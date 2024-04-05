Насичений макіяж, особливе тату і сукня Dolce & Gabbana: творці байопіку про Емі Вайнгауз поділилися цікавими фактами

11 квітня в український прокат вийде байопік про британську співачку Емі Вайнгауз. Це захоплива історія про створення її революційного альбому "Back to Black". Фільм розкриє феномен однієї з найвидатніших артистів усіх часів.

Творці стрічки поділилися з Леді.ТСН.ua ексклюзивними подробицями зі знімань.

Кадри з фільму

Режисерка Сем Тейлор-Джонсон і продюсерка Елісон Овен були у захваті від того, що до їхньої команди доєдналася неймовірна художниця-костюмерка П.С. Вільямс. Вони втрьох тісно співпрацювали разом із кінооператоркою Поллі Морґан і художницею-постановницею Сарою Ґрінвуд.

"Емі вміла виділитися у натовпі, вона була щаслива мати не такий вигляд, як усі інші – у неї було таке самобутнє почуття стилю", – сказала Вільямс.

Команда розуміла, що важливо не карикатурити її зовнішність, а залишатися автентичними і вірними її стилю.

Кадри з фільму

"Для нас було вкрай важливо сформувати образ Емі правильно – ми не хотіли, щоб на екрані вона викликала відчуття недоглянутості", – пояснила Овен.

Кадри з фільму

Було нескладно відтворити стиль Емі, проте в цьому немає нічого хорошого.

"Трагічна правда полягає в тому, що кожен день свого життя Емі знаходилася під прицілом папараці. Тож нескладно було зібрати її фото з точністю до дня", – поділилася режисерка Тейлор-Джонсон.

У фільмі використали кілька справжніх речей і прикрас Емі. Дизайнери, які працювали з нею в той час, неабияк допомогли у роботі над стрічкою: бренд Dolce & Gabbana створив точну копію сукні, яку Емі одягла для виступу на премії "Греммі". Така скрупульозність до деталей неабияк допомогла Марісі Абелі увійти в образ Емі.

Кадри з фільму

"Для мене цей фільм – проєкт мрії. Тут поєдналися речі, які я неймовірно люблю. Історія Емі Вайнгауз є справді особливою для мене", – сказала П.С. Вільямс.

Макіяж Емі слугував відображенням її емоційного стану і точки життя, у якій вона перебувала.

"Емі говорила, що, коли вона почувалася незахищеною і невпевненою, то завжди наносила якомога більше макіяжу, особливо це стосувалося її чорних стрілок та зачіски. Залежно від настрою Емі у конкретній сцені її зачіска та стрілки матимуть геть різний вигляд", – розповіла Овен.

Кадри з фільму

"Може скластися враження, чим більш уразливішою людина почувається, тим більше вона намагається позбутися зайвого, проте у випадку з Емі усе навпаки. Скажу чесно, ми навіть вели таблицю від 0 до 10, яка характеризувала стан Емі і відповідними цій таблиці були її зачіска та макіяж", – додала Тейлор-Джонсон.

Кадри з фільму

Татуювання були основою особистості Емі, а також своєрідним маркером її еволюції.

"Ми бачимо, як вона набиває свою першу маленьку Бетті Буп, і буквально закарбовує в собі те, що для неї було важливим на той час", – каже Абела. – Чи її татуювання "Татусева дівчинка", або тату, яке вшановує її бабусю Синтію чи кохання всього життя – Блейка".

Кадри з фільму

Важливим було і те, як змінилася тіло Емі через її боротьбу з булімією – це те, що неможливо передати лише за допомогою макіяжу і костюмів.

"Однією з найбільших проблем було показати Емі у найгірший момент її життя, ненашкодивши водночас здоров’ю Маріси. Тож вона обережно і грамотно працювала з дієтологами, аби досягти бажаного результату", – зауважила Тейлор-Джонсон.

Кадри з фільму

"Важливо було показати цю історію, оскільки це була частина її життя і боротьби, – додає Абела. – Мені здалося нечесним зіграти це перевтілення на екрані, попередньо не подолавши той шлях, через який пройшла Емі. На щастя, ми знімали з кінця, тож найскладніші моменти я змогла втілити на початку знімань".

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