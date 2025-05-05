Найпопулярніші книжки на фестивалі "Книжкова країна" 2025 року

Найпопулярніші книжки на фестивалі "Книжкова країна" / © ТСН

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Добірку книжок, які здобули найбільшу кількість нових читачів і читачок на фестивалі «Книжкова країна», радить SMM-менеджерка та райтерка видавництва Vivat Марина Краснобока.

«Наречена», Алі Гейзелвуд (Видавництво Vivat)

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Гаряча й гостросюжетна романтична історія, де стосунки — інструмент впливу та влади, а кохання — несподівана небезпека. Мізері Ларк — донька лідера вампірів і надійний спосіб для примирення з кланом перевертнів. Батько змушує її вийти заміж за Лоу Морленда — ватажка вовкулаків. І дівчина погоджується, та не для того, щоб досягти бажаної угоди, а тому, що має від цього користь для розкриття великої таємниці.

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Динамічний напружений сюжет, дотепні жарти та пікантні сцени підкорили серця тисячів книголюбів. Книжка двічі побила рекорд продажів видавництва на цьогорічному фестивалі.

«Помічниця лиходія», Ханна Ніколь Мерер (Видавництво Vivat)

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Роман на робочому місці не здається чимось незвичним. Але варто звернути увагу на саму роботу, як одразу стає непереливки. Еві змушена утримувати батька й сестру, тому у відчаї згодна на будь-які пропозиції. Їй трапляється нагода попрацювати помічницею вбивці. До обов’язків входить викрадення людей, тортури, катування, підпалювання і вбивства. Хороша дівчинка швидко втягується у процес, а ще одна причина її захоплення — керівник Лиходій, по-диявольськи гарний і звабливий. Вона не може допустити його смерті, тому готова захищати будь-якою ціною.

«За сіткою», Стефані Арчер (Видавництво Vivat)

© ТСН

Хокейна романтика стала новим топовим жанром серед книголюбів. Історія талановитої дівчини Піппи — бестселер не лише на «Книжковій країні», а й від часу виходу книжки. Піппа мріяла бути співачкою. Вона пережила важкий розрив і змушена пожертвувати амбіціями задля звичайного існування. Піппа влаштовується помічницею по господарству до відомого та зухвалого хокеїста Джеймі і тепер змушена жити під одним дахом з колишнім шкільним коханням. Є ризик, що лід між ними розтане, і дівчина знову опиниться перед складним вибором: почуття чи кар’єра.

«Він», Саріна Бовен, Елль Кеннеді (Видавництво «РМ»)

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Ще одна хокейна історія, яка здатна викликати шквал емоцій. Одна ніч сексу поставила під загрозу багаторічну дружбу Джеймі та Раяна. Останній просто зник безслідно, не залишивши для хлопця жодних пояснень. Джеймі сприймає те, що сталося, як безглузде парі та п’яну дурість у таборі. Він готовий перепросити друга на хокейному турнірі між коледжами, тому чекає на цю подію понад усе. Та реальна зустріч віч-на-віч може звести всі наміри нанівець.

«Слово про будинок „Слово“», Володимир Куліш (Видавництво «Віхола»)

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Сто років тому теж тривала боротьба за право бути українцем, писати українською, зберігати національну свідомість. Боротьба за життя з безжальним терором. Історія харківського будинку письменників у формі літери «С» стала відомою і знову актуальною. Визначні імена 30-х років минулого століття — це не лише культурні постаті, а насамперед люди зі своїми характерами, вподобаннями, дивацтвами та смаками. Такими їх згадує син драматурга Миколи Куліша. Такими їх нарешті можемо пізнати й ми. Підмогильний, Хвильовий, Йогансен та інші мешканці фатального будинку постають перед читачами у вимірі живих буденних приватних історій про них.

«Мої думки про кіно. Як перекласти життя на сценарій», Антоніо Лукіч (Видавництво «Stretovych»)

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Фільми «Люксембург, Люксембург» і «Мої думки тихі» стали одними з найкасовіших в історії українського кіно. Зовсім не дивно, що книжка кінорежисера та сценариста Антоніо Лукіча теж набула шаленої популярності. 15 років досвіду і творчого шляху представлені легко, невимушено та доступно у форматі художнього конспекту. Весела розповідь про кіно зсередини та сценарії з нуля. Прописування діалогів і деталей сюжету, мистецтво подачі історій та пошук ідей, переставляння слів у реченні десятками способів для бажаного ефекту і зовсім інший погляд на кіно після прочитання. Ця книжка — щедрий виклад секретів успішних робіт без зайвих повчань, з гумором і смаком.

«Есенціалізм. Мистецтво визначати пріоритети», Ґреґ Маккеон (Видавництво «Наш Формат»)

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Робити багато — отримувати мало. На жаль, така формула знайома багатьом у сучасному світі мультизадачності. Однак успіху досягають не ті, хто може зробити все, а ті, хто знають що саме їм потрібно зробити зараз. Книжка, яка вчить звільняти свій час і думки від зайвого. Тягнути ношу того, що не приносить результату — марно й безглуздо. Ці сили та енергію можна скерувати на справді пріоритетні речі. «Есенціалізм» допоможе розібратися з власними бажаннями й цілями. Наш час і без того занадто обмежений, щоб дозволяти непродуктивним діям красти його.

«Пісня, що зупиняє ріки», Енн Лян (Видавництво «КСД»)

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У всі часи найбільшою силою, яка здатна підкорити навіть найжорстокіших правителів, була краса. Таємнича магія впливу вродливого обличчя, розуму й харизми проти безжальності та влади — така боротьба чекає на читачів і читачок «Пісні, що зупиняє ріки». Сі Ши — небесно красива, і це визначає її подальшу долю. Саме вона здатна зачарувати і вбити жорсткого правителя сусіднього королівства. Дівчина не має права на помилку, адже на кону не лише її життя, а й майбутнє двох народів. Як краса Сі Ши покликана змінити історію, так і краса цієї книжки призначена зачарувати серця книголюбів.