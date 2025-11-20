Найкращі дитячі книжки на подарунок до Дня святого Миколая

Смм-менеджерка та райтерка видавництва Vivat Марина Краснобока радить добірку світлих та щирих історій, які стануть гарним подарунком для малих та дорослих.

«365 казок на добраніч» (Видавництво Vivat)

Подарунок, який стане сімейною традицією щоденного читання перед сном.

Збірка містить 365 сучасних авторських казок, легких та зрозумілих. Світлі та милі ілюстрації, добрі й щирі історії, повчальний зміст. Кожна казка розкриває нових героїв, викликає емпатію та змальовує навколишній світ яскравими барвами. Чарівні феї, заздрісні гномики, фантастичні ельфи проведуть у дивовижні краї, на красиві луги та у нічні подорожі зі світлячками. А кмітливі слухачі та читачі знайдуть секрет найсмачнішого у світі шоколадного крему.

«365 казок на добраніч» хочеться пізнавати, роздивлятися та відчувати навіть дорослим, бо таких казок вони ще також не чули. Ця антологія — справжня скарбничка вражень, яких вистачить на цілий рік.

Сара Б. Ельфґрен «Різдвяна зірка» («Видавництво РМ»)

Фантастична різдвяна історія, сповнена магії, небезпеки й відваги.

У Андерса, Стіни й Маленької Марти з’являється братик Улоф. Хлопчик дуже слабкий, а люті зимові морози загрожують йому загибеллю. Зірка, яка впала з неба, врятувала новонародженого, але сама опинилася у смертельній небезпеці. На неї полює злий чаклун. Троє дітлахів, пройняті безмежною вдячністю та любов’ю, вирушають на порятунок. Та чи встигнуть до Різдва?

Окрім химерних дзеркальних істот, чаклунки-лисиці та велетня, який любить загадки, ця історія розкриває щирий вимір дитячої душі. Сміливість штовхає трьох відчайдухів боротися зі світовим злом, бо їх серця наповнені світлом та вірою в добро.

Юлія Баткіліна «У плавнях трохи туману» (Видавництво «Readberry»)

Ця історія сягає нашого древнього коріння та вірувань.

На землі ще живуть боги, духи оберігають або карають людей, закляття працюють як щось буденне. На берегах Почай-ріки розкинулось селище. Володарка помітила між своїми синами розбрат. Щоб врятувати старшого від підступів, богиня обирає людину — юнака Зиму, який тепер не має вибору, окрім як оберігати сина наймогутнішої. Але за Зиму теж є кому заступитися, тому Любомир, Рута, Деян та Лада помчали виручати друга.

«У плавнях трохи туману» сповнює пригодницькою напругою, розкриває історію дорослішання, показує шляхи вирішення проблем та пошуку себе. А ще занурює у дуже колоритний міфічний світ, пронизаний культурними кодами.

Юлія Чернінька «Комісар Яблучко і святий Миколай» («Видавництво Старого Лева»)

Напередодні зимових свят, в очікуванні магії та дива, усіх хвилює дуже нав’язливе питання: «Чи справді існує святий Миколай?»

Ярко — не вийняток. Проте у хлопчика дуже наполеглива вдача, і він твердо вирішив знайти добродія. Більше того, малий прагне заскочити його зненацька, підглянути за роботою праведника, роздивитися його кабінет та подарунки, які Миколай приготував для усіх чемних дітей. Що ж, усе можливо. Особливо напередодні дивовижної ночі Різдва. Хоча Ярко й не покладається лише на чудо. Хлопчик має справжній козир — детектива Яблучко.

Дотепна, куменда і мила історія дарує справжнє відчуття казки, здійснення мрій та віри в дива. Святкова атмосфера за читанням «Комісар Яблучко і святий Миколай» гарантована.

Зоряна Биндас «МурКотливі історії» (Видавництво Vivat)

Діти вміють помічати більше, ніж дорослі. Тому реалії війни та виклики сьогодення неможливо оминути. Однак про це можна і варто говорити крізь призму перемоги світла над темрявою.

Герої книжки — пухнасті улюбленці, котики-українці, які живуть у наш час та стикаються з реалістичними і чудернацькими випробуваннями. Вони проявляють мужність та відвагу, боронять країну та рятують Різдво, шукають лиходіїв та вчать зберігати спокій. Пухнастики точно знають, хто ворог та як подбати про власну безпеку. Веселі оповідання дарують затишок та відчуття рівноваги у непростих обставинах буденності.

«МурКотливі історії» насичені гумором, пригодами хвостиків та делікатним підходом до висвітлення подій для дитячої психіки. Зі сміливими котиками буде весело провести час, коли триває звичайне життя, і не страшно, коли лунає сирена.