Людмила Барбір, Jerry Heil і Оля Цибульська відвідали відкриття фестивалю Cinema for Victory

Фестиваль проводиться за підтримки президента України, ініційований Держкіно України і заснований ГО "УКРКІНОФЕСТ", Міжнародним кінофестивалем "Молодість", Одеською кіностудією. Cinema for Victory покликаний зафіксувати пам’ять, зруйнувати пропаганду і донести світу правду.

Геннадій Попенко і Людмила Барбір

Кінофестиваль вже вдруге повертається, щоб продемонструвати потужну роль кінематографа в умовах війни за свободу. Це унікальна подія, яка не лише відзначає здобутки українського кінематографа, а й стає потужним культурним голосом у боротьбі за свободу та незалежність України.

Ведучими церемонії були Людмила Барбір і Геннадій Попенко. Захід розпочався музичним перформансом співачки Jerry Heil з піснею "#МРІЯ" у супроводі Національного президентського оркестру.

Людмила Барбір і Геннадій Попенко

Jerry Heil

Серед почесних гостей була особлива людина – громадський діяч, правозахисник, голова Одеської регіональної асоціації євреїв, колишніх в’язнів гетто і нацистських концтаборів Роман Шварцман.

Геннадій Попенко і Роман Шварцман

Він пережив Голокост і Бершадське гетто, а нещодавно його виступ у німецькому Бундестазі сколихнув міжнародну спільноту. Стоячи йому аплодували канцлер Німеччини Олаф Шольц, двоє колишніх президентів Німеччини та інші високопосадовці. Його слова розлетілися світовими ЗМІ:

"Гітлер хотів мене вбити, тому що я єврей. Путін хоче мене вбити, тому що я українець".

Роман Шварцман

Він закликав увесь світ зосередитися на допомозі Україні, наголошуючи, що це надзвичайно важливо.

На церемонії показали відеоролик про українських кінематографістів, які відклали камери, аби взяти до рук зброю та стати на захист України. Вони не просто знімали історію, а творили її, виборюючи свободу ціною власного життя.

Фінальні кадри – обличчя тих, хто, на жаль, вже ніколи не повернеться до своїх фільмів.

У залі запанувала тиша. Хвилина мовчання. Пам’ять, що болить.

Співголова журі Бернар-Анрі Леві зазначив важливість кінематографа як потужної зброї проти несправедливості та високо оцінив українських митців, які, залишивши камери, стали на захист своєї Батьківщини.

Бернар-Анрі Леві

"Я був глибоко зворушений, коли переглядав щойно показаний кліп, що розповідає про відважних і мужніх документалістів, які не лише знімають кіно, а й воюють на передовій. Декого з них я знаю особисто, про інших чув, і для мене це справді… надзвичайно емоційно – бачити їх на екрані", – сказав Бернар-Анрі Леві.

На відкритті були присутні представники Офісу президента, Кабінету Міністрів, високоповажні посли, воїни ЗСУ, волонтери, представники Держкіно, режисери, продюсери, актори. А також члени журі: Бернар-Анрі Леві, Філіп Азуле, Бо Тенберг, Андрій Дончик. Актор Володимир Горянський, режисер Олесь Санін, співачка Ольга Цибульська, волонтерка Олімпія Вайтмусташ.

Бо Тенберг

Філіп Азуле та Андрій Осіпов

Володимир Горянський

Олесь Санін

Ольга Цибульська

Олімпія Вайтмусташ

Фестиваль кіномистецтва воєнного часу відбуватиметься від 25 лютого до 2 березня в "Українському домі"

На заході виступив піаніст-віртуоз Євген Хмара. Його музика стала емоційною кульмінацією вечора та наповнила залу натхненням і передчуттям великих кіномиттєвостей.

Євген Хмара

Урочиста церемонія відкриття завершилася показом фільму відкриття Glory to the Heroes режисера Бернар-Анрі Леві. Ця стрічка, сповнена патріотизму та сили духу, стала символом незламності українців у найважчі часи. Її показ став потужним емоційним акордом вечора, що залишив у серцях глядачів глибоке враження й нагадування про важливість боротьби за рідну землю.

Міжнародне журі очолює французький режисер-документаліст Бернар-Анрі Леві. До складу основного міжнародного журі увійшли: Філіп Азуле, Сахра Карімі, Аріель Домбаль.

Головою національного журі став український кінорежисер Андрій Дончик. До складу національного журі також увійшли: Ірина Мельник, Акім Галімов та Андрій Федінчик.

Андрій Дончик

Нагадуємо, цьогоріч до складу організаційного комітету фестивалю увійшли: Голова ГО "УКРКІНОФЕСТ" Андрій Ногін (голова), заступниця голови Офісу президента Україні Олена Ковальська, керівник Одеської кіностудії Андрій Осіпов, засновник та очільник Міжнародного кінофестивалю "Молодість" Андрій Халпахчі, т.в.о голови Держкіно України Юлія Шевчук.

Олена Ковальська

Андрій Ногін, Андрій Осіпов, Денис Тарасов

Андрій Ногін та Бо Тенберг

До "Cinema for Victory" увійшло шістнадцять стрічок конкурсної програми, які пройшли технічний відбір.

Людмила Барбір і Геннадій Попенко

Jerry Heil

Євген Хмара

Олексій Комаровський

Василь Київський та Вікторія Кратінова

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