Монархи теж люди: кумедні конфузи короля Чарльза III

Чарльз став королем у день смерті своєї матері королеви Єлизавети ІІ 8 вересня 2022 року. А його коронація відбудеться 6 травня 2023, через вісім місяців після офіційного сходження на престол. Від першого дня свого правління король Чарльз ІІІ став до виконання своїх королівських обов'язків. Незважаючи на те, що до цієї роботи він готувався все своє життя, ці перші пів року його царювання не минули без конфузів. Про них детальніше і поговоримо.

Фіаско з ручками

Вже від першого тижня свого правління король мав багато зустрічей і заходів. Перший раз Чарльз вступив у протиборство з чорнильницею просто на церемонії оголошення його королем і зазнав нищівного фіаско. Чорнильниця і футляр із ручками весь час опинялися під рукою у короля, заважаючи йому поставити доленосний підпис. На відео добре видно, як король, жестикулюючи, сердиться через те, що ніхто не поспішає йому на допомогу прибирати злощасний футляр. І тільки коли секретар прибрав його, монарх зміг поставити свій підпис.

Але на цьому випробування із ручками не закінчилися. Вже через кілька днів Чарльз перебував із візитом до Північної Ірландії у своєму першому королівському турі як монарх.

Він був із дружиною Каміллою. Коли королю знову знадобилося щось підписати, він спершу переплутав число: Чарльз написав 12 вересня, хоч церемонія відбувалася 13-го. Коли йому сказали, що сьогодні 13 число, він сказав: "О Боже, я записав не ту дату". А в момент, коли король намагався виправити помилку, з його ручки потекло чорнило. Король розлютився і сказав: "О Боже, я ненавиджу це", — передавши зіпсовану ручку Каміллі, яка, варто зазначити, гідно трималася.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Піддані відреагували на ці кумедні ситуації короля Чарльза з ручками і під час його візиту до Кардіффа один із шанувальників подарував монарху ручку зі словами: "Про всяк випадок". Король узяв її і розсміявся, а натовп почав аплодувати і сміятися з подарунка. Нагадаємо, що згідно з королівськими правилами, члени монаршої сім'ї не мають права приймати подарунки від людей, ось так на публічному заході, оскільки це може бути небезпечним. Але король демонструє, що він із народом.

Чарльза закидали яйцями

Вже кілька разів від моменту вступу короля на престол він зіткнувся з тим, що його не лише підтримують, а й критикують. Іноді ця критика є агресивною. Під час візиту Чарльза III і королеви Камілли до Йоркшира, коли королівське подружжя вітало людей, у монарха несподівано почали летіти сирі яйця. Якимось дивом жодне з них не потрапило в короля. Більше того, він навіть оком не моргнув і ознаку не дав, що щось трапилося.

Чоловіка, який вчинив цей "напад", швидко заарештувала поліція, а він ще довго продовжував скандувати: "Ця країна побудована на крові рабів".

Порушник, який закидав короля Чарльза яйцями / Фото: Getty Images

А буквально через місяць ситуація повторилася, сталося це під час візиту короля до Лутона. Інцидент стався на площі Святого Георгія, коли король Чарльз спілкувався з публікою. Охоронці короля, побачивши, що в монарха летять яйця, знову швидко втрутилися, щоб відвести Чарльза від місця заворушень, а Його Величність, здається, навіть не помітив, що в нього знову кинули яйце. Поліція зреагувала знову миттєво та заявила, що 20-річного підозрюваного було затримано та допитано.

Діряві шкарпетки короля

Про те, як монарх роззувся в мечеті і весь світ побачив його діряві шкарпетки не говорив лише ледачий. Комічна ситуація сталася з Чарльзом у лютому 2023 року, коли він разом із дружиною Камміллою відвідав історичну мечеть на Брік-лейн.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Зайшовши всередину мечеті, Чарльз III за традицією зняв взуття, і виявилося, що шкарпетка на його правій нозі була трохи порваною, а точніше розійшлася по шву. Король славиться своєю ощадливістю і носить пальто і костюми, яким вже багато років, але навряд чи він став би економити на нових шкарпетках. Невідомо, чи хтось сказав Чарльзу про дірку, але навіть якщо й так, наймовірніше, король поставився б до ситуації з властивим йому почуттям гумору.

Корона Burger King

Не конфуз, але дуже кумедна ситуація сталася з королем під час його візиту до Німеччини. Вітаючи людей біля Бранденбурзьких воріт один із шанувальників короля з натовпу, простяг йому паперову корону від Burger King зі словами: "Це для вас, якщо захочете".

Король Чарльз III у Берліні / Фото: Associated Press

Король почав сміятися, але подарунок не взяв, відповівши: "Все гаразд". Такі ж корони з картону можна було побачити того дня на головах інших людей, які прийшли привітати короля та королеву в Берліні.

Great scenes today during the King's first walkabout in Berlin.

Він був афективнозробленим коронуванням — paper Burger King one — як приємно, що він має свою політику:`Це є для вас, якщо ви хочете'.

Charles smiled broadly and said: 'I'm alright!' pic.twitter.com/KqHypSjopV — Rebecca English (@RE_DailyMail) 29 березня 2023

Вже 6 травня відбудеться коронація короля Чарльза — подія, до якої ретельно готуються і яка, сподіваємось, мине без конфузів. Хоча, навіть якщо щось кумедне і станеться з монархом у день його коронації, про це точно пам'ятатимуть ще багато років. Як, наприклад, пам'ятають про те, як у день весілля його матері королеви Єлизавети II у нареченої зламалася тіара.

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