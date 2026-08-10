ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Події
Кількість переглядів
195
Час на прочитання
2 хв

Музика, театр, ефектні образи і 20 весіль: як у Києві минув фестиваль "Вирій. Простонеба"

Етнічно-електронна подія зібрала 17 тисяч гостей. Цьогоріч до музичної та театральної програм додали ще одну особливу частину — офіційні одруження.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Музика, театр, ефектні образи і 20 весіль: як у Києві минув фестиваль "Вирій. Простонеба"

Днями, 8–9 серпня, у павільйоні КИТ на ВДНГ удруге відбулася етнічно-електронна подія «Вирій. Простонеба», створена командою Куражу. Вона поєднала музику, українські мотиви, театр і перформанси.

За два дні «Вирій» відвідали 17 тисяч гостей. Усі квитки розкупили ще за два дні до початку, а понад 10% відвідувачів із пільгових категорій скористалися безоплатним входом.

На двох музичних сценах виступили понад 20 українських та іноземних артистів. Серед них — Святослав Вакарчук, Крихітка, NAZVA, КРУТЬ, Biggi Veira (GusGus DJ Set), Vivienne Mort, Олег Скрипка & Воплі Відоплясова, GANNA, The Maneken та Zombies in Miami.

Артисти також ділилися в соцмережах враженнями від події та розповідали про свої виступи.

«Саме унікальний формат і неординарність цієї події надихнули мене створити особливу концертну програму. Сьогодні вона прозвучить лише один раз — саме тут і саме сьогодні», — написав Святослав Вакарчук.

Співачка Марина Круть розповіла, що заради «Вирію» змінила аранжування своїх відомих пісень.

«Це було моєю давньою мрією. Випростатися, встати, потанцювати, і аби глядачі танцювали теж. Я хотіла бути іншою цього разу — вигуляти внутрішніх дітей, побити в барабан, зробити не так, як я зазвичай роблю музику, змінити підхід», — поділилася Марина.

Німецький електронний музикант Holly North, який виступив на події вже вдруге, теж звернувся до української публіки.

«Києве, ти знову вкрав моє серце! Я повернуся. Ми точно маємо це повторити!» — написав він.

Театральну програму цього року створили режисери Тетяна Костинюк і Максим Свець під кураторством Івана Уривського. Окремий перформанс представив Freedom Ballet. Дійство розгорталося у п’яти зонах і тривало близько п’яти годин щодня.

Новою частиною «Вирію» стали офіційні одруження. Просто під час події шлюб зареєстрували 20 пар. Це стало можливим завдяки співпраці з Дією, Міністерством цифрової трансформації України та Міністерством юстиції України.

Обов’язковою умовою для відвідування події залишається дрескод. Цього року його дотрималася переважна більшість гостей: із 17 тисяч відвідувачів без відповідного образу прийшли лише близько 300.

Команда вже працює над третім «Вирієм», подробиці якого обіцяє оголосити згодом.

«Вирій» — етнічно-електронна подія, яку команда Куражу започаткувала 2025 року. Тоді вона зібрала 12 тисяч відвідувачів. У 2026 році захід удруге провели у перформанс-павільйоні КИТ на ВДНГ.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie