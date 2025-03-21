Напруженість у весняному повітрі: 5 найкращих трилерів для читацьких вечорів

Коли хочеться чогось нового та емоційного, перейти від романтики до лоскотання нервової системи гостросюжетними історіями – час розгортати добірку трилерів, які урізноманітнять читацьке дозвілля.

SMM-менеджерка та райтерка видавництва Vivat Марина Краснобока радить 5 книжок цієї весни, які додадуть добрячого рівня напруженості до вашого весняного настрою.

Крістен Перрін "Як розкрити власне вбивство" – подвійна порція детективу, напруженості, розслідувань і параної (видавництво Vivat)

Крістен Перрін змінює уявлення про класичний американський детектив і виводить його на сучасний нестандартний рівень інтриги.

"Як розкрити власне вбивство" – це історія Френсіс Адамс, якій провидиця навіщувала смерть через вбивство. Фінал передбачуваний – ворожка не помилилася. Книжка тримає в емоційній напруженості іншими запитаннями: хто, як і чому? Власне, відповіді на них шукала 60 років сама Френсіс і тепер продовжує шукати її племінниця Енні, щоразу глибше поринаючи в моторошну прірву таємниць і брудних подробиць підозрюваних (а ними стає мало не кожен).

Абсолютна схожість двох сюжетних ліній насичує детектив параноїдальними думками: а раптом історія повториться знову і на Енні чекає така ж смерть? Можливо, їй вдасться розкрити страшну таємницю і отримати величезний спадок тітки? Який крок Френсіс став фатальним і чи не повторила вже його Енні?

"Як розкрити власне вбивство" – це свіжа їжа для роздумів прихильників жанру. Книжка змусить постійно аналізувати, розгадувати та порівнювати одночасно дві історії, і якщо розв’язка першої завчасно відома, то друга розгортатиме не лише сюжет, а й виводитиме читача на спектр напружених емоцій до останньої сторінки.

Коллін Гувер "Веріті" – неочікувано страшно та очікувано цікаво (видавництво "РМ")

Коллін Гувер – авторка численних романів-бестселерів, у яких ми звикли до теми непростих стосунків. Але у "Веріті" сказати "непрості стосунки" занадто скромно.

Веріті – письменниця, яка не може продовжувати написання романів-бестселерів через автокатастрофу. Жінка паралізована, тому чоловік зважується найняти бідну авторку Лоувен для асистування Веріті. Лоувен випадково знаходить незавершену чернетку з автобіографією Веріті, яка проливає жахливе світло на її сімейні таємниці. Це розслідування може розкрити ще гірші подробиці, але от халепа: Лоувен уже встигла закохатися в чоловіка Веріті, і тепер під загрозою опиняється його репутація.

"Веріті" – це перший психологічний трилер Коллін Гувер. Книжка підкорила мільйони читачів в усьому світі неочікувано жорстоким сюжетом, карколомними таємницями і подекуди відверто огидними сценами. Сюжет неможливо розгадати, а симпатизувати комусь із героїв буває просто неможливо. Проте ставлення до них змінюватиметься щосторінки.

Наразі всі фанати "Веріті" – в очікуванні екранізації, робота над якою вже почалася. Тому щиро радимо підготуватися до перегляду з доповненим виданням цієї історії.

Сара Пірс "Ретрит" – відпочинок, на який ви НЕ заслуговуєте (видавництво "Артбукс")

Весна – час, коли хочеться планувати літні відпустки. Проте після прочитання трилерів Сари Пірс у вас може зникнути таке бажання. Хто читав "Санаторій", той знає.

"Ретрит" – продовження історії про детективку Елін Ворнер, яка цього разу має справу з моторошною історією, що вважалася всіма легендою для туристів. Райський куточок світу, неймовірної краси узбережжя і супер сучасний комплекс для відпочинку. Про що ще можна мріяти в такому місці? Про те, щоб залишитися живими.

Загадкова скеля Смерті припиняє вабити своєю містичністю, коли у випадкових місцях починають знаходити трупи. А потім виявляється, що це не нещасні випадки. А ще ці люди взагалі не повинні були опинитися в цих місцях. А ще маніяк-убивця…

Коротко кажучи, історія змусить добряче понервувати, поки розгадка стане очевидною. Якщо все ж стане.

Мона Авад "Зайчик" – така мила книжка про такі моторошні речі (видавництво "Жорж")

Рожеву чи чорну – обирати вам, але беззаперечний факт: її варто прочитати. Гостросюжетне мистецтво сюрреалізму від канадської письменниці Мони Авад із милою назвою "Зайчик".

Саманта – молода студентка-літераторка. Вона вирізняється з-поміж заможних і яскравих студенток, які утворили своєрідне коло "своїх". Вони ласкаво називають одна одну зайчиками та магнетично притягують Саманту чимось містично-незвіданим. І коли дівчина таки потрапляє в цю тусовку, для неї розкривається химерний і моторошний бік пошуків ідентичності та креативності.

Милі дівчатка займаються дуже немилими речами на межі з реальністю, страхом і людськими слабкощами. Фантазія виходить за межі уяви, а ціна бути прийнятою у такий творчий осередок щоразу зростає.

Ви пройдете шлях від скептичного глузування до відвертого шоку, від саркастичних сцен – до прикритих інтригою жахів. Зрештою, ви самі станете частиною цього творчого експерименту Мони Авад.

Марі Лу "Зірки і дим" – місія закохатися здійсненна (видавництво Vivat)

Ну яка ж весна і без кохання? Навіть у цій гостросюжетній добірці має бути щось по-справжньому романтичне. І це – "Зірки і дим".

Тут усього сповна: таємні завдання, кримінал, біохімічна зброя, агенти під прикриттям, попзірка на піку слави і, звісно ж, почуття, які зароджуються в найнезручніший момент. Вінтер – ідеальний молодий співак, який має шалену популярність, а ще у вільний час виконує завдання ЦРУ. Сідні – професійна агентка, яка охороняє Вінтера і виконує ті ж завдання від ЦРУ на постійній основі. Їх спільна мета – запобігти катастрофі світового масштабу та знищити нову біохімічну зброю "Парамецій".

На фоні напруженого сюжету, насиченого деталями й подіями, авторка розкриває тонкий психологізм взаємодії двох людей, для яких стосунки виявляються максимально невчасними. Це можливість зазирнути в душі героїв, які зважуються на найвідчайдушніші професії та місії, зрозуміти їхні життя і складність героїзму, покопирсатися в почуттях любителів адреналіну, екшну та небезпек.

Що ж, заварюйте чай, каву чи навіть міцну каву та поринайте у вир секретів, інтриг і загадок із цією добіркою. І нехай ваша весняна напруженість залишається лише на сторінках прочитаного.

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