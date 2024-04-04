На прем'єрі стрічки Птушкіна: вагітна Джамала у сукні і косусі влаштувала фотосет із псом Патроном

Артистка відвідала прем'єру фільму про порятунок тварин під час повномасштабної війни.

Джамала стала гостею прем'єрного показу документального фільму Антона Птушкіна "Ми, наші улюбленці та війна". Івент відбувся у Києві, у кінотеатрі "Жовтень".

Співачка привітала тревелблогера з режисерським дебютом і сфотографувалася з ним.

Джамала й Антон Птушкін/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Антон Птушкін і Джамала / Фото: Інстаграм Джамали

Джа з'явилася там у стильному луку. На ній була чорна косуха з торочкою на рукавах і довга чорна сукня з глибоким декольте. Вбрання вона скомбінувала з молочно-білими кросівками.

Джамала й Антон Птушкін/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Артистка заплела волосся у косу, зробила красивий макіяж із чорними стрілками і доповнила образ великими срібними сережками- кільцями, прикрасами на шиї і каблучками.

Антон Птушкін і Джамала / Фото: Інстаграм Джамали

На івенті Джамала зустріла пса-сапера Патрона, який, до речі, є одним із героїв фільму. Співачка взяла собаку на руки і для них влаштували справжню імпровізовану фотосесію.

Джамала і пес Патрон / Фото: Інстаграм Джамали

Джамала і пес Патрон / Фото: Інстаграм Джамали

Джамала і пес Патрон / Фото: Інстаграм Джамали

Патрон був дуже радий зустрічі із зіркою. По знімках помітно, що песику дуже сподобалося бути на руках у Джамали.

Джамала і пес Патрон / Фото: Інстаграм Джамали

Нагадаємо, стрічка "Ми, наші улюбленці та війна" від 4 квітня – в українських кінотеатрах.

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