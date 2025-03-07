Натхненні жінками: 5 книжок, які варто прочитати кожній і кожному 

Жінки – це не лише краса і ще десяток усіляких стереотипних асоціацій. Жінки – це окремі особистості, їхні звершення та історії перемог.

Такі різні й такі багатогранні, жінки, що здатні змінювати світ, історію і самих себе. Сповнені шаленої витримки, сили, натхнення та цілеспрямованості. Як багато ми ще не знаємо про жінок! Як багато ми ще не знаємо про самих себе?!

Розповідаємо про 5 книжок, які розкривають сутність жіночої природи та особливості характерів, покликаних здійснювати величезні прориви у різних сферах особистого життя та існування світу загалом.

Робін Норвуд "Жінки, які кохають до нестями", видавництво Vivat

Книжка досвідченої ліцензованої психотерапевтки, яка говорить про теми аб’юзу та різних видів залежностей на прикладі пережитих травм своїх пацієнток. Примітно, що й сама авторка була на їхньому місці, тож їй, як нікому, відомо, як вдало дібрати слова, щоб говорити про болісне, таємне та неочевидне.

Історії жінок, яких не можна охарактеризувати якимось збірним образом. Усі вони реальні, звичайні, з кардинально різними світоглядами, професіями, способами життя і ставленням до кохання. Єдине, що їх об’єднує – травматичний досвід, отриманий у нездорових стосунках, і причини, що розмотуються клубком причинно-наслідкових зв’язків пережитого минулого. А, і ще – вони просто думали, що кохання вартує всього, хай навіть жертовності, болю чи страждань.

Навіть якщо вам здається, що ваші стосунки ідеальні або принаймні хороші, але мимоволі проскакує внутрішня тривожність і думка: “Можливо, це я себе накручую” – це привід взяти до рук книжку Робін Норвуд. Ви необов’язково знайдете в ній саме свою ситуацію, проте точно навчитеся розпізнавати ознаки нездорових почуттів і знаходити способи самолікування від кохання до нестями.

Клариса Пінкола Естес "Жінки, що біжать з вовками", видавництво "Yakaboo Publishing"

Книжка, яка без метафор і пафосу розкриває жіночу природу. 20-річне дослідження докторкою психології жіночих рис характеру та природного підсвідомого на прикладі міфів, легенд і казок доходить до неймовірного на перший погляд і напрочуд логічного після прочитання книжки порівняння жінок і вовків.

Архетип Дикої жінки – це не лише про далеке минуле та надбання еволюції, це насамперед про психічні характеристики, як-от грайливість, допитливість, відданість, гострота відчуттів і передчуттів, сила, відданість і витривалість. Словом, про все, що жінки носять у собі, про окремий світ, який потребує докорінного пробудження та пізнання потаємного.

Незважаючи на доволі непросте науково-популярне підґрунтя, "Жінки, що біжать з вовками" не втрачає своєї популярності впродовж 25 років. Можливо, це пов’язане з тим самим природним бажанням пізнавати, дошукуватися до істини та приймати власне єство? Відповідь – між сторінками.

Тара Вестовер "Освічена", видавництво "Artbooks"

Історія дівчини, яка вперше відвідала школу в 17 років. Історія не вигадана, а пережита самою авторкою – Тарою Вестовер. Книжка мемуарів "Освічена" – це правдива історія про жорстокість власного батька-фанатика, одержимого кінцем світу, та про незламність дитини в боротьбі за свої елементарні права на нормальне соціальне життя.

Поборовши наслідки багаторічної ізольованості, фізичні відбитки нестачі медицини та психологічні бар’єри співіснування у цивілізованому світі, жінка не лише досягає омріяного навчання, а й здобуває докторський ступінь та пише про це книжку. Ця історія для всіх, хто вважає, що є недосяжні цілі. Ця книжка для тих, хто сумнівається, що можна почати жити по-новому навіть з невиліковними травмами минулого.

Джоджія Емсон-Бредшов "Неймовірні жінки. Історії жінок з усього світу, які надихають", "Видавництво РМ"

Книжка – суцільне натхнення у кожній сторінці. Ілюстроване зібрання історій жінок, які змінювали історію, культуру, науку, спорт і світ загалом. Талановиті, сильні, веселі, серйозні, перспективні та неймовірно цілеспрямовані. Кожна з цих історій цілковито інакша, кожна з цих жінок – кардинально різна. Але найголовніше, що об’єднує їх усіх – кожній із них вдалося.

"Неймовірні жінки. Історії жінок з усього світу, які надихають" стане гарним прикладом для мотивації й наснаги в будь-якому віці та за будь-яких обставин. Немає ідеального рецепту для успіху, але є безліч історій, які показують, що можливо все.

Вахтанг Кіпіані "Країна жіночого роду", видавництво Vivat

Хто вже знайомий з роботами Вахтанга Кіпіані, здогадується, що тут буде гостро, правдиво, історично, достовірно, вперешіш із болем і гордістю. Автор проливає світло на втаємничених героїнь і заховані за сімома замками історії, які творили Україну. Про більшість із них ми ніколи раніше не чули, про когось знали поверхнево, будь-які згадки про декотрих ризикували зникнути назавжди.

"Країна жіночого роду" – це заборона втрачати імена своїх героїнь, своєрідний заклик об’єктивно переоцінити вклад жіночих постатей в українську медицину, науку, культуру, державотворення. Кропітка робота над архівними матеріалами, унікальні інтерв'ю і свідчення зібрані та впорядковані в неймовірну книжку, яка вразить, шокує, розширить національний світогляд і надихне пізнавати історію своєї країни крізь призму її особистостей.

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