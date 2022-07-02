На її совісті – кров дітей: чому росіяни мають ненавидіти Маргариту Симоньян

Влада Росії умисно брехала про те, що трапилося в школі міста Беслан, а Маргарита Сімоньян майстерно виконувала всі їхні вказівки.

Майже щодня протягом більш ніж чотирьох місяців повномасштабної війни ми чуємо ім'я кремлівської пропагандистки Маргарити Симоньян. Іноді після її появи в інфопросторі ми до огиди шоковані тим, яку маячню несе ця жінка на багатомільйонну аудиторію, іноді просто сміємося через абсурдність її слів, проте мало хто знає, що по-інакшому ця людина жити просто не вміє, адже вона зробила кар'єру на брехні, а жадоба до грошей убила всі її клітини здорового глузду.

На п'єдестал російської журналістики Маргарита зійшла 2004 року. Тоді, навесні того ж року, Путіна обрали на другий президентський термін, і на той час російській владі не потрібні були проблеми, або, як вони це називають зараз, "падіння рейтингу Путіна". Тому багато речей, які справді відбувалися в Росії, від населення, звісно ж, приховували. Ідеальними рупорами Кремля ставали ласі до грошей журналісти, серед яких була і Маргарита.

Того року, 1 вересня, під час урочистої лінійки, присвяченої початку навчального року, терористи захопили заручників у школі № 1 міста Беслан. Висвітлювати резонансну подію від каналу "Росія 1" зголосилася Маргарита.

Серед заручників були переважно діти та жінки, яких утримували в будівлі майже три дні. Однак влада в особі Путіна не хотіла показувати себе в надто поганому світлі, тож журналістам були видані вказівки, що казати, а що ні. І цих вказівок молода журналістка дотримувалася на відмінно.

Серед заручників у школі було 1128 осіб – діти, їхні батьки, а також співробітники школи. Терористи висунули цілком чіткі вимоги – виведення російських військ із Чечні та припинення військових дій, однак у сюжеті Симоньян про це не було жодного слова. На початку сюжету йшлося, що заручників – лише 354 особи, а в самому репортажі журналістка нічого не розповіла про вимоги, хоча до виходу цього випуску в ефір і кількість заручників, і вимоги терористів уже були відомі.

Це число через добу після захоплення також повідомив журналістам прессекретар президента Північної Осетії Лев Дзугаєв.

Все це було зроблено російською владою для того, щоб применшити масштаби катастрофи і щоб глядач не розмірковував про переговори під час перегляду сюжетів.

Терористи ж після перегляду сюжету лютували, шоковані були також і місцеві жителі, які не розуміли, навіщо по телебаченню брешуть про їхніх рідних. Інформаційна гра, замислена владою, призвела до загострення обстановки, і на третій день школу штурмували, внаслідок чого загинуло 314 осіб, з них 186 дітей.

Після цієї події Маргарита почала підніматися кар'єрними сходами і вже за рік стала головною редакторкою телеканалу RT і головною пропагандисткою Росії. Сьогодні вона навряд чи жалкує про брехню, адже активно продовжує нести нісенітниці і про Україну.

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