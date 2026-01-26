Монстр з Київщини, який став прообразом головного антигероя серіалу "Тиха Нава": що відомо про серійного вбивцю

Серіал "Тиха Нава"

Якщо ви прихильник чи прихильниця детективних фільмів та серіалів, а перед сном зачитуєтесь романами Аґати Крісті, то новий детективний трилер «Тиха Нава» від платформи Київстар ТБ не залишить вас байдужими. Цей український серіал у стилі «Справжнього детектива» — моторошна і похмура історія, яка занурює глядача у атмосферу провінційного містечка, де за зовнішнім спокоєм приховані жорстокі злочини серійного вбивці.

Особливо моторошно від того, що історія, яка показана у серіалі, частково перегукується із подіями, які дійсно відбувались у Київській області в період між 2005 та 2009 роками. Йдеться про резонансну справу про так званого «боярського маніяка» — вбивцю, ґвалтівника і грабіжника, який тримав у страху всю Київщину. Після затримання злочинець заявив, що скоїв 206 вбивств, тому вважається наймасовішим серійним вбивцею України.

Кадр із серіалу «Тиха Нава»

Хто він — серійний вбивця із передмістя

Злочинцем був чоловік на ім’я Юрій Кузьменко. Він народився у селі Велика Вільшанка Київської області у неблагонадійній родині, адже змалку спостерігав агресію з боку батька до матері. Наслідки такого дитинства далися у знаки в майбутньому, адже підлітком Юрій був проблемним і проявляв агресію до однолітків — встрявав у бійки. Після школи від здобув професію тесляра, а також згодом був призваний до армії після повернення з якої здебільшого працював низькокваліфікованим робітником у різних сферах.

Наприкінці 1990-х Кузьменко одружився та мав двох дітей, але шлюб його не склався. Невдовзі він розлучився з дружиною і переїхав до іншої жінки, у якої був син від попереднього шлюбу. До арешту Юрія вони мешкали разом на вулиці Ясній у місті Боярка.

Перший арешт

Раннє життя Юрія Кузьменка не було добропорядним, адже перше кримінальне покарання отримав 2002 року за пограбування у Києві і загримів на рік до в’язниці. За ґратами він працював теслею і за гарну поведінку його умовно-достроково звільнили через вісім місяців, тому він повернувся жити до Боярки.

Життя у соціумі

Попри проблеми з психікою, зовні Юрій не викликав жодних негативних емоцій. У місті його знали як звичайного сімейного чоловіка. Під час слідства були опитані сусіди та колеги чоловіка, однак усі вони характеризували його як спокійну і дисципліновану людину, яка не викликала підозр. Також Юрій викликав довіру у оточення через свою зовнішність: високий, з гарною статурою, привабливий. Тому сім’я маніяка не могла повірити, що всі ці роки жила під одним дахом не просто зі злочинцем, а справжнім монстром, який мордував та вбивав жінок.

«Він чудова людина, не вірю, що він когось убив. Юра і мухи не образить,» — заступався за вітчима пасинок.

Однак у слідчих були дані, що Юрій Кузьменко ґвалтував і грабував ще до першого вбивства. Першими жертвами чоловіка часто ставали жінки старшого віку, які, наприклад, працювали сторожами. Однак одного «типу» він не мав під час вибору жертв.

Перше вбивство

Перші смерті спричинені нападами маньяка були переважно випадковими, наприклад, одна із літніх жінок просто не перенесла нападу — знепритомніла і померла від інфаркту. Ймовірно були і інші схожі випадки, однак перше заплановане вбивство, яке здійснив «боярський маньяк» відбулося 2006 року, коли Юрію було близько 32 роки. Жертвою маньяка стала 20-річна студентка, яка їхала з Києві на канікули до рідного села. Злочинець помітивши дівчину запропонував допомогти з важкою сумкою і вона погодилась сісти у його авто Lada (ВАЗ-2107). Жертву він зґвалтував, однак залякування на дівчину не подіяли і вона сказала, що не приховуватиме нічого і піде до поліції. Після цього маніяк задушив її, а тіло просто викинув. Коли дівчину знайшли, через пошкодження тіла встановити обставини смерті слідчим було важко.

Так був запущений ланцюжок безперервних вбивств скоєних Юрієм Кузьменком, які не могли розкрити протягом довгого часу, а розслідування виявилося одним із найгучніших в історії країни.

«Коли я її задушив, то відчув такі відчуття, що зрозумів: це те, чого я шукав», — пізніше розповідав маніяк слідчому.

Затримали Кузьменка 2009 року. Від одразу зізнався у вбивствах. Сам злочинець заявляв, що вбив 206 жінок, однак довести правоохоронні органи змогли лише 13 з них. Окрім цього маньяку було пред’явлено звинувачення у численних зґвалтуваннях та пограбуваннях, а загальна кількість матеріалів справи перевищує 140 томів. 25 травня 2011 року Кузьменка було визнано винним за всіма пунктами обвинувачення та засуджено до довічного ув’язнення.

У серіалі ж «Тиха Нава» розказана схожа історія, а події її розгортаються влітку 2018 року. Головні герої серіалу — молодий юрист Адам Юшкевич (Олександр Рудинський) та його наречена Інна (Олександра Сорока), яка стає жертвою зґвалтування. Це серіал, який не залишить вас без емоцій та переживань, а переконлива акторська гра ідеально передасть психологічну напругу та складні емоційні стани героїв.

