі іграшки: у колекції коханки Путіна Аліни Кабаєвої є годинник за 168 тисяч доларів

Російська спортсменка Аліна Кабаєва, якій приписують стосунки з російським президентом Володимиром Путіним, є великою шанувальницею дорогих ювелірних прикрас.

У колекції 39-річної жінки є вироби від багатьох іменитих брендів, серед яких Graff, Cartier, Tiffany і, звичайно, Van Cleef & Arpels. Однак окрім діамантових сережок у платині та золоті, коханка Путіна (а за деякими чутками вже давно дружина), обожнює і швейцарський годинник. За часів своєї роботи в Держдумі Кабаєва часто одягала на роботу цей аксесуар і ніколи не соромилася ціни на подібні прикраси. Найзнаменитішим люксовим годинником, який вона ще кілька років тому досить часто носила, був годинник Reine De Naples від бренду Breguet. Ця прикраса олімпійської чемпіонки інкрустована діамантами, рубінами з 18-каратного білого золота і коштувала на момент покупки близько 168 тисяч доларів.

Годинник Кабаєвої

Вперше з цією прикрасою Аліна з'явилася на червоній доріжці церемонії вручення нагород Laureus Sports Awards у Санкт-Петербурзі 2008 року. На дівчині тоді була білосніжна сукня і всі найдорожчі прикраси з її скриньки: каблучка і сережки з діамантами, кольє з рубінами і той самий годинник, який насправді не дуже вписувався в образ.

Годинник Кабаєвої / Фото: Getty Images

Аліна Кабаєва / Фото: Getty Images

Що цікаво, на той момент вартість годинника становила половину задекларованого доходу Кабаєвої в період її роботи в нижній палаті парламенту. Тобто, згідно з її доходом, дозволити собі насправді вона цю прикрасу ніяк не могла, тому багато хто припускав, що всі "дорогі іграшки" Кабаєвій подарував Путін.

Аліна Кабаєва у годиннику Breguet / Фото: ТАСС

Також відомо, що ексспортсменка їздить на ексклюзивному авто моделі Rolls-Royce Sweptail із позолотою.

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