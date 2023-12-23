Найочікуваніша прем'єра року: в український прокат вийде трилер "Феррарі" з Адамом Драйвером і Пенелопою Крус

Одна з найочікуваніших стрічок року з'явиться в українських кінотеатрах вже на наступному тижні.

В український прокат 28 грудня вийде трилер про спорт "Феррарі" від режисера Майкла Манна. Фільм знятий за мотивами книжки журналіста й репортера Nascar на CBS Брока Єйтса "Енцо Феррарі: людина і машина" 1991 року.

Роль легендарного італійського засновника автовиробника Енцо Феррарі зіграв неймовірний Адам Драйвер, а його дружину – чарівна Пенелопа Крус. У стрічці ми також побачимо Шейлін Вудлі, яка з'явиться на екрані в образі коханки Фераррі – Ліни Ларді, Патріка Демпсі – П'єро Таруффі, Джека О'Коннелла – Пітер Коллінс.

Пенелопа Крус, Адам Драйвер і Шейлін Вудлі / Фото: Associated Press

Патрік Демпсі, Шейлін Вудлі, Майкл Манн, Адам Драйвер, Пенелопа Крус і Габріель Леоне / Фото: Associated Press

Композитор фільму виступив Деніел Пембертон ("Агенти U.N.C.L.E", "8 подруг Оушена").

Події стрічки розгортаються у 1957 році. Колишній автогонщик Енцо Феррарі переживає кризу. Компанія, яку він заснував із дружиною Лаурою, стає банкрутом. І з цього моменту шлюб подружжя випробовується на міцність. Вони втрачають єдиного сина і законного спадкоємця, а після цього перед ними постає випробування визнання і прийняття сина, народженого Енцо поза шлюбом.

Щоб врятувати сімейний бізнес, Феррарі вирішує ризикнути і поставити усе на Mille Miglia – культову гонку довжиною 1000 миль Італією. Попередня гонка закінчилася трагічно. В автівці Ferrari вибухнула шина і вона в'їхала у натовп глядачів, внаслідок чого загинуло 11 людей. Звинуватили у трагедії команду Ferrari.

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