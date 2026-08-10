Музика, театр, ефектні образи і 20 весіль: як у Києві минув фестиваль "Вирій. Простонеба"

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Днями, 8–9 серпня, у павільйоні КИТ на ВДНГ удруге відбулася етнічно-електронна подія «Вирій. Простонеба», створена командою Куражу. Вона поєднала музику, українські мотиви, театр і перформанси.

За два дні «Вирій» відвідали 17 тисяч гостей. Усі квитки розкупили ще за два дні до початку, а понад 10% відвідувачів із пільгових категорій скористалися безоплатним входом.

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На двох музичних сценах виступили понад 20 українських та іноземних артистів. Серед них — Святослав Вакарчук, Крихітка, NAZVA, КРУТЬ, Biggi Veira (GusGus DJ Set), Vivienne Mort, Олег Скрипка & Воплі Відоплясова, GANNA, The Maneken та Zombies in Miami.

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Артисти також ділилися в соцмережах враженнями від події та розповідали про свої виступи.

«Саме унікальний формат і неординарність цієї події надихнули мене створити особливу концертну програму. Сьогодні вона прозвучить лише один раз — саме тут і саме сьогодні», — написав Святослав Вакарчук.

Співачка Марина Круть розповіла, що заради «Вирію» змінила аранжування своїх відомих пісень.

«Це було моєю давньою мрією. Випростатися, встати, потанцювати, і аби глядачі танцювали теж. Я хотіла бути іншою цього разу — вигуляти внутрішніх дітей, побити в барабан, зробити не так, як я зазвичай роблю музику, змінити підхід», — поділилася Марина.

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Німецький електронний музикант Holly North, який виступив на події вже вдруге, теж звернувся до української публіки.

«Києве, ти знову вкрав моє серце! Я повернуся. Ми точно маємо це повторити!» — написав він.

Театральну програму цього року створили режисери Тетяна Костинюк і Максим Свець під кураторством Івана Уривського. Окремий перформанс представив Freedom Ballet. Дійство розгорталося у п’яти зонах і тривало близько п’яти годин щодня.

Новою частиною «Вирію» стали офіційні одруження. Просто під час події шлюб зареєстрували 20 пар. Це стало можливим завдяки співпраці з Дією, Міністерством цифрової трансформації України та Міністерством юстиції України.

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Обов’язковою умовою для відвідування події залишається дрескод. Цього року його дотрималася переважна більшість гостей: із 17 тисяч відвідувачів без відповідного образу прийшли лише близько 300.

Команда вже працює над третім «Вирієм», подробиці якого обіцяє оголосити згодом.

«Вирій» — етнічно-електронна подія, яку команда Куражу започаткувала 2025 року. Тоді вона зібрала 12 тисяч відвідувачів. У 2026 році захід удруге провели у перформанс-павільйоні КИТ на ВДНГ.

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