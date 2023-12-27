Мультфільм на зимові свята: 5 ідей для сімейного перегляду

Під час зимових свят та канікул діти часто проводять за переглядів мультфільмів трохи більше часу, ніж у інші дні. Тому хочеться щоб контент був якісним. У цій добірці ми зібрали п'ять добрих анімаційних фільмів, які буде приємно подивитися вашим малюкам, але вони підійдуть і для спільного сімейного перегляду.

"Грінч"

Це анімаційний фільм, створений за мотивами книжки "Як Грінч вкрав Різдво". За сюжетом, Грінч — незвичайний зелений мешканець вигаданого містечка, якого дуже образили. Через незвичну зовнішність над ним часто глузували жителі міста. Тому герой став самітником і напередодні головного свята року вирішує помститися і вкрасти у кривдників Різдво.

"Крижане серце"

Навряд чи знайдеться той, хто не бачив цей мультфільм, але все ж таки чому знову не переглянути на свята чи у вихідний історію про принцесу Ельзу? А якщо ви раптом все ж не знаєте про що ця казка, то вона оповідає про двох сестер — Анну та Ельзу, які повинні врятувати королівство від крижаного закляття.

"Полярний експрес"

За сюжетом цього мультфільму, напередодні Різдва хлопчик, який не вірив у існування Санта-Клауса, несподівано отримує можливість вирушити до нього в гості на Північний полюс потягом "Полярний експрес". Під час цієї подорожі юний герой знаходить нових друзів та отримує корисний життєвий урок.

"Клаус"

Якщо ви скучили за старими добрими різдвяними мультиками у форматі 2D, то ця історія про Санта-Клауса вам сподобається. Це перший анімаційний фільм Netflix, який отримав номінацію на "Оскар". У центрі сюжету перебуває хлопець, який працює листоношою. Якось він вирушає до загадкового чарівника, який мешкає в лісі і робить іграшки, щоб запропонувати свої послуги.

"Донечка Груффало"

Дія фільму відбувається у засніженому лісі, де юна донька знаменитого лісового жителя Груффало набирається хоробрості та вирушає на пошуки Великої Поганої Миші, про яку їй розповідав батько.

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